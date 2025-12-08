Csúnya zárás a magyar tőzsdén

A többek között Facebookot és Instagramot működtető Meta vállalta, hogy az uniós felhasználók számára választási lehetőséget biztosít a személyre szabott hirdetések megjelenítésével kapcsolatban. A döntésre azért volt szükség, mert az Európai Bizottság még áprilisban elmarasztalta a céget az unió digitális piacokról szóló törvénye alapján. A változtatások a jövő év elejétől lépnek életbe, ekkor dőlhet el a korábbi bírság sorsa, amely jelenleg is komoly konfliktust jelent az EU és az USA vezetése között.