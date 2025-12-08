Mi az igazság a 300 milliárdos HÉV-fejlesztésről? Megszólalt a MÁV vezére

Nagyjából 2029-ig teljesen megújul a szentendrei HÉV és a helyét egy városi, elővárosi gyorsvasút veszi át - szögezte le a videóban Hegyi Zsolt MÁV-vezérigazgató.

Ez azt jelenti, hogy megújulnak a vágányok, megújul az áramellátás, a biztosítóberendezés, a felsővezeték, de ami a legfontosabb, teljesen megújulnak az állomások és vadonatúj szerelvények érkeznek. Magasabb peronok létesülnek, hogy ne kelljen lépcsőzni, mikor a járműre fölszállunk, megújul az utastájékoztatás, a világítás és a jegyautomaták.

A vezérigazgató azt is kiemelte: minden peronra lehetséges lesz az eljutás lépcsőzés nélkül. A Batthyány téren egy új lift létesül a fonódó villamos megállójába, a Margit hídnál új kijáratok jönnek és itt is épül lift. A Tímár utcánál pedig eltűnik "a gyalogosok és kerékpárosok életét évtizedek óta megkeserítő felüljáró", és szintbeli átkelő létesül.

Új lift létesül Rómaifürdőnél és Békásmegyeren is, ahol ezen kívül mozgólépcsőt is építünk. Békásmegyer és Szentendre között több helyen növeljük a pályasebességet, a vonatok így gyorsabban fognak tudni haladni. Pomázon és Szentendrén új épület épül, könnyítjük az átszállást az autóbuszokra és ahol csak lehet, új parkolóhelyeket létesítünk az autók és a kerékpárok számára is

- sorolta Hegyi Zsolt.

Vadonatúj, egyterű, alacsony padlós, légkondicionált szerelvények érkeznek a szentendrei hévre, amik természetesen nem lesznek rövidebbek a mostaniaknál, viszont gyorsabban tudnak náluk haladni, ahol a pályasebesség ezt lehetővé teszi, akár 100 km/órával is.

A következő négy évben tehát kb. 300 milliárd forintból "újjávarázsolódik" a szentendrei HÉV, ebből 125 milliárd forintot a magyar állam, 175-öt pedig az Európai Unió finanszíroz.

"A felújítás tehát nem csak szépségtapasz a ma problémáira, hanem hosszú távon megoldja és fejleszti az agglomerációs közlekedést" - zárta gondolatait Hegyi Zsolt.

