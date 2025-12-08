Már csak ez hiányzott: megint teljes káoszba süllyed a stratégiai fekvésű ország?

A Dél-Jemen elszakadásáért küzdő Déli Átmeneti Tanács (STC) hétfőn bejelentette, hogy az ország minden déli kormányzóságában megvetette lábát. Az igazi probléma az, hogy a korábban kormányerőkkel szövetséges fegyveresek most pont a nemzetközi közösség által elismert kormánnyal verekednek.

Amr el-Bid, a tanács egyik magas rangú tisztségviselője azt közölte a sajtóval, hogy az STC ellenőrzése alá vonta Áden városát is, amelyet a nemzetközileg elismert kormány tagjai elhagytak.

Az Áden környékén kialakult biztonsági helyzet miatt a jemeni kormány egyik névtelenséget kérő tisztségviselője az ország légterének ideiglenes lezárásáról számolt be, a döntés nyomán pedig több százan rekedtek egy időre Áden nemzetközi repülőterén.

Sajtóforrások szerint a légiforgalom később újraindult.

A szeparatisták a múlt héten indítottak a régióban nagyszabású offenzívát, amely során már több várost, illetve egy kulcsfontosságú olajmezőt is elfoglaltak.

Az ország északi részét ellenőrző Irán-barát húszik ellen létrejött, Elnöki Vezetés nevű koalíció - amelynek az STC is tagja - figyelmeztetett arra, hogy a szeparatisták dél-jemeni műveletei "aláássák a nemzetközileg elismert kormány legitimitását".

Az Egyesült Arab Emírségek által támogatott STC célja az 1967 és 1990 között önálló államként működő Dél-Jemen visszaállítása.

Címlapkép forrása: Mohammed Hamoud/Getty Images