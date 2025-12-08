Megérkezett a Fitch ítélete Magyarországról – Hogy reagál a forint?

Hétfő reggel 381,4-nél járt a forint az euróval szemben, ez 0,2%-os erősödést jelentett a magyar deviza szempontjából péntek estéhez képest. Úgy tűnik, hogy a Fitch Ratings péntek késő esti bejelentése sem hatotta meg a befektetőket, a hitelminősítő stabilról negatívra rontotta Magyarország BBB besorolásának kilátását, ami egy lehetséges leminősítés kockázatát vetíti előre. Így továbbra is a befektetésre ajánlott kategóriában van Magyarország, azonban 2026-ban akár fájdalmas döntésekkel is szembesülhetünk. A Fitch
elsősorban a költségvetés bizonytalan helyzetével és a várakozásoktól elmaradó GDP-növekedéssel indokolta a lépést.
Ennek ellenére a forint talán meglepően reagált, aminek oka, hogy a 6,5%-os alapkamat továbbra is egyértelműen erősíti a magyar devizát a carry trade pozíciókon keresztül. A dollárral szemben most 327,1-nél jár a forint, ami 0,3%-kal alacsonyabb a péntek estinél.
Az euró-dollár árfolyamban 0,2%-os emelkedés látszik, vagyis a dollár gyengülése is segít a forintnak és más feltörekvő piaci eszközöknek. Így most 1,16643-nál jár a keresztárfolyam. A következő napokban elsősorban a Fed szerda esti kamatdöntése határozhatja meg a nemzetközi piaci hangulatot, a várakozások szerint az amerikai jegybank újabb 25 bázisponttal csökkenti az irányadó kamatot.
Magyar szempontból a héten a kedd reggel érkező inflációs adat lehet a legfontosabb, a Portfolio által megkérdezett szakértők szerint akár 4% alatti áremelkedési ütem is jöhet, amire egy éve nem volt példa.
Címlapkép forrása: Shutterstock
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
