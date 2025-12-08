Fontos megállapodást kötött a 4iG
A Felső szintű Stratégiai Együttműködési Tanács isztambuli ülésén a magyar és török fél között létrejött védelmi ipari keretmegállapodás új irányt szab a két ország szakmai és technológiai együttműködésének. A találkozón részt vett Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke is, aki nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti minőségében volt jelen.
A keretmegállapodáshoz kapcsolódva a 4iG Space and Defence Technologies Zrt. (4iG SDT) két stratégiai megállapodást kötött török vállalatokkal. A Nurol Makinával aláírt szerződés értelmében a magyar vállalat
2030-ig kizárólagos forgalmazási jogot szerzett a Gidrán 4×4-es taktikai páncélozott járművek magyarországi értékesítésére.
Ezek a NATO-kompatibilis harcjárművek már a Magyar Honvédség állományában is megtalálhatók.
A második megállapodást az ASELSAN ELEKTRONİK-kal kötötték egy olyan közös vállalat előkészítéséről, amely Magyarországon fejleszthet és gyárthat távirányítású fegyverrendszereket, drónelhárító- és légvédelmi technológiákat. Az Aselsan Törökország legnagyobb védelmi technológiai vállalata, amely elektronikus hadviselési és kommunikációs rendszerek területén rendelkezik jelentős tapasztalattal.
"Törökország fontos stratégiai partner a hazai védelmi ipar számára. A most aláírt megállapodások tovább erősítik a két ország technológiai és gazdasági együttműködését, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a közös fejlesztések és ipari kapcsolatok révén erősítsük versenyképességünket a NATO-kompatibilis technológiák piacán, itthon és a régióban egyaránt. Az együttműködések magas hozzáadott értékű fejlesztéseket és gyártási kapacitásokat vonzanak Magyarországra, ami jelentős értéket teremt vállalatcsoportunk és a magyar gazdaság számára is."
– mondta Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke.
A 4iG Nyrt. emellett előzetes megállapodást írt alá a Török Állami Vagyonalap nemzetközi befektetési leányvállalatával, a TWF International Investments-szel. A partnerség keretében több területen – technológia, telekommunikáció, digitális infrastruktúra-fejlesztés, űripar és energetika – vizsgálják közös befektetések indításának lehetőségeit.
A most bejelentett partnerségek célja, hogy hosszú távon erősítsék a magyar-török gazdasági és védelmi ipari együttműködést, támogassák a NATO-kompatibilis technológiák hazai gyártását és fejlesztését, valamint előmozdítsák a 4iG Csoport nemzetközi együttműködéseit a stratégiai ágazatokban.
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
Találd meg a neked való befektetési alapot!
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Megállíthatatlanok a lakossági állampapírok
Úgy veszik a befektetők, mint ha nem lenne holnap.
Szörnyű katasztrófa Japánban, erős földrengés után cunami fenyeget
A tenger mélyéről indult a veszélyes földrengés.
Zöld utat kaphat Budán Schmidt Mária lakóprojektje
A Városmajor utcában épülhetnének lakások.
Elhunyt Horváth Béla, a magyar biztosítási szakma nagy alakja
Négy biztosító alapításánál is vezető szerepet vállalt.
Új év, új szabályozás – újabb területen fújt visszavonulót a Facebook
A Meta úgy döntött, túl nagy falat lenne szembeszállni a brüsszeli szabályozásokkal.
Szexista a LinkedIn algoritmusa? Megdöbbentő eredményekre jutottak a nők
Férfinak kell tettetni magunkat, hogy észrevegyenek a LinkedInen?
"Kell egy pofon Európának, hogy észhez térjen"
"Az állam és a privát szféra összefonódása akkora versenyhátrány Magyarországnak, ami sehol máshol nincs, ez szuper extrém az Európai Unió más országaihoz hasonlítva." Szabó Balázs,...
Vasárnap
Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
"...nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt elköltesz a bankszámládról, akár tudsz róla, akár nem. Az el nem költött... The post
Nincs is magyar piac, szóval bizalmi válság sem lehet
Répatermesztőknél talán értelmezhető, hogy magyar piac, de startupok esetében nincs semmi hasonló. Sőt, őszintén: Magyarország elég szar hely, ha startupot akarsz alapítani. Még csak ma
Zsiday Viktor: Nem kizárt a komolyabb kamatcsökkentés
Az elmúlt évben nagyon sok jegybank csökkentette az irányadó kamatszinteket, köztük az amerikai is, ám valójában a monetáris kondíciók nem feltétlenül javultak, sőt valószínűleg sok... T
40 milliárdos biogáz-kassza: vége az első körnek, itt a második
2025. november 27-én lezárult a "Biogáz és biometán termeléshez kapcsolódó beruházások támogatása" című pályázat első szakasza.
Új transzferár-szabályozás: könnyítés vagy kockázat?
Megérkezett a transzferár rendelet tervezete, amely 2026-tól váltja ki a NGM 32/2017-es transzferár szabályozását. A jogalkotó deklarált célja az adminisztratív terhek csökkentése és az adó
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment minőségéből fakadnak - mindkettőben markáns országok közötti eltérésekkel. The pos
A legrosszabbkor drágul az útdíj: vajon ki fogja ezt a végén megfizetni?
Sikerül majd átterelni a nehézgépjárműveket?
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?
Hogy fogják kigazdálkodni a cégek?
Ez most a gazdagok kedvenc csokija, horror árat fizetnek érte
Csokikülönlegességek hódítanak a tehetőseknél.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsdei adrenalin vs. nyugodt hozam – te melyiket választod?
Tőzsdéznél, de nem tudod, merre indulj? Ismerd meg egy aktív trader és egy alapkezelő gondolkodását a Portfolio Investment Services online előadásán Vidovszky Áronnal!