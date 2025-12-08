Fontos megállapodást kötött a 4iG

Átfogó védelmi ipari keretmegállapodást kötött a török Védelmi Ipari Elnökség és a magyar Nemzetgazdasági Minisztérium Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdoğan jelenlétében. A diplomáciai eseményen a 4iG Csoport három jelentős stratégiai megállapodást írt alá török partnerekkel, amelyek a védelmi ipar, járműgyártás és befektetések területén erősítik a két ország együttműködését.

A Felső szintű Stratégiai Együttműködési Tanács isztambuli ülésén a magyar és török fél között létrejött védelmi ipari keretmegállapodás új irányt szab a két ország szakmai és technológiai együttműködésének. A találkozón részt vett Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke is, aki nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti minőségében volt jelen.

A keretmegállapodáshoz kapcsolódva a 4iG Space and Defence Technologies Zrt. (4iG SDT) két stratégiai megállapodást kötött török vállalatokkal. A Nurol Makinával aláírt szerződés értelmében a magyar vállalat

2030-ig kizárólagos forgalmazási jogot szerzett a Gidrán 4×4-es taktikai páncélozott járművek magyarországi értékesítésére.

Ezek a NATO-kompatibilis harcjárművek már a Magyar Honvédség állományában is megtalálhatók.

A második megállapodást az ASELSAN ELEKTRONİK-kal kötötték egy olyan közös vállalat előkészítéséről, amely Magyarországon fejleszthet és gyárthat távirányítású fegyverrendszereket, drónelhárító- és légvédelmi technológiákat. Az Aselsan Törökország legnagyobb védelmi technológiai vállalata, amely elektronikus hadviselési és kommunikációs rendszerek területén rendelkezik jelentős tapasztalattal.

"Törökország fontos stratégiai partner a hazai védelmi ipar számára. A most aláírt megállapodások tovább erősítik a két ország technológiai és gazdasági együttműködését, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a közös fejlesztések és ipari kapcsolatok révén erősítsük versenyképességünket a NATO-kompatibilis technológiák piacán, itthon és a régióban egyaránt. Az együttműködések magas hozzáadott értékű fejlesztéseket és gyártási kapacitásokat vonzanak Magyarországra, ami jelentős értéket teremt vállalatcsoportunk és a magyar gazdaság számára is."

– mondta Jászai Gellért, a 4iG Csoport elnöke.

A 4iG Nyrt. emellett előzetes megállapodást írt alá a Török Állami Vagyonalap nemzetközi befektetési leányvállalatával, a TWF International Investments-szel. A partnerség keretében több területen – technológia, telekommunikáció, digitális infrastruktúra-fejlesztés, űripar és energetika – vizsgálják közös befektetések indításának lehetőségeit.

A most bejelentett partnerségek célja, hogy hosszú távon erősítsék a magyar-török gazdasági és védelmi ipari együttműködést, támogassák a NATO-kompatibilis technológiák hazai gyártását és fejlesztését, valamint előmozdítsák a 4iG Csoport nemzetközi együttműködéseit a stratégiai ágazatokban.

