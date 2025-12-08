  • Megjelenítés
Felébred végre a szunnyadó óriás? - Brutális pénzeket fordít az EU a hadiiparra
Globál

Felébred végre a szunnyadó óriás? - Brutális pénzeket fordít az EU a hadiiparra

MTI
Az Európai Unió belügyekért felelős tanácsa hivatalosan elfogadta az európai védelmi ipari programot (EDIP), amely azt a célt szolgálja, hogy javuljon az EU védelmi készültsége, és lendületet kapjon Európa védelmi iparának fejlődése - közölte az uniós tanács hétfőn.

A brüsszeli közlemény szerint a hétfőn elfogadott uniós program keretében 2025 és 2027 között

1,5 milliárd euró összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtható az EU védelmi készültségének fokozásához.

Az EU a hosszú távú uniós költségvetés keretében finanszírozza a programot.

Az EDIP egy célzott, az Ukrajna támogatását szolgáló eszköz révén támogatni fogja a harcban álló ország védelmi iparát is. Ez ösztönözni hivatott az együttműködésen alapuló közbeszerzést Ukrajnával, és finanszírozza az ukrán vállalatok védelmi ipari gyártási kapacitásainak növelését. Az Ukrajna támogatását célzó eszköz 300 millió euró összegű pénzügyi keretösszeggel rendelkezik majd a kétéves időszakban.

Még több Globál

Már csak ez hiányzott: megint teljes káoszba süllyed a stratégiai fekvésű ország?

Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn

Csattanós válasz érkezett az új amerikai védelmi stratégiára - Oda szúr Európa, ahol Trumpnak igazán fáj?

A program két, már működő uniós eszközre épül: az európai védelmi ipar közös beszerzés révén történő megerősítését szolgáló eszközre (EDIRPA), valamint a lőszergyártás támogatásáról szóló rendeletre (ASAP).

Az EDIP célja az európai védelmi ipar versenyképességének és reagálóképességének fokozása és a közös beszerzések előmozdítása. Ezen túlmenően intézkedéseket határoz meg a védelmi ipari gyártási kapacitások növelésére, keretet biztosít az Ukrajnával folytatott védelmi ipari együttműködéshez, ellátásbiztonsági rendszert hoz létre a válság szempontjából fontos termékek tekintetében, jogi eszköztárat alakít ki a hosszú távú fegyverkezési együttműködés megkönnyítésére, valamint bevezet egy katonai értékesítési mechanizmust.

A program több olyan intézkedést is végrehajt, amelyeket az európai védelmi ipari stratégia irányoz elő. További célja, hogy növelje az európai védelmi ipar gyártási kapacitásait, és ezáltal egyrészt csökkentse a védelmi termékek gyártásának átfutási idejét, másrészt pedig orvosolja a jelenlegi képességbeli hiányosságokat.

Az EDIP keretében az EU létre fogja hozni az első olyan mechanizmust, amely az EU egészére kiterjedően biztosítani hivatott a védelmi termékek ellátásbiztonságát. A mechanizmus kialakítása azt a célt szolgálja, hogy válsághelyzetekben időben és megbízhatóan rendelkezésre álljanak a védelmi termékek és azok összetevői.

A program keretében az EU európai katonai értékesítési mechanizmust hoz létre, amelynek révén rendelkezésre áll majd a védelmi termékek központosított katalógusa, és lehetőség nyílik védelmitermék-tartalékok létrehozására, hogy fel lehessen gyorsítani a felszerelések szállítását.

A program keretében olyan vállalatok juthatnak pénzügyi támogatáshoz, amelyek székhelye és ügyvezetési struktúrája az EU-ban található. Ahhoz, hogy finanszírozásban részesülhessenek, emellett uniós infrastruktúrákat, létesítményeket, eszközöket és erőforrásokat kell használniuk.

A védelmi termékek összetevői esetében az összköltség legalább 65 százalékának az EU-ból vagy társult országokból, azaz az Európai Gazdasági Térség tagországaiból kell származnia. Ezen túlmenően: ahhoz, hogy egy termék az EDIP keretében finanszírozásra jogosult legyen, a tervezési hatóságnak általánosságban véve az EU-ban kell lennie. A fentieken túlmenően egyetlen összetevő sem szerezhető be olyan nem társult országból, amelynek tevékenységei ellentétesek az EU vagy az uniós tagállamok biztonsági és védelmi érdekeivel - szögezték le.

A rendeletet december 17-én írják alá, kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kapcsolódó cikkünk

Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn

Elfogadták Brüsszel tervét a migráció kezelésére, Orbán Viktor azonnal lázadást hirdetett

Csattanós válasz érkezett az új amerikai védelmi stratégiára - Oda szúr Európa, ahol Trumpnak igazán fáj?

Visszaszólt az európai csúcstestület elnöke: elképesztő port kavart Trump stratégiája

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Ricardo

Vasárnap

Ma hangzik el Krasznahorkai Nobel-beszéde. Kertész stockholmi beszédét 2002-ben közvetítette a köztévé. A beszéddel egy időben az egyik kereskedelmi adón egy reality show ment, Lacit kiszavazt

Trader

Fórum

Ez is érdekelhet
Megérkezett a Fitch ítélete Magyarországról – Hogy reagál a forint?
Véget ér a példátlan küldetés: elindult utolsó útjára a világ egyik legnagyobb hadihajója
Nagyon felpörgött az orosz előrenyomulás, Trump kihátrálhat az ukrajnai háborúból – Háborús híreink hétfőn
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility