Felébred végre a szunnyadó óriás? - Brutális pénzeket fordít az EU a hadiiparra

Az Európai Unió belügyekért felelős tanácsa hivatalosan elfogadta az európai védelmi ipari programot (EDIP), amely azt a célt szolgálja, hogy javuljon az EU védelmi készültsége, és lendületet kapjon Európa védelmi iparának fejlődése - közölte az uniós tanács hétfőn.

A brüsszeli közlemény szerint a hétfőn elfogadott uniós program keretében 2025 és 2027 között

1,5 milliárd euró összegű vissza nem térítendő támogatás nyújtható az EU védelmi készültségének fokozásához.

Az EU a hosszú távú uniós költségvetés keretében finanszírozza a programot.

Az EDIP egy célzott, az Ukrajna támogatását szolgáló eszköz révén támogatni fogja a harcban álló ország védelmi iparát is. Ez ösztönözni hivatott az együttműködésen alapuló közbeszerzést Ukrajnával, és finanszírozza az ukrán vállalatok védelmi ipari gyártási kapacitásainak növelését. Az Ukrajna támogatását célzó eszköz 300 millió euró összegű pénzügyi keretösszeggel rendelkezik majd a kétéves időszakban.

A program két, már működő uniós eszközre épül: az európai védelmi ipar közös beszerzés révén történő megerősítését szolgáló eszközre (EDIRPA), valamint a lőszergyártás támogatásáról szóló rendeletre (ASAP).

Az EDIP célja az európai védelmi ipar versenyképességének és reagálóképességének fokozása és a közös beszerzések előmozdítása. Ezen túlmenően intézkedéseket határoz meg a védelmi ipari gyártási kapacitások növelésére, keretet biztosít az Ukrajnával folytatott védelmi ipari együttműködéshez, ellátásbiztonsági rendszert hoz létre a válság szempontjából fontos termékek tekintetében, jogi eszköztárat alakít ki a hosszú távú fegyverkezési együttműködés megkönnyítésére, valamint bevezet egy katonai értékesítési mechanizmust.

A program több olyan intézkedést is végrehajt, amelyeket az európai védelmi ipari stratégia irányoz elő. További célja, hogy növelje az európai védelmi ipar gyártási kapacitásait, és ezáltal egyrészt csökkentse a védelmi termékek gyártásának átfutási idejét, másrészt pedig orvosolja a jelenlegi képességbeli hiányosságokat.

Az EDIP keretében az EU létre fogja hozni az első olyan mechanizmust, amely az EU egészére kiterjedően biztosítani hivatott a védelmi termékek ellátásbiztonságát. A mechanizmus kialakítása azt a célt szolgálja, hogy válsághelyzetekben időben és megbízhatóan rendelkezésre álljanak a védelmi termékek és azok összetevői.

A program keretében az EU európai katonai értékesítési mechanizmust hoz létre, amelynek révén rendelkezésre áll majd a védelmi termékek központosított katalógusa, és lehetőség nyílik védelmitermék-tartalékok létrehozására, hogy fel lehessen gyorsítani a felszerelések szállítását.

A program keretében olyan vállalatok juthatnak pénzügyi támogatáshoz, amelyek székhelye és ügyvezetési struktúrája az EU-ban található. Ahhoz, hogy finanszírozásban részesülhessenek, emellett uniós infrastruktúrákat, létesítményeket, eszközöket és erőforrásokat kell használniuk.

A védelmi termékek összetevői esetében az összköltség legalább 65 százalékának az EU-ból vagy társult országokból, azaz az Európai Gazdasági Térség tagországaiból kell származnia. Ezen túlmenően: ahhoz, hogy egy termék az EDIP keretében finanszírozásra jogosult legyen, a tervezési hatóságnak általánosságban véve az EU-ban kell lennie. A fentieken túlmenően egyetlen összetevő sem szerezhető be olyan nem társult országból, amelynek tevékenységei ellentétesek az EU vagy az uniós tagállamok biztonsági és védelmi érdekeivel - szögezték le.

A rendeletet december 17-én írják alá, kihirdetését követő napon lép hatályba.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images