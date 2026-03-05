Az USA már nem akarja megsemmisíteni ellenfeleit, de a céljaiból nem enged

Gyarmati István, a Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Intézet igazgatója a beszélgetés során rávilágított, hogy az iráni konfliktus során a hagyományos válságkezelési modellek csődöt mondtak, vagy éppen új funkciót kaptak.
A diplomácia ezúttal a konfliktus megelőzése helyett az álcázásra és stratégiai manipulációra irányult
– fogalmazott a szakértő, utalva arra, hogy miközben Washington hivatalosan a párbeszédet kereste, ezzel csak az iráni rezsim vezetését próbálta abba az álomba ringatni, hogy a konfliktu a tárgyalóasztalnál elrendezhető. Ez a stratégiai „altatás” tette lehetővé azt a precíziós katonai műveletet, amely fényes nappal fejezte le az iráni vezetést, kihasználva a titkosszolgálati beépülés mélységét és a technológiai fölényt.
A podcast központi témája az Elbridge Colby nevéhez köthető „megakadályozás stratégiája” volt, amely Gyarmati szerint alapjaiban írja felül a korábbi intervenciós doktrínákat.
Amerikának nem az a célja, hogy legyőzzön egy országot (...) hanem az, hogy olyan helyzetet teremtsen, amelyben az adott ország nem tudja elérni azokat a céljait, amik Amerika érdekeit veszélyeztetik
– magyarázta a szakértő.
Ez a szemléletmód tükröződött az iráni kurd szakadár mozgalmak támogatásában is, amely nem közvetlen megszállásra, hanem a rezsim belső destabilizálására irányult. A teljes beszélgetés meghallgatható a Portfolio Checklist szerdai műsorában:
