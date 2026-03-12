Netanjahu beszédet intézett Iránhoz: közeleg a szabadság, megfenyegette az ajatollahot

Az izraeli vezető kijelentette, kifejezetten az iráni népnek címezve, hogy „közeledik a szabadság”. Szerinte jelenleg Jeruzsálem nem csak a síita rezsim rakétaképességének és nukleáris létesítményeinek leamortizálásán dolgozik, hanem „megteremtsük azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik az iráni nép számára, hogy eltávolítsa a kegyetlen, zsarnoki rezsimet, amely közel ötven éve elnyomja őket”. A célok elérése érdekében csapásokat hajtanak végre a Forradalmi Gárda létesítményei ellen. Kijelentette, hogy a jövőben még több ilyenre lehet számítani.
Azt üzenem az iráni népnek: Közeleg a pillanat, amikor a szabadság új útjára léphettek. Ez a pillanat egyre közelebb kerül. Veletek állunk. Segítünk nektek. De végül is – rajtatok múlik. A ti kezetekben van a sors
– emelte ki.
Azt is elmondta, hogy azt nem tudja, hogy ők csak a feltételeket teremtik meg az ellenállók számára a vezetés megbuktatásához, de a népnek kell lépnie a hatalom ellen. Kitért az új ajatollahra, Modzstaba Hámeneire is, akit lényegében megfenyegetett:
Én nem kötnék életbiztosítást a terrorszervezetek egyik vezetőjére sem.
Netanjahu nem sokkal korábban szintén azt mondta az iráni népnek, hogy „közeleg az igazság pillanata”. A miniszterelnök kijelentette, hogy a helyzet megkövetelte a gyors lépéseket, mivel szerinte a rezsim olyan lépéseket tett, amelyek „immunissá tehették volna” a csapásokkal szemben. Kitért a kapcsolatára Donald Trump amerikai elnökkel is, amelyet dicsért:
Egy olyan szövetséget kötöttünk az Egyesült Államokkal, amilyet még soha nem láttunk – egy szövetséget nagyszerű barátunkkal, az én személyes barátommal, Trump elnökkel. Szinte minden nap beszélünk. Szabadon beszélünk, eszmét és tanácsot cserélünk, és együtt hozunk döntéseket
– hangsúlyozta.
Kiemelte ugyanakkor, hogy Jeruzsálem új kapcsolatokat is keres a régióban.
Címlapkép forrása: Amir Levy/Getty Images
Meglépi a világ legnépszerűbb randiappja: olyan újítások jönnek, amik teljesen átírják a társkeresést
Videós gyorsrandizás és AI-funckiók.
Lecsaptak a „Magyar Madarai”: valósággal letarolja Ukrajna az orosz légvédelmet
Sorra robbantják fel az eszközöket.
Egy ország meglépte: csökkentik az üzemanyagok adóját, hogy megfékezzék a fenyegető válságot
Az inflációt igyekeznek megelőzni.
Figyelmeztettek az Egyesült Államokban: az iszlamista rezsim dróntámadásra készült
Bejelentést kaptak erről.
Évek óta nem látott csúcsra lőtt ki az alumínium ára, a háború teljesen felborítja a piacot
Az ellátás szűkössége miatt aggódnak a piacok.
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében - online interaktív előadás
Gyakorlati, hasznos, érthető
A zöldátállás geopolitikája
Az energetikai fordulat során a fosszilis tüzelőanyagok szerepét a kritikus nyersanyagok és a tiszta technológiák feletti ellenőrzés veszi át, ami a korábbi kooperációt új típusú nagyhatalm
Miért építene Elon Musk adatközpontokat az űrbe? Az AI-korszak és az energia mint szűk keresztmetszet
Az AI-lázat sokan a chipekkel azonosítják, de a valódi szűk keresztmetszet sokszor az áram, a hálózati csatlakozás, a hűtés és a megfelelő helyszín. Az adatközpont-építési hullám ezért
Melyik bankba érdemes utaltatni a nyugdíjat? Kiszámoltuk!
Január végéig te is kézhez kaptad bankodtól az éves díjkimutatásodat, amelyből feketén-fehéren kiderül, hány tízezer forintot fizettél ki teljesen feleslegesen a bankszámládra az előző
Mit tehet, akin elévült tartozást akarnak behajtani?
Fizetési felszólítást kapott egy követeléskezelőtől? Netán végrehajtással fenyegetik?Az utóbbi években tömegesen hajtanak be követeléskezelők jogi úton a törvény alapján nem behajtha
Olajár: recessziót hozhat a hirtelen drágulás?
Az iráni háború nyomán az olaj ára ismét meredeken emelkedett, ami újra előtérbe helyezte az energiaárak makrogazdasági hatásának kérdését. A közgazdasági szakirodalomban az olajársokkok
Belső ellenőrzés kiszervezése
A belső ellenőrzés akkor igazán értékes, amikor még "nincs baj" — mert ilyenkor lehet időben észrevenni a rejtett kockázatokat és javítani a folyamatokat. Ugyanakkor sok szervezetnél a bel
Le lehet-e csökkenteni az építkezések karbonlábnyomát?
Ahhoz, hogy a globális felmelegedést 2 Celsius-fok alatt tartsuk, a városi építőipar kibocsátását két-négy évtizeden belül a jelenlegi szint 10%-a alá kell csökkenteni.
Tényleg vakon követjük a tömeget?
Csordaszellem - az a viselkedésminta, amikor valaki a saját véleménye helyett a többség viselkedését követi. A mintát gyakran látni a tőkepiacokon is: a mániákat, buborékokat... The post Té
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.
Épp megszűnt, amikor sokkot kapott: jön a háborús infláció?
Régen érkezett ilyen alacsony adat.