Netanjahu beszédet intézett Iránhoz: közeleg a szabadság, megfenyegette az ajatollahot

Az izraeli vezető kijelentette, kifejezetten az iráni népnek címezve, hogy „közeledik a szabadság”. Szerinte jelenleg Jeruzsálem nem csak a síita rezsim rakétaképességének és nukleáris létesítményeinek leamortizálásán dolgozik, hanem „megteremtsük azokat a feltételeket, amelyek lehetővé teszik az iráni nép számára, hogy eltávolítsa a kegyetlen, zsarnoki rezsimet, amely közel ötven éve elnyomja őket”. A célok elérése érdekében csapásokat hajtanak végre a Forradalmi Gárda létesítményei ellen. Kijelentette, hogy a jövőben még több ilyenre lehet számítani.

Azt üzenem az iráni népnek: Közeleg a pillanat, amikor a szabadság új útjára léphettek. Ez a pillanat egyre közelebb kerül. Veletek állunk. Segítünk nektek. De végül is – rajtatok múlik. A ti kezetekben van a sors

– emelte ki.

Azt is elmondta, hogy azt nem tudja, hogy ők csak a feltételeket teremtik meg az ellenállók számára a vezetés megbuktatásához, de a népnek kell lépnie a hatalom ellen. Kitért az új ajatollahra, Modzstaba Hámeneire is, akit lényegében megfenyegetett:

Én nem kötnék életbiztosítást a terrorszervezetek egyik vezetőjére sem.

Netanjahu nem sokkal korábban szintén azt mondta az iráni népnek, hogy „közeleg az igazság pillanata”. A miniszterelnök kijelentette, hogy a helyzet megkövetelte a gyors lépéseket, mivel szerinte a rezsim olyan lépéseket tett, amelyek „immunissá tehették volna” a csapásokkal szemben. Kitért a kapcsolatára Donald Trump amerikai elnökkel is, amelyet dicsért:

Egy olyan szövetséget kötöttünk az Egyesült Államokkal, amilyet még soha nem láttunk – egy szövetséget nagyszerű barátunkkal, az én személyes barátommal, Trump elnökkel. Szinte minden nap beszélünk. Szabadon beszélünk, eszmét és tanácsot cserélünk, és együtt hozunk döntéseket

– hangsúlyozta.

Kiemelte ugyanakkor, hogy Jeruzsálem új kapcsolatokat is keres a régióban.

Címlapkép forrása: Amir Levy/Getty Images