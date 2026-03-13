Kiderült, miért nem lép a Hezbollah ellen Libanon: Izraelben ennek nem fognak örülni

Az elmúlt napokban az izraeli vezetők szokatlanul éles hangon szólították fel a libanoni kormányt a Hezbollah elleni fellépésre. Jiszráel Katz védelmi miniszter kijelentette: ha a libanoni vezetés nem száll szembe a Hezbollahhal, és nem állítja le a szervezet támadásait, akkor Izrael átveszi az ellenőrzést a libanoni területek felett. Benjámin Netanjahu miniszterelnök szintén figyelmeztette Bejrútot. Kijelentette, hogy a libanoni vezetés "tűzzel játszik", ha nem lép fel a síita milíciával szemben.

A libanoni kormány közben igyekszik jelezni, hogy készen áll az állami szuverenitás helyreállítására.

A miniszterelnök többször megerősítette ezt a szándékát, a kabinet pedig példátlan döntést hozott: betiltotta a Hezbollah katonai szárnyát.

A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy háborús körülmények között rendkívül nehéz érvényt szerezni az ilyen intézkedéseknek.

Különösen ellentmondásos a libanoni hadsereg parancsnokának, Rodolphe Haykalnak a szerepe. A tábornokot többen bírálják, amiért túlságosan megértőnek tűnik a Hezbollahhal szemben. Haykal a nyilatkozataiban a nemzeti egység fontosságát hangsúlyozza. Ezzel arra utal, hogy a milícia elleni katonai fellépés felekezeti törésvonalak mentén kettészakíthatná az országot.

Érdemes megjegyezni, hogy az arab államok között a libanoni fegyveres erők mind felszereltség, mind anyagi források terén abszolút sereghajtónak számítanak, így valószínűleg ha akarnának se tudnának komoly nyomást gyakorolni a terrorszervezetre.

A kialakult állapot tehát egyfajta patthelyzetet tükröz. A libanoni politikai vezetés deklarált szándéka ellenére a hadsereg óvatos, és tartózkodik a Hezbollah elleni közvetlen akcióktól.

