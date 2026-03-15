Kemény kijelentés az európai nagyhatalomtól: lépéseket tesznek a Hormuzi-szorosnál

Miliband a BBC-nek nyilatkozva elmondta, az egész világgazdaság számára kiemelt fontosságú a Hormuzi-szoros ismételt megnyitása a hajóforgalom előtt. A tárcavezető megerősítette, hogy

London már megkezdte az egyeztetéseket szövetségeseivel, köztük az Egyesült Államokkal a tengerszoros átjárhatóságának helyreállításáról.

A miniszter kitért arra is, hogy Yvette Cooper külügyminiszter a múlt héten Szaúd-Arábiában tárgyalt az Öböl menti államok képviselőivel a kialakult helyzetről. A brit kormány a partnereivel szorosan együttműködve kíván fellépni az ügyben - tette hozzá Miliband.

