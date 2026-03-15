  • Megjelenítés
Donald Trump bejelentette: lehetséges, hogy meghalt Irán új vezetője
Globál

Portfolio
Donald Trump amerikai elnök egy interjúban azt állította, hogy Modzstaba Hámenei, Irán új legfelsőbb vezetője talán már nem is él - számolt be a Sky News. Tette ezt annak ellenére, hogy az iráni televízió a héten még felolvasta a nevében kiadott nyilatkozatot, amelyben a Hormuzi-szoros blokádjának folytatását ígérte.

"Nem tudom, egyáltalán életben van-e, hiszen eddig senki sem tudta a nyilvánosság előtt megmutatni" – mondta Trump. Hozzátette: "Azt hallom, hogy nem él. Ha azonban mégis, tegyen valami nagyon okos dolgot az országáért, és adja meg magát." Az elnök szerint más források úgy vélik, hogy Hámenei él ugyan, de súlyosan megsérült.

A nyilatkozat azután hangzott el, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter egy nappal korábban kijelentette:

az amerikai-izraeli támadások során a legfelsőbb vezető valószínűleg súlyos sérüléseket szenvedett.

Trump az interjúban arról is beszélt, hogy más országok is segíteni fognak a Hormuzi-szoros biztonságának és hajózhatóságának helyreállításában, amelyet Irán jelenleg blokád alatt tart. "Nem akarom megnevezni őket, de nagyjából ki lehet találni. Sőt, olyan országok is lehetnek köztük, amelyekre nem is gondolnának" – fogalmazott.

Még több Globál

Korábban a Truth Social platformon arról írt, hogy számos ország hadihajókat küld majd a létfontosságú tengeri útvonal biztosítása érdekében. Kiemelte, hogy reményei szerint az Egyesült Királyság, Kína, Franciaország, Japán, Dél-Korea és más államok is részt vesznek majd a katonai műveletben.

Címlapkép forrása: Majid Saeedi/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Parlamenti választás és piaci reakciók

Parlamenti választás és piaci reakciók

2026. március 17.

Biztosítás 2026

2026. március 17.

AI in Business 2026

2026. március 18.

Építőipar 2026

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
