Donald Trump bejelentette: lehetséges, hogy meghalt Irán új vezetője

"Nem tudom, egyáltalán életben van-e, hiszen eddig senki sem tudta a nyilvánosság előtt megmutatni" – mondta Trump. Hozzátette: "Azt hallom, hogy nem él. Ha azonban mégis, tegyen valami nagyon okos dolgot az országáért, és adja meg magát." Az elnök szerint más források úgy vélik, hogy Hámenei él ugyan, de súlyosan megsérült.

A nyilatkozat azután hangzott el, hogy Pete Hegseth védelmi miniszter egy nappal korábban kijelentette:

az amerikai-izraeli támadások során a legfelsőbb vezető valószínűleg súlyos sérüléseket szenvedett.

Trump az interjúban arról is beszélt, hogy más országok is segíteni fognak a Hormuzi-szoros biztonságának és hajózhatóságának helyreállításában, amelyet Irán jelenleg blokád alatt tart. "Nem akarom megnevezni őket, de nagyjából ki lehet találni. Sőt, olyan országok is lehetnek köztük, amelyekre nem is gondolnának" – fogalmazott.

Korábban a Truth Social platformon arról írt, hogy számos ország hadihajókat küld majd a létfontosságú tengeri útvonal biztosítása érdekében. Kiemelte, hogy reményei szerint az Egyesült Királyság, Kína, Franciaország, Japán, Dél-Korea és más államok is részt vesznek majd a katonai műveletben.

