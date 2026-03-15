Megérkezett az izraeli hadsereg jelentése arról, hogy áll Irán lefegyverzése
Az izraeli hadsereg (IDF) vasárnapi tájékoztatója szerint Irán katonai-ipari komplexumának újjáépítése évekbe telne, még ha a háború azonnal véget is érne. Az izraeli és amerikai légicsapások az iráni katonai infrastruktúra jelentős részét megsemmisítették. Ugyanakkor Teherán rakétaindító kapacitásainak gyors újjáépítési képessége továbbra is komoly aggodalomra ad okot - tudósított a The Jerusalem Post.

A háború kezdetén az IDF 2600 iráni katonai-ipari célpontot térképezett fel. Ezeknek mintegy kétharmadát vagy akár háromnegyedét is megsemmisítették azóta az izraeli és amerikai légicsapások. Összehasonlításképpen: míg 2024 októberében az IDF 14 ilyen célpontot támadott, 2025 júniusában már mintegy százat. A hadsereg jelenleg

a fennmaradó infrastruktúra felszámolását tekinti az egyik legfontosabb feladatának.

Az izraeli tájékoztatás szerint a ballisztikus rakéták iráni indítóállásainak mintegy 70 százalékát sikerült megsemmisíteni vagy hatástalanítani. Ugyanakkor a tényleges rakétaarzenálnak csak egy kisebb hányadát érték csapások. Irán ráadásul megmutatta, hogy képes gyorsan újjáépíteni a kapacitásait. Nagyjából nyolc hónap alatt nemcsak pótolta, hanem meg is haladta a tavaly júniusban megsemmisített mintegy kétszáz rakétaindító számát. Az IDF egyelőre nem tudott egyértelmű választ adni arra, hogy az ellátási láncok elleni csapások valóban képesek-e megakadályozni az iráni rakétakészlet újjáépítését.

Az izraeli légierő mintegy 2200 iráni célpontot semmisített meg, főként Teheránban és Nyugat-Iránban.

Ezek között körülbelül száz légvédelmi rendszer és közel 120 radarállomás is volt. Az Irán által Izraelre kilőtt rakéták napi darabszáma a háború eleji százról mára körülbelül ötre csökkent. Ehhez az alacsonyabb rangú helyi rakétaparancsnokok elleni célzott támadások is jelentősen hozzájárultak. A célpontok köre a múlt hét végén tovább bővült a Baszidzs milícia ellenőrzőpontjaival és nagyobb parancsnoki épületeivel.

Az IDF becslése szerint legalább 1900, de akár több ezer iráni rezsimhű fegyverest is megöltek, tízezrek pedig megsebesültek. Ez azonban csekély szám

  • az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) mintegy 125 ezres,
  • a reguláris hadsereg 400 ezres, valamint
  • a Baszidzs egy-kétmilliós – amelyből nagyjából 200 ezer keményvonalas –

állományához képest. Az izraeli hadsereg óvatosan nyilatkozik arról, hogy a csapások mennyire segítik elő a rezsim összeomlását. Bár egyes fegyveresek elhagyták a posztjukat, az IDF vezérkara

egyelőre nem tartja ezt olyan általános tendenciának, amely elegendő lenne a rendszer közeli bukásához.

A Kudsz-erő nagy részét az IDF saját értékelése szerint felszámolta. Iránban felső vezetőket, külföldön pedig összekötő tiszteket likvidáltak, köztük öt magas rangú tisztségviselőt a bejrúti Ramada hotelben. A terrorizmus exportjára, valamint fegyverek és pénzügyi támogatások célba juttatására használt húsz repülőgépből tizenhetet megsemmisítettek. Az IDF szerint az Egyesült Államok példátlan mértékű együttműködést nyújt: az amerikai erők kezelik a dél-iráni és a tengeri célpontok nagy részét. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy Washingtonnak meghatározó beleszólása van a háború befejezésének időzítésébe.

Az izraeli illetékeseket meglepte, hogy milyen gyorsan és zökkenőmentesen nevezték ki Modzstaba Hameneit új legfelsőbb vezetőnek apja, Ali Hamenei helyére, akit Izrael február 28-án ölt meg.

Ez a gyors hatalomátadás egy, a gondoltnál stabilabb rendszerre utalhat.

Az IDF ugyanakkor kételyeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a súlyosan megsebesült ifjabb Hamenei valóban irányítja-e a rezsimet. A megmaradt katonai felső vezetés ugyanis nagyrészt el van vágva a tábori parancsnokoktól. A január 8-i és 9-i tömegtüntetéseken az IDF legfrissebb becslése szerint a rezsim 5000 és 10 000 közötti tüntetőt ölt meg, bár más becslések akár 35 ezerre is teszik ezt a számot.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

