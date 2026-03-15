Megérkezett az izraeli hadsereg jelentése arról, hogy áll Irán lefegyverzése

A háború kezdetén az IDF 2600 iráni katonai-ipari célpontot térképezett fel. Ezeknek mintegy kétharmadát vagy akár háromnegyedét is megsemmisítették azóta az izraeli és amerikai légicsapások. Összehasonlításképpen: míg 2024 októberében az IDF 14 ilyen célpontot támadott, 2025 júniusában már mintegy százat. A hadsereg jelenleg

a fennmaradó infrastruktúra felszámolását tekinti az egyik legfontosabb feladatának.

Az izraeli tájékoztatás szerint a ballisztikus rakéták iráni indítóállásainak mintegy 70 százalékát sikerült megsemmisíteni vagy hatástalanítani. Ugyanakkor a tényleges rakétaarzenálnak csak egy kisebb hányadát érték csapások. Irán ráadásul megmutatta, hogy képes gyorsan újjáépíteni a kapacitásait. Nagyjából nyolc hónap alatt nemcsak pótolta, hanem meg is haladta a tavaly júniusban megsemmisített mintegy kétszáz rakétaindító számát. Az IDF egyelőre nem tudott egyértelmű választ adni arra, hogy az ellátási láncok elleni csapások valóban képesek-e megakadályozni az iráni rakétakészlet újjáépítését.

Az izraeli légierő mintegy 2200 iráni célpontot semmisített meg, főként Teheránban és Nyugat-Iránban.

Ezek között körülbelül száz légvédelmi rendszer és közel 120 radarállomás is volt. Az Irán által Izraelre kilőtt rakéták napi darabszáma a háború eleji százról mára körülbelül ötre csökkent. Ehhez az alacsonyabb rangú helyi rakétaparancsnokok elleni célzott támadások is jelentősen hozzájárultak. A célpontok köre a múlt hét végén tovább bővült a Baszidzs milícia ellenőrzőpontjaival és nagyobb parancsnoki épületeivel.

Az IDF becslése szerint legalább 1900, de akár több ezer iráni rezsimhű fegyverest is megöltek, tízezrek pedig megsebesültek. Ez azonban csekély szám

az Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) mintegy 125 ezres,

a reguláris hadsereg 400 ezres, valamint

a Baszidzs egy-kétmilliós – amelyből nagyjából 200 ezer keményvonalas –

állományához képest. Az izraeli hadsereg óvatosan nyilatkozik arról, hogy a csapások mennyire segítik elő a rezsim összeomlását. Bár egyes fegyveresek elhagyták a posztjukat, az IDF vezérkara

egyelőre nem tartja ezt olyan általános tendenciának, amely elegendő lenne a rendszer közeli bukásához.

A Kudsz-erő nagy részét az IDF saját értékelése szerint felszámolta. Iránban felső vezetőket, külföldön pedig összekötő tiszteket likvidáltak, köztük öt magas rangú tisztségviselőt a bejrúti Ramada hotelben. A terrorizmus exportjára, valamint fegyverek és pénzügyi támogatások célba juttatására használt húsz repülőgépből tizenhetet megsemmisítettek. Az IDF szerint az Egyesült Államok példátlan mértékű együttműködést nyújt: az amerikai erők kezelik a dél-iráni és a tengeri célpontok nagy részét. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy Washingtonnak meghatározó beleszólása van a háború befejezésének időzítésébe.

Az izraeli illetékeseket meglepte, hogy milyen gyorsan és zökkenőmentesen nevezték ki Modzstaba Hameneit új legfelsőbb vezetőnek apja, Ali Hamenei helyére, akit Izrael február 28-án ölt meg.

Ez a gyors hatalomátadás egy, a gondoltnál stabilabb rendszerre utalhat.

Az IDF ugyanakkor kételyeit fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a súlyosan megsebesült ifjabb Hamenei valóban irányítja-e a rezsimet. A megmaradt katonai felső vezetés ugyanis nagyrészt el van vágva a tábori parancsnokoktól. A január 8-i és 9-i tömegtüntetéseken az IDF legfrissebb becslése szerint a rezsim 5000 és 10 000 közötti tüntetőt ölt meg, bár más becslések akár 35 ezerre is teszik ezt a számot.

