Nincs megállás: rakétazápor zúdult a határvidékre, drámaian emelkedik az áldozatok száma

A szélsőségesek tájékoztatása szerint
a harcok szombat este törtek ki a dél-libanoni Hiam városában.
Ennek során a felek "könnyű és közepes fegyverzetet, valamint rakétákat" vetettek be. A Hezbollah továbbá arról számolt be, hogy izraeli csapatokat támadtak három határtelepülésen.
Mindeközben izraeli légicsapások újabb négy ember életét követelték Libanonban. Az ANI libanoni állami hírügynökség szerint izraeli csapás ért vasárnapra virradóra egy lakóházat Szidón városának térségében. Egy ember meghalt a támadásban, a gázai övezeti Hamász palesztin terrorszervezet szerint egyik ottani képviselőjük vesztette életét. A délebbre található Katrani faluban pedig a bejrúti egészségügyi minisztérium szerint hárman vesztették életüket. A tárca szerint
az iráni konfliktus fellángolását követően már 850-re emelkedett a halálos áldozatok száma Libanonban.
Az amerikai-izraeli légicsapásokban megölt Ali Hamenei ajatollah iráni legfőbb vezető halálát követően mérgesedett el ismét Izrael és a libanoni Hezbollah konfliktusa. A milícia rakétákkal lövi a zsidó állam területét, míg Izrael a szélsőségesek libanoni célpontjait bombázza és szárazföldi csapatokkal is bevetett a szomszédos ország területén.
Az Axios amerikai hírportál amerikai és izraeli kormányzati tisztviselőkre hivatkozó szombati közlése szerint Izrael nagyszabású offenzívát tervez Libanonban a Litáni-folyótól délre fekvő terület ellenőrzése és a Hezbollah ottani erőinek felszámolása érdekében. Izrael már előzetesen evakuálásra szólította fel a több száz négyzetkilométeres térség lakóit.
