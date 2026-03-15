Súlyos csapásokat hajtott végre Izrael

Az IDF bejelentette, hogy széles körű légicsapás-sorozatot hajtott végre Nyugat-Irán területén található célpontok ellen. A hadsereg egyelőre nem közölt további részleteket a támadásokról.

Ezzel párhuzamosan Izrael Libanonban is folytatta a Hezbollah elleni hadműveleteket.

Az IDF közlése szerint szombaton több rakétaindító állást is megsemmisítettek al-Katráni térségében. A jelentések alapján ezekből "közvetlen rakétacsapásokat" készítettek elő. Emellett a Hezbollah elit alakulata, a Radván-erők bejrúti parancsnoki központjait is találat érte.

Az izraeli hadsereg szóvivője, Avihaj Adrai Bejrút több déli külvárosi negyedének azonnali kiürítésére szólította fel a lakosságot. Az IDF figyelmeztetett: nem haboznak lecsapni "bárkire, aki a Hezbollah fegyvereseinek közelében tartózkodik".

Címlapkép forrása: Fatemeh Bahrami/Anadolu via Getty Images