Van egy ország, amelynek a hajóit átengedi Irán a Hormuzi-szoroson - Elárulták, hogy csinálják

Az indiai lobogó alatt közlekedő hajók áthaladását a Hormuzi-szoroson minden egyes esetben külön egyeztetik Iránnal, és nincs általános megállapodás a teheráni vezetéssel a dél-ázsiai köztársaság összes hajójának szabad átkeléséről - közölte vasárnap Szubrahmanjam Dzsaishankar indiai külügyminiszter a Financial Timesnak nyilatkozva.

Minden egyes hajó áthaladása külön kérdés

" - mondta Dzsaishankar. Hangsúlyozta, hogy ugyan nincs átfogó megállapodás az indiai hajók áthaladásáról, a kérdésben folynak a tárgyalások az iráni féllel. "Egyelőre mindez a kezdet. Sok hajónk van még ott" - mutatott rá az indiai diplomácia vezetője.

Kapcsolódó cikkünk 2026. 03. 15. Egyetlen olajszállító hajón a világ szeme: a földkerekség egyik legfontosabb kikötőjéből indult újra a forgalom

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az indiai hajók átengedéséért cserébe Újdelhi semmilyen engedményt sem tett Iránnak. "

Ez nem csereügylet kérdése. Indiának és Iránnak megvannak a kapcsolatai, és ezt a konfliktust rendkívül sajnálatosnak tartjuk

- mondta a tárcavezető. Dzsaishankar hangsúlyozta egyben, hogy

India az iráni konfliktus "párbeszéd és koordináció" útján történő rendezését részesíti előnyben.

Azt is kijelentette, hogy kész megosztani az indiai diplomáciai erőfeszítésekkel kapcsolatos információkat az európai partnerekkel a vasárnap megkezdett brüsszeli látogatása során. "Örömmel osztom meg (az európai országokkal), amit teszünk. Tudom, hogy közülük sokan szintén tárgyalnak (Teheránnal)" - közölte a külügyminiszter.

Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni légicsapásai nyomán Teherán gyakorlatilag leállította a hajóforgalmat a szorosban. A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala: a globális kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítás mintegy 20 százaléka halad át rajta.

Indiai kormányzati tisztségviselők szombaton arról számoltak be, hogy

összesen 22, indiai zászló alatt közlekedő hajó tartózkodik a Hormuzi-szorostól nyugatra.

Radzses Kumar Szingha, az indiai hajózási minisztérium szóvivője szerint két, cseppfolyósított földgázt szállító tanker kelt át a tengerszoroson, a Shivalik és a Nanda Devi, és jelenleg Indiába tartanak, ahová március 16-án, illetve 17-én érkeznek meg.

