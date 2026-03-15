Van egy ország, amelynek a hajóit átengedi Irán a Hormuzi-szoroson - Elárulták, hogy csinálják

Minden egyes hajó áthaladása külön kérdés
" - mondta Dzsaishankar. Hangsúlyozta, hogy ugyan nincs átfogó megállapodás az indiai hajók áthaladásáról, a kérdésben folynak a tárgyalások az iráni féllel. "Egyelőre mindez a kezdet. Sok hajónk van még ott" - mutatott rá az indiai diplomácia vezetője.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy az indiai hajók átengedéséért cserébe Újdelhi semmilyen engedményt sem tett Iránnak. "
Ez nem csereügylet kérdése. Indiának és Iránnak megvannak a kapcsolatai, és ezt a konfliktust rendkívül sajnálatosnak tartjuk
- mondta a tárcavezető. Dzsaishankar hangsúlyozta egyben, hogy
India az iráni konfliktus "párbeszéd és koordináció" útján történő rendezését részesíti előnyben.
Azt is kijelentette, hogy kész megosztani az indiai diplomáciai erőfeszítésekkel kapcsolatos információkat az európai partnerekkel a vasárnap megkezdett brüsszeli látogatása során. "Örömmel osztom meg (az európai országokkal), amit teszünk. Tudom, hogy közülük sokan szintén tárgyalnak (Teheránnal)" - közölte a külügyminiszter.
Az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni légicsapásai nyomán Teherán gyakorlatilag leállította a hajóforgalmat a szorosban. A Hormuzi-szoros a világ egyik legfontosabb energiaszállítási útvonala: a globális kőolaj- és cseppfolyósítottföldgáz-szállítás mintegy 20 százaléka halad át rajta.
Indiai kormányzati tisztségviselők szombaton arról számoltak be, hogy
összesen 22, indiai zászló alatt közlekedő hajó tartózkodik a Hormuzi-szorostól nyugatra.
Radzses Kumar Szingha, az indiai hajózási minisztérium szóvivője szerint két, cseppfolyósított földgázt szállító tanker kelt át a tengerszoroson, a Shivalik és a Nanda Devi, és jelenleg Indiába tartanak, ahová március 16-án, illetve 17-én érkeznek meg.
Németország megüzente: nem vesz részt az iráni katonai akcióban
Határozott választ adott a külügyminiszter.
Miért pont az Egyesült Arab Emírségeket pécézte ki magának Irán? - Itt a megfejtés
A háború harmadik hetére az Emírségek védelmi rendszerei a teljesítőképességük határára értek.
Megérkezett az izraeli hadsereg jelentése arról, hogy áll Irán lefegyverzése
A rakétaindító kapacitások gyors újjáépítési képessége továbbra is komoly aggodalomra ad okot.
Találatok érték Bagdad nemzetközi repülőterét
Eddig senki sem vállalta magára.
Trump háborús mozgásterének a szűkítéséről fognak szavazni az amerikai képviselők
Újra nekifutnak a demokraták.
Halálhírét keltették Netanjahunak, ezért videón csekkolt be Izrael miniszterelnöke
Mint kiderült, él és hal a kávéért, de a népéért is.
Libanon, Irak és Szíria segítségére siet a WHO
2 millió dollár is valami.
Irán szomszédainak és ellenségeinek üzent az ország egyik vezető diplomatája
"Szomszédok vagyunk, nem lehetünk meg egymás nélkül."
Fejlődni nem kell félnetek jó lesz
Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé
Zsiday: Trump kalandja hatalmas veszélybe sodorta a világgazdaságot
Irán hónapokra blokkolhatja az olaj és gáz kiáramlását a Hormuzi-szorosból, amiből akár globális recesszió és komoly infláció is lehet. Pénz és tőkepiaci befektetőként megtanultam, hogy
Transzferár 2025-2026: mit jelez a NAV ellenőrzési terve, és hogyan kezeljük a "hibrid évet"?
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2026-os ellenőrzési terve egyértelmű üzenetet hordoz: a transzferár továbbra is kiemelt ellenőrzési terület. A transzferár vizsgálatok és ellenőrzések múltbe
Jöhet a lakásárak drasztikus esése? Egyáltalán beszélhetünk ingatlanlufiról?
Az MNB értékelése szerint már 18,8 százalékos volt a hazai lakások túlárazottsága, amelyre még rátehetett az Otthon Start program indulása is. Komoly, 21,29 százalékos éves áremelkedést l
Top 10 osztalék részvény - 2026. március
Március másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
LyondellBasell Industries - kereskedés
Két dolog történt mostanában a LYB-bel:Elfelezte az osztalékátAz iráni háború miatt az emelkedő olajárak meglódították az árfolyamátA LyondellBasell Industries egy vegyipari vállalat,
Litkai és Szabó Laci - azaz a bika, a medve és a hódok
A HOLD After Hours Extra részében Szabó Laci duplanyugdíjas HOLD-alapító vendége Litkai Gergely, a Dumaszínház alapítója. Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD...
Így segíthet a szintetikus biológia az állatok és a növények túlélésében
A szintetikus biológia eszköztára lehetőséget ad arra, hogy a biológusok finomhangolják az állatok és a növények génjeit, így ellenállóbbá téve a veszélye
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Forradalmi webinárium, a márciusi tőzsdeifjak szellemében
Piaci kitenkintő, elemzések, aktuális lehetőségek górcső alatt.
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?
Az energiakrízis lökést adhat az elektromos autóknak?
Irán a kifárasztásra játszik: elszámította magát az USA
Ez a konfliktus aligha zárul egy kézfogással.
Rezsicsökkentés nullás hitellel − Ezen nincs nagyon mit gondolkodni
Kihagyhatatlan lehetőség a vállalatok és a lakosság számára.