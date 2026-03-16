Asztalra csapott az EU legerősebb országa: kemény választ küldött Trump tervére

Friedrich Merz német kancellár hétfőn egyértelművé tette: Németország nem vesz részt az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborújában.

Merz a hétfői berlini sajtótájékoztatóján kijelentette, hogy a katonai részvételhez hiányzik a német Alaptörvény által megkövetelt felhatalmazás, hiszen ehhez ENSZ-, EU- vagy NATO-mandátumra lenne szükség. Hozzátette, hogy

a kezdettől fogva nyilvánvaló volt: ez a fegyveres konfliktus nem NATO-ügy.

A kancellár arra is rámutatott, hogy sem az Egyesült Államok, sem Izrael nem egyeztetett Németországgal a hadműveletek megindítása előtt. Mivel Iránnal kapcsolatban soha nem született közös döntés magáról a beavatkozásról sem, Merz szerint fel sem merülhet Németország katonai szerepvállalása a konfliktusban.

Trump többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben, ugyanis szerinte a a NATO-nak „nagyon rossz” jövője lesz, ha a szövetség tagjai nem segítik ki az Egyesült Államokat. Hétfőn azonban több európai vezető is kritikával illette Trump terveit és világossá tették, hogy nem kívánnak beszállni a közel-keleti háborúba.

Forrás: Reuters

