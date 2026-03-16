Nagyot tévedtek a csillagászok: eddig ismeretlen bolygótípust azonosítottak

Az L98-59d jelű égitest a Föld méretének mintegy 1,6-szorosa, és egy kis vörös törpecsillag körül kering. A kutatók korábban úgy vélték, hogy a bolygón mély, folyékony vízből álló óceán lehet. Az új elemzés szerint azonban valami egészen másról van szó.
Az égitest globális magmaóceánnal rendelkezik, amely a felszín alatt több ezer kilométer mélyre nyúlhat, sőt, még a magja is olvadt állapotban lehet.
Az Oxfordi Egyetem asztrofizikusa, Harrison Nicholls szerint a bolygó egésze "pépes, olvadt állapotban" van, az égitest felszíni hőmérséklete pedig eléri az 1900 Celsius-fokot. A szomszédos bolygók árapályerői hatalmas hullámokat kelthetnek a magmaóceánon. A légkör pedig kén-hidrogénben gazdag, ami átható, záptojásra emlékeztető szagot eredményez. Mindez meglehetősen távol áll az életre alkalmas körülményektől.
A James Webb űrtávcső légköri mérései már korábban kimutatták, hogy az L98-59d légköre kénben gazdag.
Ez a tény nem volt összeegyeztethető sem a kőzetbolygó, sem az óceánbolygó kategóriával, vagyis a bolygó méretéhez hagyományosan társított két típussal.
Ezek egyike sem lenne képes közel ötmilliárd éven át fenntartani a kéntartalmú légkört. A legújabb kutatás fejlett számítógépes szimulációkkal rekonstruálta az égitest történetét a keletkezésétől napjainkig. Az eredmények alapján a mélyben húzódó magmaóceán képes raktározni és megőrizni azokat a gázokat, amelyeket más fizikai folyamatok egyébként már rég eltávolítottak volna.
Az eredmények szerint az olvadt világok az eddig gondoltnál jóval gyakoribbak lehetnek az exobolygók között. Ez óvatosságra inti a kutatókat, ugyanis egyes, úgynevezett lakható zónában keringő égitestek valójában nem feltétlenül alkalmasak az élet számára, mert azok teljesen olvadt állapotban lehetnek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
