Nagyot tévedtek a csillagászok: eddig ismeretlen bolygótípust azonosítottak
Csillagászok egy teljesen olvadt lávavilágot azonosítottak 35 fényévre a Földtől, ami egy eddig ismeretlen bolygótípus létezésére utal – derül ki a Nature Astronomy folyóiratban megjelent tanulmányból - közölte a The Guardian.

Az L98-59d jelű égitest a Föld méretének mintegy 1,6-szorosa, és egy kis vörös törpecsillag körül kering. A kutatók korábban úgy vélték, hogy a bolygón mély, folyékony vízből álló óceán lehet. Az új elemzés szerint azonban valami egészen másról van szó.

Az égitest globális magmaóceánnal rendelkezik, amely a felszín alatt több ezer kilométer mélyre nyúlhat, sőt, még a magja is olvadt állapotban lehet.

Az Oxfordi Egyetem asztrofizikusa, Harrison Nicholls szerint a bolygó egésze "pépes, olvadt állapotban" van, az égitest felszíni hőmérséklete pedig eléri az 1900 Celsius-fokot. A szomszédos bolygók árapályerői hatalmas hullámokat kelthetnek a magmaóceánon. A légkör pedig kén-hidrogénben gazdag, ami átható, záptojásra emlékeztető szagot eredményez. Mindez meglehetősen távol áll az életre alkalmas körülményektől.

A James Webb űrtávcső légköri mérései már korábban kimutatták, hogy az L98-59d légköre kénben gazdag.

Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, recseg-ropog Trump katonai koalíciója - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

Megindult az európai atomhatalom hatalmas hadiflottája, bármikor megkezdődhet a százezres tömeg evakuálása

Tovább gyűrűzik a botrány a Barátság kőolajvezeték körül, teljes kudarcba fulladnak a béketárgyalások - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn

Ez a tény nem volt összeegyeztethető sem a kőzetbolygó, sem az óceánbolygó kategóriával, vagyis a bolygó méretéhez hagyományosan társított két típussal.

Ezek egyike sem lenne képes közel ötmilliárd éven át fenntartani a kéntartalmú légkört. A legújabb kutatás fejlett számítógépes szimulációkkal rekonstruálta az égitest történetét a keletkezésétől napjainkig. Az eredmények alapján a mélyben húzódó magmaóceán képes raktározni és megőrizni azokat a gázokat, amelyeket más fizikai folyamatok egyébként már rég eltávolítottak volna.

Az eredmények szerint az olvadt világok az eddig gondoltnál jóval gyakoribbak lehetnek az exobolygók között. Ez óvatosságra inti a kutatókat, ugyanis egyes, úgynevezett lakható zónában keringő égitestek valójában nem feltétlenül alkalmasak az élet számára, mert azok teljesen olvadt állapotban lehetnek.

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Kimondták, amit senki sem akart hallani: egyre több ország látja úgy, hogy csak az atomfegyver védheti meg őket
Bekövetkezett, amitől sokan féltek: Ukrajnán kívül okozott hatalmas környezeti katasztrófát az orosz támadás, veszélyben a lakosság vízellátása
Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, recseg-ropog Trump katonai koalíciója - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn
