Itt van a bejelentés: magára haragította Irán a régió egyik legerősebb országát – Beszállhatnak a háborúba

Az Egyesült Arab Emírségek fontolgatja, hogy katonai eszközökkel beszáll a Hormuzi-szorost biztosítani hivatott katonai műveletbe – írta meg az Al-Dzsazíra.

A lap Anvár Gargast, az emírségek diplomáciai tanácsadóját idézi, aki arról beszélt, hogy

Abu-Dzabi jelenleg fontolgatja, hogy részt vesz abban a katonai koalícióban, melyet Donald Trump elnök a Hormuzi-szoros biztosítására szervez.

A koalíció feladata az lenne, hogy felvegyék a harcot a Hormuzi-szorost blokkoló iráni drónokkal, hadihajókkal.

Az emírségek folyamatos iráni támadás alatt áll az izraeli-amerikai katonai műveletek kezdete óta. A Hormuzi-szoros blokádja kifejezetten érzékenyen érinti az országot, amely így jelentős bevételektől esik el.

Donald Trump épp ma jelentette be, hogy mégsem kér segítséget a Hormuzi-szoros biztosításához, miután sorra utasították vissza felkérését az európai NATO-tagállamok és ázsiai országok.

