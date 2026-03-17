Itt van a bejelentés: magára haragította Irán a régió egyik legerősebb országát – Beszállhatnak a háborúba

A lap Anvár Gargast, az emírségek diplomáciai tanácsadóját idézi, aki arról beszélt, hogy
Abu-Dzabi jelenleg fontolgatja, hogy részt vesz abban a katonai koalícióban, melyet Donald Trump elnök a Hormuzi-szoros biztosítására szervez.
A koalíció feladata az lenne, hogy felvegyék a harcot a Hormuzi-szorost blokkoló iráni drónokkal, hadihajókkal.
Az emírségek folyamatos iráni támadás alatt áll az izraeli-amerikai katonai műveletek kezdete óta. A Hormuzi-szoros blokádja kifejezetten érzékenyen érinti az országot, amely így jelentős bevételektől esik el.
Donald Trump épp ma jelentette be, hogy mégsem kér segítséget a Hormuzi-szoros biztosításához, miután sorra utasították vissza felkérését az európai NATO-tagállamok és ázsiai országok.
Címlapkép forrása: PETRA via Getty Images
