Izrael lecsapott az éj leple alatt: célba vették a rezsim egyik legfontosabb vezetőjét, ez mindent megváltoztathat

Izraeli tisztségviselők szerint egyelőre

nem tisztázott, hogy Laridzsáni életét vesztette vagy csak megsebesült a támadásban.

A magas rangú iráni politikus az ország egyik legbefolyásosabb figurája. A Nemzetbiztonsági Tanács titkáraként kulcsszerepet tölt be a biztonsági döntéshozatalban.

Védelmi források szerint egy másik, szintén Iránban végrehajtott izraeli légicsapás az Iszlám Dzsihád vezetőjét, Akram al-Adzsúrit, valamint a szervezet más magas rangú tisztségviselőit vette célba.

Ejal Zamir altábornagy, az Izraeli Védelmi Erők (IDF) vezérkari főnöke egy reggeli helyzetértékelés során lényegében megerősítette a támadások tényét. Zamir közölte, hogy

az éjszaka folyamán jelentős likvidálási eredmények születtek, amelyek hatással lehetnek a hadműveletek kimenetelére és az IDF feladataira.

Ez a kijelentés nyilvánvaló utalás volt a Laridzsáni elleni csapásra.

A vezérkari főnök hozzátette, hogy az elmúlt napokban Iránban "külső elemek" ellen is hajtottak végre célzott likvidálásokat, amelyek a palesztin hadszíntérhez köthetők. Elmondása szerint a Gázából és Ciszjordániából irányított terrortevékenységben részt vevő "magas rangú operatív szereplők" éppen egy teheráni búvóhelyen tartózkodtak, amikor a csapás érte őket.

Címlapkép forrása: Iranian Security Council Press / Handout/Anadolu via Getty Images