  • Megjelenítés
Izrael lecsapott az éj leple alatt: célba vették a rezsim egyik legfontosabb vezetőjét, ez mindent megváltoztathat
Globál

Portfolio
Izrael az éjszaka légicsapást hajtott végre Iránban. A támadás célpontja Ali Laridzsáni, az iráni Nemzetbiztonsági Tanács titkára volt. Emellett az elmúlt napokban a Palesztin Iszlám Dzsihád terrorszervezet vezetőit is célba vették iráni területen - írta az Iran International.

Izraeli tisztségviselők szerint egyelőre

nem tisztázott, hogy Laridzsáni életét vesztette vagy csak megsebesült a támadásban.

A magas rangú iráni politikus az ország egyik legbefolyásosabb figurája. A Nemzetbiztonsági Tanács titkáraként kulcsszerepet tölt be a biztonsági döntéshozatalban.

Védelmi források szerint egy másik, szintén Iránban végrehajtott izraeli légicsapás az Iszlám Dzsihád vezetőjét, Akram al-Adzsúrit, valamint a szervezet más magas rangú tisztségviselőit vette célba.

Még több Globál

Ejal Zamir altábornagy, az Izraeli Védelmi Erők (IDF) vezérkari főnöke egy reggeli helyzetértékelés során lényegében megerősítette a támadások tényét. Zamir közölte, hogy

az éjszaka folyamán jelentős likvidálási eredmények születtek, amelyek hatással lehetnek a hadműveletek kimenetelére és az IDF feladataira.

Ez a kijelentés nyilvánvaló utalás volt a Laridzsáni elleni csapásra.

A vezérkari főnök hozzátette, hogy az elmúlt napokban Iránban "külső elemek" ellen is hajtottak végre célzott likvidálásokat, amelyek a palesztin hadszíntérhez köthetők. Elmondása szerint a Gázából és Ciszjordániából irányított terrortevékenységben részt vevő "magas rangú operatív szereplők" éppen egy teheráni búvóhelyen tartózkodtak, amikor a csapás érte őket.

Kapcsolódó cikkünk

Címlapkép forrása: Iranian Security Council Press / Handout/Anadolu via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

2026. március 17.

2026. március 17.

2026. március 18.

2026. március 19.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility