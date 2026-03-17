FONTOS Bod Péter Ákos: új olajsokk fenyeget, Magyarország nagy árat fizethet
Súlyos vita alakult ki a NATO és Amerika között, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden
Nadav Sosani alezredes, izraeli katonai szóvivő újságíróknak elmondta, hogy részletes hadműveleti tervek vannak az Irán elleni háborúra a következő három hétre, de a későbbekre vonatkozó elképzeléseikkel is rendelkeznek. Németország külügyminisztere reagált Donald Trump elnök felvetésére, aki többször is beszélt arról a napokban, hogy szeretné, ha a NATO és távol-keleti országok biztosítanák a Hormuzi-szorost az iráni támadásokkal szemben. Az amerikai elnök hétfőn a Fehér Házban beszélt, többek között a közel-keleti háborúval kapcsolatban. Az elnök ismét felszólította a nemzetközi közösséget, hogy segítsen katonai erővel biztosítani a szabad hajózást a Hormuzi-szorosban, egyúttal pedig bírálta azokat az országokat, amelyek szerinte nem mutatnak kellő hajlandóságot a közreműködésre. Trump hétfőn bejelentette azt is, hogy az iráni háború miatt körülbelül egy hónappal el kívánja halasztani kínai látogatását. Az eredetileg március 31. és április 2. közé tervezett úton Hszi Csin-ping kínai elnökkel találkozott volna. Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború hétfői fejleményeivel.
Kongatják a vészharangot: valójában tehetetlen Amerika a Hormuzi-szorosban

A Nemzetközi Tengerészeti Szervezet (IMO) főtitkára szerint a haditengerészeti kíséretek sem garantálják a kereskedelmi hajók biztonságát a Hormuzi-szorosban - írta a Financial Times.

Katart támadták hajnalban

A kora reggeli órákban Katarból jelentettek támadást. Az elmondások alapján a monarchiában egy ballisztikus rakétát semlegesített a légvédelem. Nem sokkal később közölték hogy a lehulló törmelék egy ipari zónában okozott tüzet, ezzel jelenleg is küzdenek a hatóságok.

Robbanások Bagdadban

Beszámolók szerint robbanásokat lehetett hallani Irak fővárosában, Bagdadban, ahol amerikai és Irán által támogatott csoportok mértek csapást egymásra. Egy épületet az Egyesült Államok támadt meg, amelyet iráni síita milicisták használnak, erre légibombát dobtak. Az amerikai nagykövetséget dróntámadás érte. Az események során összesen négy ember vesztette az életét.

Cikkünk folyamatosan frissül a közel-keleti háború aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, európai atomhatalom küld hajókat a Közel-Keletre - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn

Holdblog

Miért szeretem nagyon az aranyat?

Óriási ralin van túl az arany, és a legtöbb elemző szerint ugyan fundamentálisan megalapozott a további emelkedés, nincs már benne akkora felértékelődési potenciál. Viszont bőven... The pos

Holdblog

Fejlődni nem kell félnetek jó lesz

Mit okoskodik ez mesterséges intelligenciáról? Egy mosógépet sem tud beprogramozni! Hadd kezdjem egy karantén-emlékemmel. Csányi Vilmos viselkedéskutató 2021 tájékán Friderikusz Sándor vendé

Ez is érdekelhet
Folyamatosan bombázzák az olajállamokat, európai atomhatalom küld hajókat a Közel-Keletre - Percről percre tudósításunk az iráni háborúról hétfőn
Tovább gyűrűzik a botrány a Barátság kőolajvezeték körül, teljes kudarcba fulladnak a béketárgyalások - Híreink az orosz-ukrán háborúról hétfőn
Kimondták, amit senki sem akart hallani: egyre több ország látja úgy, hogy csak az atomfegyver védheti meg őket
