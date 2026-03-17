Kész, ennyi volt: Izrael elpusztította Irán ikonikus gépét
Az izraeli légierő közlése szerint megsemmisítették az iráni vezetők, köztük a néhai legfelsőbb vezető, Ali Hámenei által használt Airbus A340-313 típusú kormánygépet - számolt be a The Aviationist.

Az izraeli légierő az X közösségi platformon jelentette be, hogy találatot mértek az EP-IGA lajstromjelű, négymotoros, szélestörzsű repülőgépre. Ezt a gépet iráni felsővezetők és katonai parancsnokok egyaránt használták bel- és külföldi utazásaikhoz. Az ADSBexchange archív adatai szerint a repülőgép utoljára 2026. február 22-én szállt fel, és valóban a Mehrabad repülőtéren landolt.

Egyelőre nem világos, hogy pontosan mikor történt a csapás. A repülőteret a Üvöltő Oroszlán és az Epikus Harag hadműveletek kezdete óta többször is támadták, többek között a március 15-ről 16-ra virradó éjszaka. A műholdfelvételek tanúsága szerint az irániak járműveket és repülőgépeket szórtak szét a kifutópályákon, illetve a repülőtér egész területén. Ezzel

a célzást próbálták megnehezíteni, ami azonban nem akadályozta meg a katonai szállítóflotta elleni támadásokat.

A Mehrabad repülőtéren az A340-esen kívül több más szállító repülőgép is állomásozott. Köztük voltak BAe Avro RJ85-ösök, Irán egyetlen KC-747-es légi utántöltő repülőgépe, valamint C-130 Hercules katonai szállítógépek is. Ez utóbbi kettőt szintén találat érte.

Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden

Váratlan fordulat: nemet mondott a tűzszünetre az iszlamista rezsim, elmondták, meddig tart a háború

Nappallá váló éjszaka Odesszában, katasztrófát okozhat az ukránok akciója - Híreink az orosz-ukrán háborúról kedden

A kormánygép megsemmisítése egyaránt szimbolikus és stratégiai jelentőségű. A repülőgép nemcsak az iráni állam szuverenitásának jelképe volt bel- és külföldön, hanem fontos szerepet játszott a szövetségesekkel és a megbízott erőkkel fenntartott kapcsolatokban, valamint feltehetően a katonai logisztikában is. Az A340-es hatótávolsága és négymotoros kialakítása lehetővé tette, hogy Irán nagy távolságú repüléseket hajtson végre a diplomáciai légtérhasználati és leszállási korlátozások ellenére is.

A gépet rendszeresen használták a New York-i ENSZ-közgyűlésekre, valamint a Kínába, Oroszországba és Ománba tett hivatalos látogatások során.

Az EP-IGA lajstromjelű gép nem volt egyedülálló az iráni flottában. Az ország a nemzetközi szankciók megkerülésével, fedőcégek alapítása révén legalább tíz további, használt A340-est szerzett be az évek során. A Turkish Airlines négy korábbi repülőgépét a 2019-es kivonásuk után Dél-Afrikában tárolták. Később egy hongkongi cégen keresztül Burkina Fasóban vették lajstromba őket. Hivatalosan Üzbegisztánba tartottak volna, de 2022-ben végül Iránban bukkantak fel. Ugyanebben az évben hasonló módszerrel szereztek meg két olyan A340-212-es típusú gépet is, amelyet korábban a francia légierőtől selejteztek le. Ezeket Indonézián keresztül juttatták el Iránba. A 2023 és 2024 közötti időszakban pedig három további, Litvániában tárolt példányt vásároltak fel. Ezek a gépek a Fülöp-szigetekre és Srí Lankára szóló úti céllal szálltak fel, mielőtt váratlanul Iránban tűntek volna fel.

Címlapkép forrása: Nicolas Economou/NurPhoto via Getty Images

Fórum

Trader

Ez is érdekelhet
Hatalmas izgalmak várhatók! - Érkezik a magyar választás, ami megmozgatja a forint árfolyamát is
Izrael több iráni vezetőt lebombázott, kétségbeejtő a helyzet a Hormuzi-szorosnál – Percről percre tudósításunk az iráni háborúról kedden
Váratlan fordulat, Amerika meglépte: egyetlen oka van, hogy szolgálatban marad a legendás USS Nimitz repülőgép-hordozó
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility