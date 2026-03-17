Kész, ennyi volt: Izrael elpusztította Irán ikonikus gépét

Az izraeli légierő az X közösségi platformon jelentette be, hogy találatot mértek az EP-IGA lajstromjelű, négymotoros, szélestörzsű repülőgépre. Ezt a gépet iráni felsővezetők és katonai parancsnokok egyaránt használták bel- és külföldi utazásaikhoz. Az ADSBexchange archív adatai szerint a repülőgép utoljára 2026. február 22-én szállt fel, és valóban a Mehrabad repülőtéren landolt.

Egyelőre nem világos, hogy pontosan mikor történt a csapás. A repülőteret a Üvöltő Oroszlán és az Epikus Harag hadműveletek kezdete óta többször is támadták, többek között a március 15-ről 16-ra virradó éjszaka. A műholdfelvételek tanúsága szerint az irániak járműveket és repülőgépeket szórtak szét a kifutópályákon, illetve a repülőtér egész területén. Ezzel

a célzást próbálták megnehezíteni, ami azonban nem akadályozta meg a katonai szállítóflotta elleni támadásokat.

A Mehrabad repülőtéren az A340-esen kívül több más szállító repülőgép is állomásozott. Köztük voltak BAe Avro RJ85-ösök, Irán egyetlen KC-747-es légi utántöltő repülőgépe, valamint C-130 Hercules katonai szállítógépek is. Ez utóbbi kettőt szintén találat érte.

The runway at Tehran’s Mehrabad Airport has been blocked with parked buses and helicopters, apparently to make it unusable and prevent further strikes or aircraft operations.Satellite imagery from March 7 also shows visible damage at the airport following heavy bombing during… pic.twitter.com/GyG8NB2LCo https://t.co/GyG8NB2LCo — Visegrád 24 (@visegrad24) March 12, 2026

A kormánygép megsemmisítése egyaránt szimbolikus és stratégiai jelentőségű. A repülőgép nemcsak az iráni állam szuverenitásának jelképe volt bel- és külföldön, hanem fontos szerepet játszott a szövetségesekkel és a megbízott erőkkel fenntartott kapcsolatokban, valamint feltehetően a katonai logisztikában is. Az A340-es hatótávolsága és négymotoros kialakítása lehetővé tette, hogy Irán nagy távolságú repüléseket hajtson végre a diplomáciai légtérhasználati és leszállási korlátozások ellenére is.

A gépet rendszeresen használták a New York-i ENSZ-közgyűlésekre, valamint a Kínába, Oroszországba és Ománba tett hivatalos látogatások során.

Az EP-IGA lajstromjelű gép nem volt egyedülálló az iráni flottában. Az ország a nemzetközi szankciók megkerülésével, fedőcégek alapítása révén legalább tíz további, használt A340-est szerzett be az évek során. A Turkish Airlines négy korábbi repülőgépét a 2019-es kivonásuk után Dél-Afrikában tárolták. Később egy hongkongi cégen keresztül Burkina Fasóban vették lajstromba őket. Hivatalosan Üzbegisztánba tartottak volna, de 2022-ben végül Iránban bukkantak fel. Ugyanebben az évben hasonló módszerrel szereztek meg két olyan A340-212-es típusú gépet is, amelyet korábban a francia légierőtől selejteztek le. Ezeket Indonézián keresztül juttatták el Iránba. A 2023 és 2024 közötti időszakban pedig három további, Litvániában tárolt példányt vásároltak fel. Ezek a gépek a Fülöp-szigetekre és Srí Lankára szóló úti céllal szálltak fel, mielőtt váratlanul Iránban tűntek volna fel.

