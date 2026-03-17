Titokban megindult az egyezkedés: mást gondol Amerika és Irán a békéről, de nem ez a legnagyobb probléma
Az amerikai különmegbízott, Steve Witkoff és Abbász Aragcsi iráni külügyminiszter között az elmúlt napokban újraéledt a közvetlen kommunikációs csatorna. Ez az első ismert kapcsolatfelvétel a felek között a háború több mint két héttel ezelőtti kitörése óta - írta az Axios.

Egy amerikai tisztviselő és egy, az ügyre rálátó forrás szerint Aragcsi szöveges üzeneteket küldött Witkoffnak. Ezek

az üzenetek a háború befejezésére összpontosítottak.

Az amerikai fél ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a kezdeményezés iráni oldalról érkezett. Washington hivatalosan "nem tárgyal" Iránnal. Aragcsi az értesülés megjelenése után az X-en cáfolta a híreket. Szerinte az utolsó kapcsolatfelvétele az amerikai különmegbízottal még az Irán elleni újabb amerikai katonai támadás előtt történt. Bármilyen ezzel ellentétes állítás csupán az olajkereskedők és a közvélemény félrevezetését szolgálja. Az amerikai tisztviselő erre válaszul azt állította, hogy az iráni külügyminiszter hazudik.

Donald Trump hétfőn megerősítette az iráni kapcsolatfelvételt az Egyesült Államokkal. Ugyanakkor kétségesnek nevezte, hogy az érintett iráni tisztviselőknek van-e felhatalmazásuk megállapodást kötni.

Meg akarnak állapodni. Beszélnek az embereinkkel, de fogalmunk sincs, kik ők

– mondta az elnök az újságíróknak. Trump hozzátette, nem világos, ki hozza meg a döntéseket Iránban, mivel számos vezető tisztviselő meghalt. Megemlítette, hogy az új legfőbb vezető, Modzstaba Hámenei sem jelent meg a nyilvánosság előtt. Az amerikai elnök szerint az is elképzelhető, hogy ő sincs már életben.

Egy magas rangú amerikai tisztviselő elutasította Irán "jóvátételi" követelését egy esetleges békemegállapodás részeként. Jelezte azonban, hogy Trump nyitott lenne egy olyan megegyezésre, amely lehetővé tenné Irán számára az olajexport újraindítását. Ezáltal az ország visszakapcsolódhatna a világgazdaság vérkeringésébe, és jelentős bevételhez juthatna. A tisztviselő hozzátette, hogy az elnök nem tárgyal gyenge pozícióból, és nem hagyja figyelmen kívül a konfliktus kiváltó okait sem.

Az iráni fél a nyilvánosság előtt következetesen tagadta, hogy tűzszüneti tárgyalásokat folytatna a Trump-kormányzattal. Teherán álláspontja szerint nem érdekeltek egy ideiglenes fegyverszünetben. Ez ugyanis

csak lehetőséget adna az Egyesült Államoknak és Izraelnek az erők átcsoportosítására és egy újabb támadásra.

Irán ehelyett egy tartós békemegállapodásra vonatkozó garanciákat követel.

Abbász Aragcsit a háború előtt nem tartották kulcsfontosságú döntéshozónak Iránban, és az amerikai tisztviselők szerint jelenleg sincs érdemi döntési jogköre. Források szerint azonban az iráni külügyminiszter folyamatosan egyeztet Ali Laridzsánival. A politikus az Iráni Legfelsőbb Nemzetbiztonsági Tanács titkáraként Ali Hámenei korábbi legfőbb vezető meggyilkolása óta az ország de facto civil vezetőjévé vált. Az amerikaiak azért tekintik Aragcsit tárgyalópartnernek, mert korábbról már létező kapcsolatuk van vele, ráadásul ő még életben van.

Címlapkép forrása: Foad Ashtari/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

