35 éve nem látott fordulat érik Németországban – Friedrich Merz egyik szeme sírhat, a másik nevethet

Vasárnap tartanak választást Németország Rajna-vidék–Pfalz tartományában, ahol a tartományi parlament (Landtag) összetételéről, közvetve pedig a régió miniszterelnökéről szavaznak. A német „választási szuperév” második tartományi választása lesz ez a március 8-i baden–württembergi választások után, ahol a Zöldek szűk többséggel, de legyőzték a CDU-t. Ősszel két keleti tartományban és a tartományi jogú Berlinben tartanak még választást, így a 16 tartomány majdnem egyharmadában az urnákhoz járulnak a választók az idén.
A Rajna melletti tartományban a Friedrich Merz kormányát alakító két erő, a CDU és az SPD csap össze. (A kormányban jelen van még a CSU, de utóbbi párt csak Bajorország tartományban működik helyi szinten, a többi 15 tartományban a CDU jelenti a konzervatív erőt.)
A 4,1 millió lakosú Rajna-vidék–Pfalzot jelenleg egy „közlekedésilámpa-koalíció” uralja, vagyis a vörös SPD, a sárga színkódot használó liberális FDP és a Zöldek együttműködése – ilyen koalíció vezette Németországot Olaf Scholz kancellár alatt 2021 és 2025 között.
A legújabb felmérések, köztük az INSA szerdán megjelent közvélemény-kutatása szerint azonban a helyi politikai képlet teljesen megváltozott: a CDU 28 százalékkal az első, vele lényegében fej fej mellett haladva az SPD 27 százalékkal a második, miközben a szélsőjobboldali AfD a képzeletbeli dobogó harmadik fokán van 20 százalékkal.
A Zöldek 9 százalékon állnak, miközben az FDP-t külön már nem is mérik. A tartományi parlamentbe kerülhet még a radikális baloldali Die Linke (Baloldal), illetve a bajor mellett csak a Rajna-vidék–Pfalz-i parlamentben jelen lévő Szabad Választók (Freie Wähler – FW) – e két pártot jelenleg a bejutási küszöb környékére, 5 százalékra mérik.
A Mainz központú tartományt 2013 óta az SPD-s Alexander Schweitzer vezeti. Legfőbb kihívója a CDU-s Gordon Schnieder.
Az SPD számára hatalmas csapás lenne, ha csak másodikok lennének a választáson, ugyanis 1991 óta minden választást megnyertek itt, így 35 éve ők adják a tartomány miniszterelnökét.
Mivel a baden-württembergi választáson a szociáldemokraták éppen csak elérték a bejutási küszöböt jelentő 5 százalékot, egy második vereség országosan is megrengetheti a pártot.
A választás legnagyobb győztese relatíve az AfD lehet, amely 2021-es 8,3 százalékos eredményénél két és félszer jobbat is hozhat vasárnap. A radikális jobboldali párt eddig elsősorban a volt NDK területén volt erős, de legutóbb már Baden-Württembergben is harmadik erő lett, ami mutatta, hogy a nyugati tartományokban is meghatározó párttá vált. A vasárnapi voksolás megerősítheti a párt pozícióját.
Címlapkép: Alexander Schweitzer, Rajna-vidék–Pfalz szociáldemokrata miniszterelnöke és az SPD listavezetője, illetve Gordon Schnieder, a CDU tartományi miniszterelnök-jelöltje. Forrás: Michael Brandt/picture alliance via Getty Images
