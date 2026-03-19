Rossz hírt közöltek, Trump hiába hívja fegyverbe szövetségeseit, a terve kudarcra van ítélve

Donald Trump amerikai elnök azt javasolta, hogy haditengerészeti erővel védjék meg a kereskedelmi hajóforgalmat a stratégiai fontosságú vízi úton, ahol az iráni támadások gyakorlatilag megbénították a tengeri közlekedést.

Trump több országot is felszólított arra, hogy hadihajókkal járuljanak hozzá a művelethez. Felszólítása többek között Japánnak, Dél-Koreának, a NATO-szövetségeseknek, sőt olyan riválisoknak is szólt, mint Kína.

Arsenio Dominguez, az IMO főtitkára azonban a Sky News hírcsatornának nyilatkozva arra figyelmeztetett, hogy a tengerészek a katonai kíséret ellenére is veszélyben maradnának.

A főtitkár hangsúlyozta, hogy

a terv nem kínál hosszú távon fenntartható megoldást a biztonságos hajózás helyreállítására a szorosban.

