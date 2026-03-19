Égeti a pénzt az iráni háború, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Tulsi Gabbard: nem világos, ki vezeti Iránt
Tulsi Gabbard amerikai hírszerzési vezető épp most beszél a Kongresszus előtt: arról nyilatkozott, hogy hiába nevezték ki Modzstaba Hámeneit Irán új legfőbb vezérének, Amerika információi szerint olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem képes az ország irányítására.
Gabbard azt mondta: "nem világos," hogy most pontosan ki az, aki Iránt de facto vezeti.
(New York Times)
Orosz újságírók sérültek meg Libanonban
Az orosz RT hírügynökség két munkatársa sérült meg Libanonban egy izraeli légitámadásban, állapotuk nem súlyos.
(TASZSZ)
ENSZ-főtitkár: ideje leállítani a háborút
Antonio Guterres, az ENSZ főtitkára felszólította Amerikát és Izraelt, hogy állítsák le az Irán elleni katonai műveleteket.
Felszólította emellett Teheránt, hogy szüntesse be a szomszédos országok támadását.
Itt az idő befejezni ezt a háborút, mielőtt teljesen elveszítjük az irányítást!
- mondta.
(Al-Dzsazíra)
Égeti a pénzt az iráni háború: benyújtotta a számlát a Pentagon - Szinte felfoghatatlan összeget kérnek
Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter megerősítette, hogy a Pentagon akár 200 milliárd dolláros kiegészítő költségvetési forrást is kérhet a kongresszustól az iráni háború és katonai következményeinek finanszírozására - írta meg a Sky New.
Hegseth: változatlanok Amerika tervei
Amerika hadügyminisztere arról beszélt: az USA célkitűzései változatlanok az iráni háborúban, első naptól fogva.
Kifejtette: a cél az iráni fegyerarzenál és atomprogram teljes megsemmisítése, ahogy ez volt a fő cél az első pillanattól fogva.
Valamiért a rezsimváltást nem említette.
Meghökkentő fordulat: Amerika belengette az iráni szankciók feloldását – Azt mondják, ezzel alaposan kicselezik Teheránt
Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter arról beszélt ma délután a Fox Newsnak, hogy a Fehér Ház fontolgatja, hogy feloldja a már tengeren lévő iráni olajszállítmányokra kivetett szankciókat.
Hegseth: most jön a háború legsúlyosabb támadása
Az Egyesült Államok ma a háború eddigi legsúlyosabb támadását méri majd Irán ellen - jelentette be Pete Hegseth amerikai hadügyminiszter.
Arra is kitért, hogy minden nap egyre és egyre pusztítóbb támadásokat mér Iránra az USA.
Állítása szerint Amerika leszerelte Irán légvédelmét és hadiiparát és megsemmisítette a hadiflotta nagy részét is - 120 hajót és 11 tengeralattjárót süllyesztettek el.
(Sky)
Bahrein, az emírségek támadás alatt
Bahreinben szólnak a légvédelmi szirénák, az emírségek légvédelmi rendszerei pedig dolgoznak az iráni támadások elhárításán. Abu Dzabi ballisztikus rakéták, drónok lelövését jelentette.
Tisztogatások Iránban
Az iráni hatóságok már 97 olyan embert tartóztattak le a háború kezdete óta, akik "összeköttetésben voltak" Izraellel és az USA-val, 13-ukat kémkedéssel vádolták meg - számol be az Al-Dzsazíra.
Arab Liga: amit Irán művelt, szégyenteljes
Ahmed Abúl Gheit, az Arab Liga főtitkára "szégyenteljes" tettnek nevezte, hogy Irán megtámadta Katar gázmezőit, a vezető felszólította Izraelt, Amerikát és Iránt, hogy álljanak le egymás energetikai létesítményeinek támadásával.
(Iran International)
Meghalt az iráni hírszerzési miniszterhelyettes
Mahmud Ganbári halálhírét megerősítette az iráni közmédia.
(Tasznim)
Bejelentette Irán: ha ez megtörténik, nem lesz kegyelem - Tönkrevágják a fél világ energiaellátását
Irán hadserege az közel-keleti energetikai infrastruktúra "teljes megsemmisítésével" fenyegetőzött, miután Izrael légicsapást mért az ország Dél-Pársz gázmezőjére - írta meg a Sky News.
41 embert tartóztattak le Iránban videófelvételek megosztása miatt
Az iráni hatóságok 41 embert tartóztattak le az északi Alborz tartományban, akiket azzal vádolnak, hogy a háborúval kapcsolatos videofelvételeket osztottak meg „ellenséges hálózatokkal”.
A Hamász egyik titkosszolgálati vezetőjének likvidálásáról számolt be Izrael
Az izraeli hadsereg beszámolója szerint szerdán egy légicsapásban életét vesztette a Hamász palesztin terrorszervezet egyik hírszerző tisztje, Muhammed Abu Sáleh, aki a 2023. október 7-i, Izrael elleni brutális támadás egyik kitervelője volt.
Robbanások Szaúd-Arábiában, Kuvaitban
Irán ma reggel Szaúd-Arábiát és Kuvaitot is megtámadta: Janbuban egy olajfinomítót robbantottak fel, Mina Al-Ahmadi és Mina Abdullah térségében szintén olajlétesítmények kaptak lángra.
Szaúd-Arábia ma reggel nyíltan bejelentette, hogy mérlegelik a katonai opciókat Iránnal szemben és a türelmük "nem végtelen."
Kimondta a NATO egyik legerősebb országa: nincs itt semmiféle mesterterv, Amerika hatalmasat hibázott
Nyíltan kritizálta Chris Bryant brit kereskedelmi miniszter az Egyesült Államokat azért, mert nem készültek fel az iráni háború által okozott energiaválság kezelésére.
Sorra likvidálják Irán vezetőit – Teherán már komolyan aggódik, az egész világot figyelmeztetik
Levelet írt Amír Szaídi Iravani, iráni ENSZ-követ a nemzetközi szervezetnek, melyben az egész világot figyelmeztetik a háború következményei miatt.
Jóvátételt követel Irán az emírségektől
Amir Szaíd Iraváni, Irán ENSZ-követe jóvátételt követel az Egyesült Arab Emírségektől, amiért szerintük "bűnrészességet vállal" az olajmonarchia az Egyesült Államok és Izrael támadásaiban.
Irán Izrael mellett az emírségeket és Katart támadta a legintenzívebben a háború kezdete óta.
(Al-Dzsazíra)
A kínai külügyminisztérium elfogadhatatlannak nevezte Laridzsáni likvidálását
A kínai külügyminisztérium szóvivője elfogadhatatlannak nevezte, hogy Izrael megölte Irán néhai biztonsági vezetőjét, Ali Laridzsánit.
A perzsa állam egyik legbefolyásosabb embere kedden vesztette életét egy izraeli légicsapásban.
Az iráni háború kezdete óta először nyitott újra a rafahi átkelőhely Gázában
Az iráni háború kezdete óta először nyitotta meg kapuit a rafahi határátkelőhely a Gázai övezet és Egyiptom között. Az átkelőt az izraeli hadsereg zárta le február 28-án, az Irán elleni támadások első napján.
Súlyos ára volt a tegnapi Izraeli támadásnak: új csúcsra szaladt az európai gázár
A közel-keleti eszkaláció azonnal megütötte az európai gázpiacot, a jegyzés 73 euró/MWh-ig ugrott nyitásra. Az izraeli–iráni–katari gázinfrastruktúra elleni támadások a világ legfontosabb kitermelő és LNG-export kapacitásait érintik, ami érdemben növeli az ellátási kockázatokat.
Kuvaiti olajfinomítót ért támadás
A Kuwait Petroleum Corporation, Kuvait legnagyobb nemzeti olajtársasága azt jelentette, hogy csapás ért egy egységet a Mina Al-Ahmadi olajfinomítóban. A finomító Kuvaitvárostól 40 kilométerre található. Sérültek nincsenek.
(CNN)
Egy műholdfelvétel lángoló hajót mutat a Hormuzi-szorosban
Egy szerdán készült új műholdfelvételen a máltai zászló alatt közlekedő Safeen Prestige konténerszállító hajóról a Hormuzi-szorosban sodródó nagy füstfelhők gomolyognak.
Az Európai Űrügynökség felvétele szerint a 175 méteres hajó mintegy 4,5 tengeri mérföldre északkeletre van az ománi Ra's Makhbūqtól.
A Safeen Prestige-t március 4-én találta el egy ismeretlen lövedék, ami tüzet okozott a gépházban.
A legénység teljes létszáma elhagyta a hajót. Nem világos, hogy a műholdképen látható tűz mikor keletkezett.
(CNN)
Támadás ért egy amerikai katonai tábort Irakban
Egy iraki biztonsági forrás két drónnal történt támadás egy amerikai katonai tábor ellen a bagdadi reptér közelében.
Tűzharc Dél-Libanonban
Az izraeli hadsereg és a Hezbollah egyaránt arról számolnak be: tűzharc bontakozott ki Dél-Libanonban a hadviselő felek közt, Izrael szerint likvidáltak 20 Hezbollah harcost, a Hezbollah szerint pedig "kilőttek 6 Merkava tankot".
(Times of Israel, Al-Dzsazíra)
177 sérült Izraelben
Az elmúlt 24 órában 177 ember sérült meg Izraelben az iráni háború miatt - közölte az izraeli egészségügyi minisztérium.
A háború kezdete óta 3924 sérült szorult kórházi ellátásra Izraelben.
(Times of Israel)
Támadás érte Szaúd-Arábiát
Iráni drón csapott be az Aramco-Exxon közös olajfinomítójába Janbu térségében, Szaúd-Arábiában, a kár állítólag minimális.
(Times of Israel)
Csúnya eséssel indul a nap a tőzsdéken, egekben az olajár!
Az ázsiai tőzsdéken nagy eséssel indul a nap, különönösen a japán tech papírokat adják ma reggel. Ezt követően Európában is nagyobb mínuszokra van kilátás, és Amerikában is folytatódhat az esés. Nem igazán van most hova menekülni, hiszen tovább esnek a nemesfémek is, az olajár viszont tovább szárnyal. Gazdasági események szempontjából ma az angol jegybank, illetve az Európai Központi Bank kamatdöntéseire lesz érdemes figyelni, hiszen a közel-keleti háború alaposan átírta az idei évre vonatkozó várakozáskat. Ezt jól láthattuk tegnap a Federal Reserve kamatdöntésén is, több éves csúcsra ugorhat az infláció az elszálló energiaárak következményeként.
Újabb támadási hullám Irán ellen
Ma reggel újabb csapásokat hajtott végre Irán ellen az amerikai és izraeli haderő.
Gilán, Kuzesztán, Bandár Anzali, Teherán, Karadzs térségéből jött hír robbanásokról. Bandár Anzali mellett egy haditengerészeti kikötő lángokban áll.
(Iran International)
Három embert végeztek ki Iránban
Az iráni vezetés ma halálos ítéletet hajtott végre három ellenzéki aktivistával szemben, akiket azzal vádoltak meg, hogy "Amerika és Izrael megbízásából" rendőröket gyilkoltak meg Iránban.
(Sky News)
Kiszivárgotak Trump háborús tervei: szintet léphet az Irán elleni offenzíva, hamarosan megindulhat az ország megszállása
A közel-keleti amerikai katonai jelenlét megerősítését és Irán elleni korlátozott szárazföldi műveletet fontolgat Donald Trump amerikai elnök - közölte a Reuters.
Elfogyott az arab világ türelme: 24 órás ultimátumot és háborús fenyegetést kapott Irán
Szaúd-Arábia nyilvánosan bejelentette, hogy ha kell, katonai akciót fognak végrehajtani Irán ellen, Katar pedig teheráni diplomatákat utasított ki, miután a perzsa állam több támadást is végrehajtott az országok ellen – írja az Al-Dzsazíra.
Négyen meghaltak Izraelben
Iráni kazettás robbanófej csapott be Izraelben: négy ember meghalt - három palesztin és egy külföldi munkás a támadás áldozata.
(Times of Israel)
Olyan támadást hajtott végre Izrael, ami még Trumpnak is sok volt: nyilvánosan kritizálta legnagyobb szövetségesét az elnök
Kritizálta Donald Trump amerikai elnök Izraelt, amiért megtámadták Irán Dél-Parsz gázmezőjét; megígérte, hogy ha Irán nem indít megtorlást, nem lesz több ilyen csapás.
