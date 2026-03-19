Égeti a pénzt az iráni háború, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön

Tulsi Gabbard amerikai hírszerzési vezető épp most beszél a Kongresszus előtt: arról nyilatkozott, hogy hiába nevezték ki Modzstaba Hámeneit Irán új legfőbb vezérének, Amerika információi szerint olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy nem képes az ország irányítására.

Gabbard azt mondta: "nem világos," hogy most pontosan ki az, aki Iránt de facto vezeti.

(New York Times)