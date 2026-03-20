Donald Trump arcképével vernek érmét az amerikai függetlenség 250. évfordulójára – Mutatjuk a terveket
Egy amerikai művészeti bizottság jóváhagyta annak a 24 karátos arany emlékérmének a tervét, amely az Egyesült Államok alapításának 250. évfordulója alkalmából fog készülni. Az érme nem mást, mint Donald Trump amerikai elnököt ábrázolja majd - számol be a BBC.

Az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat 1776. július 4-ei kiadásáról megemlékező érmén Donald Trump látható, amint marconán az asztalra szorítja ökleit. Felette a "szabadság" szó, alatta az amerikai nemzeti mottó – "Istenben bízunk" – olvasható. Hátoldalára egy fehér fejű rétisas kerül a terv szerint, illetve a másik nemzeti mottó, az "E pluribus unum" (latinul "Sokból egy").

Miután az Egyesült Államok Pénzverdéje bemutatta a dizájnt, a Szépművészeti Bizottság egyhangúlag meg is szavazta.

A BBC cikke felidézi, hogy Trump tavaly leváltotta a bizottság tagjait, és saját politikai szövetségeseivel töltötte fel a testületet. James McCrery, a bizottság alelnöke azt javasolta, hogy az érmét a lehető legnagyobb méretben verjék, ami akár három hüvelykes, vagyis 7,6 centiméteres átmérőt is jelenthet. Összehasonlításképp: egy negyeddolláros átmérője alig haladja meg a két centimétert.

A lépés jogi szempontból meglehetősen vitatott,

egy szövetségi törvény ugyanis tiltja, hogy hivatalban lévő elnök képmása érvényes amerikai fizetőeszközön szerepeljen.

A különleges emlékérmék kibocsátása ugyanakkor Scott Bessent pénzügyminiszter hatáskörébe tartozik, aki saját belátása alapján engedélyezheti azok verését. Bessent várhatóan a végleges paraméterek meghatározása után rendeli el a gyártás megkezdését. Egyszóval annak dacára, hogy nem tilos, az amerikai történelem során eddig mindössze egyetlen elnök, Calvin Coolidge szerepelt hivatalos emlékérmén még a hivatali ideje alatt.

A CNN szerint a bizottság azonban vizsgálja egy 1 dolláros érme verését is Trump arcképével, amely viszont már ténylegesen törvénysértőnek bizonyulhat, amennyiben nem emlékérmének minősülne.

Demokrata törvényhozók tavaly benyújtottak egy törvényjavaslatot, amely megtiltotta volna az elnököknek, hogy bármilyen, saját arcképükkel ellátott fizetőeszközt bocsássanak ki, de a tervezet nem ment át a republikánus többségű törvényhozáson.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,

