Donald Trump arcképével vernek érmét az amerikai függetlenség 250. évfordulójára – Mutatjuk a terveket

Az amerikai Függetlenségi Nyilatkozat 1776. július 4-ei kiadásáról megemlékező érmén Donald Trump látható, amint marconán az asztalra szorítja ökleit. Felette a "szabadság" szó, alatta az amerikai nemzeti mottó – "Istenben bízunk" – olvasható. Hátoldalára egy fehér fejű rétisas kerül a terv szerint, illetve a másik nemzeti mottó, az "E pluribus unum" (latinul "Sokból egy").

A Trump-appointed federal arts panel is set to decide on a proposal to mint a commemorative gold coin bearing Donald Trump’s likeness today.Follows: @AFpost pic.twitter.com/IutzqwR6a6 https://twitter.com/AFpost?ref_src=twsrc%5Etfw — AF Post (@AFpost) March 19, 2026

Miután az Egyesült Államok Pénzverdéje bemutatta a dizájnt, a Szépművészeti Bizottság egyhangúlag meg is szavazta.

A BBC cikke felidézi, hogy Trump tavaly leváltotta a bizottság tagjait, és saját politikai szövetségeseivel töltötte fel a testületet. James McCrery, a bizottság alelnöke azt javasolta, hogy az érmét a lehető legnagyobb méretben verjék, ami akár három hüvelykes, vagyis 7,6 centiméteres átmérőt is jelenthet. Összehasonlításképp: egy negyeddolláros átmérője alig haladja meg a két centimétert.

A lépés jogi szempontból meglehetősen vitatott,

egy szövetségi törvény ugyanis tiltja, hogy hivatalban lévő elnök képmása érvényes amerikai fizetőeszközön szerepeljen.

A különleges emlékérmék kibocsátása ugyanakkor Scott Bessent pénzügyminiszter hatáskörébe tartozik, aki saját belátása alapján engedélyezheti azok verését. Bessent várhatóan a végleges paraméterek meghatározása után rendeli el a gyártás megkezdését. Egyszóval annak dacára, hogy nem tilos, az amerikai történelem során eddig mindössze egyetlen elnök, Calvin Coolidge szerepelt hivatalos emlékérmén még a hivatali ideje alatt.

A CNN szerint a bizottság azonban vizsgálja egy 1 dolláros érme verését is Trump arcképével, amely viszont már ténylegesen törvénysértőnek bizonyulhat, amennyiben nem emlékérmének minősülne.

President Donald Trump appears poised to put his image on both sides of a commemorative $1 coin issued by the US Mint – the country’s manufacturer of legal tender coinage.But, is it legal for Trump to put his picture on a US Mint dollar coin? https://t.co/D7GRCffccT pic.twitter.com/LEYF01mqjh https://t.co/D7GRCffccT — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 8, 2025

Demokrata törvényhozók tavaly benyújtottak egy törvényjavaslatot, amely megtiltotta volna az elnököknek, hogy bármilyen, saját arcképükkel ellátott fizetőeszközt bocsássanak ki, de a tervezet nem ment át a republikánus többségű törvényhozáson.

