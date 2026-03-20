Kinevezték a rezsim pitbullját: lefejezte a katonai vezetést az elrabolt elnök utódja

Venezuela ideiglenes elnöke, Delcy Rodríguez csütörtökön leváltotta a katonai főparancsnokság összes tagját, egy nappal a védelmi miniszter menesztése után.

Bejelentem az országnak az új katonai vezérkar tagjainak kinevezését, akik (...) Gustavo González López főtábornokot, az új védelmi minisztert fogják segíteni

- írta közösségi oldalán a politikus, aki azóta van hatalmon, hogy az amerikai erők január elején elrabolták Nicolás Maduro volt elnököt.

Miniszteri kinevezése előtt az egykori alelnök González Lópezt tette meg az elnöki díszőrség és a rettegett kémelhárítási igazgatóság (DGCIM) vezetőjévé.

A védelmi tárca leendő irányítója Vladimir Padrino tábornok utódja, aki

Maduro hűséges szövetségese volt, és 2014 óta töltötte be a védelmi miniszteri posztot.

A Wall Street Journal cikke alapján Rodríguez egyik keményvonalast cserélte le a másikra, ami a szigorú biztonsági apparátus folytatását vetíti előre Venezuelában, hiába a feltűnő diplomáciai és gazdasági közeledés az Egyesült Államokkal Maduro eltávolítása után. Elemzők szerint González Lópezt a rezsim "pitbulljaként" ismerik, aki ugyanakkor hűséges katonaember, ezért élvezi az átmeneti elnök bizalmát.

Az átalakítás érinti Domingo Hernández Lares tábornokot is, a fegyveres erők második számú vezetőjét, akit Rafael Prieto Martínez dandártábornok vált fel. Prieto Martínez eddig a hadsereg főfelügyelője volt.

