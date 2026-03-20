Lépett Oroszország: csatasorba állították az utolsó védelmi vonalat, ami megállíthatja a tömeges támadásokat

A Pancir rendszer az orosz légvédelem utolsó védelmi vonalát alkotja. Feladata azoknak a drónoknak, cirkálórakétáknak és precíziós fegyvereknek az elfogása, amelyek áthatolnak a nagy hatótávolságú légvédelmi rendszereken. Az újabb szállítmány egy szélesebb körű fejlesztési folyamat része.
Ennek keretében
Moszkva új, kifejezetten tömeges dróntámadások elhárítására optimalizált rövid hatótávolságú elfogórakétákat is rendszerbe állított,
Az orosz stratégia lényege a rövid hatótávolságú, úgynevezett pontvédelmi réteg megerősítése. Ez az a védelmi szint, amelynek az elektronikai hadviselés és a nagy hatótávolságú rendszerek szűrőjén átjutó, fennmaradó célpontokat kell megsemmisítenie.
A Rosztyek nem közölte, hogy pontosan melyik altípust tartalmazza a mostani tétel, de továbbra is az alapváltozat, a Pancir-SZ1 képezi a rendszer gerincét. A Roszoboronexport hivatalos adatai szerint a kerekes alvázra épített rendszer tizenkét indításra kész föld-levegő rakétával és két darab 30 milliméteres 2A38M gépágyúval rendelkezik.
A rakéták hatótávolsága 1,2-20 kilométer, elfogási magasságuk pedig 15 és 15 000 méter között mozog. Ezzel szemben a gépágyúk 200 métertől 4 kilométeres távolságig, legfeljebb 3000 méteres magasságban hatásosak. A jármű 1400 lövedéket szállít, a kezelőszemélyzete pedig három főből áll.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
A mesterséges intelligencia teljesen felforgatja a lakásvásárlást, és ez még csak a kezdet
Gyorsabb és személyre szabottabb szolgáltatást nyújthat, aki AI-t használ.
Az áttörés kapujában: magyarok álltak elő a technológiával, amire évtizedek óta várt a nehézipar
Így lesz a szén-dioxidból érték.
Megjött a döntés: így változna holnap a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Elfolynak az EU-támogatások, Magyarországon lesújtóan sokba kerül a pénzek osztása
Egészen sötét képet fest egy most kiadott uniós jelentés a magyar támogatási rendszerről.
Hivatalos: leáll a csepeli és ráckevei HÉV fejlesztése
Még a tervek sem készülnek el.
Meghosszabbították a szerb NIS működési engedélyét
A pancsovai finomító folytatja működését.
Főpróba az országgyűlési választás előtt: teszteli az informatikai rendszereket a Nemzeti Választási Iroda
Április 12-én választ Magyarország.
Helyi iparűzési adó: tipikus hibák a HIPA-alap számításánál
A helyi iparűzési adóalap (HIPA-alap) pontos meghatározása az év végi zárási feladatok egyik meghatározó lépése. Bár a helyi iparűzési adó mértéke jellemzően alacsony, a HIPA adóa
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Lassan annyi robot dolgozik az Amazonnál, mint élő ember
Az Amazonnál évek óta stagnál a munkavállalói létszám, míg a robotok brutálisan gyarapodnak. Ez nem egyedi sztori, hanem trend. Évek óta hallgatom, hogy a ChatGPT elveszi a 
"Repülő" komppal forradalmasítja közlekedését Stockholm
2024-ben Stockholmban teszteltek először egy hidrofil kompot, ami egy friss jelentés szerint akár 94 százalékkal képes csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, ráadásul
A szakszervezetek megfojtják a gazdaságot?
A munkavállalók jogainak kiterjesztése a 20. század egyik legnagyobb vívmánya. Gondolhatnánk, hogy ez csak a dolgozóknak jó, de véleményem szerint mindenki jobban jár vele, a tulajdonosok
Eljöhet Magyarországon a készpénz újabb aranykora? A statisztikák nem ezt támasztják alá
Egyre több bankautomata van hazánkban, emellett a lakossági készpénzfelvételek összege is érdemben emelkedett 2025. IV. negyedévében az MNB statisztikái alapján. Ettől függetlenül nem jelent
Így kereskednek a hedge fundok - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Kovács Szilárd, a Palomar alap kezelője mondja el, hogyan kereskednek a hedge fundok, és ehhez képest mit csinál a... The post Így kereskednek a hedge fundok –
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.
Bod Péter Ákos: a hitelminősítők készen állnak – Mennyire aggódhat Magyarország?
Olajválságálló a magyar gazdaság?