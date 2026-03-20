Lépett Oroszország: csatasorba állították az utolsó védelmi vonalat, ami megállíthatja a tömeges támadásokat
A Rosztyek újabb Pancir légvédelmi rendszereket adott át az orosz fegyveres erőknek. Ezekkel az eszközökkel Moszkva a rövid hatótávolságú légvédelmi képességét, különösen a drónok és cirkálórakéták elleni védelmet kívánja megerősíteni - írta meg az Army Recognition.

A Pancir rendszer az orosz légvédelem utolsó védelmi vonalát alkotja. Feladata azoknak a drónoknak, cirkálórakétáknak és precíziós fegyvereknek az elfogása, amelyek áthatolnak a nagy hatótávolságú légvédelmi rendszereken. Az újabb szállítmány egy szélesebb körű fejlesztési folyamat része.

Ennek keretében

Moszkva új, kifejezetten tömeges dróntámadások elhárítására optimalizált rövid hatótávolságú elfogórakétákat is rendszerbe állított,

Az orosz stratégia lényege a rövid hatótávolságú, úgynevezett pontvédelmi réteg megerősítése. Ez az a védelmi szint, amelynek az elektronikai hadviselés és a nagy hatótávolságú rendszerek szűrőjén átjutó, fennmaradó célpontokat kell megsemmisítenie.

Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, a Forradalmi Gárda újabb fontos emberét likvidálták – Híreink az iráni háborúról pénteken

Pattanásig feszült küzdelem Magyarország szomszédjában: kiélezett harcban dől el, lesz-e jobboldali fordulat

Külföldi hajókat ért dróntámadás, hullanak az orosz katonai vezetők - Híreink az orosz-ukrán háborúról pénteken

A Rosztyek nem közölte, hogy pontosan melyik altípust tartalmazza a mostani tétel, de továbbra is az alapváltozat, a Pancir-SZ1 képezi a rendszer gerincét. A Roszoboronexport hivatalos adatai szerint a kerekes alvázra épített rendszer tizenkét indításra kész föld-levegő rakétával és két darab 30 milliméteres 2A38M gépágyúval rendelkezik.

A rakéták hatótávolsága 1,2-20 kilométer, elfogási magasságuk pedig 15 és 15 000 méter között mozog. Ezzel szemben a gépágyúk 200 métertől 4 kilométeres távolságig, legfeljebb 3000 méteres magasságban hatásosak. A jármű 1400 lövedéket szállít, a kezelőszemélyzete pedig három főből áll.

A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a&#160;Spotify,&#160;YouTube,&#160;Apple Podcast,&#1

Az amerikai hegemónia a szemünk láttára omlik össze
Váratlan fordulat jöhet: egészen máshogy csaphat le az iráni konfliktus, mint az orosz-ukrán háború
Égeti a pénzt az iráni háború, Trump szárazföldi inváziót fontolgat - Percről percre az iráni háborúról csütörtökön
