Lépett Oroszország: csatasorba állították az utolsó védelmi vonalat, ami megállíthatja a tömeges támadásokat

A Pancir rendszer az orosz légvédelem utolsó védelmi vonalát alkotja. Feladata azoknak a drónoknak, cirkálórakétáknak és precíziós fegyvereknek az elfogása, amelyek áthatolnak a nagy hatótávolságú légvédelmi rendszereken. Az újabb szállítmány egy szélesebb körű fejlesztési folyamat része.

Ennek keretében

Moszkva új, kifejezetten tömeges dróntámadások elhárítására optimalizált rövid hatótávolságú elfogórakétákat is rendszerbe állított,

Az orosz stratégia lényege a rövid hatótávolságú, úgynevezett pontvédelmi réteg megerősítése. Ez az a védelmi szint, amelynek az elektronikai hadviselés és a nagy hatótávolságú rendszerek szűrőjén átjutó, fennmaradó célpontokat kell megsemmisítenie.

A Rosztyek nem közölte, hogy pontosan melyik altípust tartalmazza a mostani tétel, de továbbra is az alapváltozat, a Pancir-SZ1 képezi a rendszer gerincét. A Roszoboronexport hivatalos adatai szerint a kerekes alvázra épített rendszer tizenkét indításra kész föld-levegő rakétával és két darab 30 milliméteres 2A38M gépágyúval rendelkezik.

A rakéták hatótávolsága 1,2-20 kilométer, elfogási magasságuk pedig 15 és 15 000 méter között mozog. Ezzel szemben a gépágyúk 200 métertől 4 kilométeres távolságig, legfeljebb 3000 méteres magasságban hatásosak. A jármű 1400 lövedéket szállít, a kezelőszemélyzete pedig három főből áll.

