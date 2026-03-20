Valami készülődik: Amerika katonák ezreit telepíti a rezsim közelébe
A Reutersnek több forrás is azt állította, hogy komoly mozgolódás indult meg.

Az Egyesült Államok katonák ezreit küldi a Közel-Keletre,

állította a hírügynökségnek három forrás is. Azt nem nevezték meg pontosan, hogy mekkora lesz a telepítés pontos mérete, vagy a feladatkör. Az egyik beszámoló megerősítette, hogy a USS Boxer partraszálló expedíciós egység a tervezettnél három héttel indult meg korábban.

Amerika és Izrael február 28-án indított támadást Irán ellen, nem titkoltan azzal a céllal, hogy elérjék a rezsim összeomlását. Ezt a célt egyelőre nem sikerült elérni, az iszlamista hatalom pedig lezárta a Hormuzi-szorost, és globális olajkrízist idézett elő. A helyzet megoldására Donald Trump amerikai elnök a NATO segítségét kérte, ám a szervezet visszautasította a „lehetőséget”. Az elmúlt napokban egy másik terv is egyre nagyobb nyilvánosságot kapott, mégpedig egy szárazföldi invázió lehetősége. Az iráni olajkereskedelem „szíve” a Harg-sziget, Washington pedig lehetőségként kezeli a terület megszállását.

Címlapkép forrása: MCSN Craig Z. Rodarte/U.S. Navy via Getty Images

