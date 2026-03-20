Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, a Forradalmi Gárda újabb fontos emberét likvidálták – Híreink az iráni háborúról pénteken

Az izraeli hadsereg megerősítette a Gárda-szóvivő halálát
Az izraeli hadsereg (IDF) megerősítette, hogy egy légicsapásban megölték az iráni Forradalmi Gárda szóvivőjét, Ali Mohammad Nainit.
A légicsapásra hírszerzési információ alapjá került sor péntekre virradó éjjel.
Feladatának részeként Naini a rezsim terrorista propagandáját terjesztette a Közel-Kelet-szerte működő megbízottjai között, hogy különböző frontokról befolyásolja és elősegítse az Izrael Állam ellen irányuló terrortámadásokat
– írta közleményében az IDF.
Sorra likvidálják az iráni rezsim fontos embereit: megszólalt az új legfőbb vezető, mit kell most tenni
Pénteken megszólalt Irán új legfőbb vezetője, Modzstaba Hámenei, annak apropóján, hogy néhány napja egy támadásban életét vesztette Irán hírszerzési minisztere, Eszmáíl Hatíb – írja a CNN.
Zárva van a jeruzsálemi mecset a ramadán utolsó napján
Ma van az iszlám világban az Eid al-Fitr, azaz a böjt megtörésének a napja, amely a ramadán böjti hónap végét jelenti. A híres jeruzsálemi al-Aksza mecset azonban zárva marad ma az izraeli hatóságok döntése alapján - biztonsági okokból.
A mecset Eid al-Fitr napján utoljára 1967-ben, az úgynevezett hatnapos háború évében volt zárva.
(CNN)
A megölt Gárda-szóvivő utolsó közleménye: Irán továbbra is gyárt rakétákat
Bár Ali Mohammad Naeini, az iráni Forradalmi Gárda vezetője az iráni média szerint péntek reggel mártírhalált halt, halála előtt még kiadott egy közleményt, melyben Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök kijelentésére reagálva azt mondta, Irán továbbra is képes rakéták gyártására.
Rakétagyártási mutatószámunk 20, és ezzel kapcsolatban nincs ok aggodalomra, mivel háborús körülmények között is gyártunk rakétákat, ami lenyűgöző, és a készletek felhalmozásával sem jár különösebb probléma
– közölte a nem sokkal később életét vesztő szóvivő. (A 20-as mutatószám tökéletesnek számít az iráni rendszerben.)
Letartóztattak egy izraeli katonát, aki a vád szerint Iránnak kémkedett
Letartóztattak egy izraeli tartalékost, aki a Vaskupola légvédelmi rendszer egyik kezelője volt, azzal a gyanúval, hogy Iránnak kémkedett és más, biztonsággal kapcsolatos tevékenységet végzett az Iszlám Köztársaság számára.
Likvidálták a Forradalmi Gárda szóvivőjét
Az iráni média szerint péntek reggel egy támadásban életét vesztette az iráni Forradalmi Gárda szóvivője, Ali Mohammad Naeini.
(CNN)
ENSZ-főtitkár: mindkét oldal követett el háborús bűnöket
António Guterres ENSZ-főtitkár szerint mind az amerikai-izraeli koalíció, mind Irán követett el háborús bűnöket a jelenleg zajló konfliktusban.
A főtitkár szerint az energetikai létesítményekre mért csapások, melyek mindkét fél részéről zajlanak, háborús bűnnek tekinthetők.
Vészhelyzetre hivatkozva lépett az Egyesült Államok: gigantikus fegyverüzletet hagytak jóvá a kongresszus megkerülésével
Az Egyesült Államok több mint 16,5 milliárd dollár értékben hagyott jóvá fegyvereladási csomagokat közel-keleti szövetségesei számára. Ezek a beszerzések elsősorban a rakéta- és drónfenyegetések elhárítását szolgálják - tudósított a Defense News.
Az olajárrobbanás miatt több home office-t sürget a Nemzetközi Energiaügynökség
A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) konkrét javaslatcsomagot tett közzé az amerikai–izraeli–iráni háború okozta olajárrobbanás enyhítésére. Ebben a kormányok, a vállalkozások és a háztartások számára egyaránt azonnali intézkedéseket ajánlanak.
Izrael szíriai katonai pozíciókat támadott
Izrael támadást hajtott végre szíriai katonai pozíciók ellen Dél-Szíriában, miután csütörtökön állítólag drúz civileket ért támadás, amelyben kilencen életüket vesztették.
A drúzok egy különleges egyistenhívő vallást követnek, nagy részük Szíriában él, ahol iszlamista üldöztetéseknek vannak kitéve. Izrael támogatja a drúzokat.
Javaslatokat tett a Nemzetközi Energia Ügynökség a magas energiaárak hatásainak csökkentésére
A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) több javaslatot is megfogalmazott, mit kéne tennie a lakosságnak az iráni háború miatt kilövő energiaárak negatív hatásainak csökkentésére. Többek között ezeket a lépéseket javasolják:
- Home office bevezetése azokon a munkahelyeken, ahol lehet.
- A sebességhatár 10 km/órával történő csökkentése az autópályákon.
- Tömegközlekedés használata.
- Autóforgalom korlátozása a nagyvárosokban rendszám alapján.
- Közösségi autómegosztás erősítése.
Az Egyesült Államok lefoglalt négy weboldalt, melyeket iráni hackerek használhattak
Az amerikai igazságügy-minisztérium bejelentette, hogy lefoglalt négy olyan weboldalt, amelyet szerinte egy iráni székhelyű hackercsoport használt.
(Sky News)
A szaúdiak szerint heteken belül jöhet a 180 dolláros olajár
Szaúd-Arábia olajpiaci szakértői lázasan dolgoznak annak modellezésén, hogy meddig emelkedhetnek az olajárak az iráni háború és az energiaellátási zavarok elhúzódása esetén. Az eredmények korántsem megnyugtatóak. A Perzsa-öböl legnagyobb termelőjének illetékesei szerint az árak akár a hordónkénti 180 dollárt is meghaladhatják, ha a kínálati kiesés április végéig fennmarad - jelentette a WSJ.
Több mint 3000 halottja van már Iránban a támadásoknak
Az iráni háború február 28-i kitörése óta 3186 ember vesztette életét a perzsa államban amerikai és izraeli csapásokban az amerikai központú Human Rights Activists News Agency (HRANA) szerint.
1394 civil (köztük legalább 210 gyerek) és 1153 katona halt meg, további 639 halottat nem tudtak besorolni.
(Sky News)
Az amerikai hegemónia a szemünk láttára omlik össze
A Hormuzi-szorosnál kialakult válság világossá tette, hogyan működik a hatalom a 21. században. Emlékeztet bennünket arra, hogy az Egyesült Államok számára a legnagyobb hosszú távú fenyegetés nem Kína katonai erősödése vagy Oroszország agressziója, hanem annak a szövetségi rendszernek a fokozatos széttöredezése, amely a második világháború óta támasztja alá az USA globális vezető szerepét.
Elemzők szerint a hét ország közös nyilatkozata inkább szimbolikus
A CNN által megkérdezett elemzők szerint az öt vezető európai ország, valamint Kanada és Japán közös nyilatkozata a Hormuzi-szoros lezárásával kapcsolatban inkább szimbolikus, távolról sem jelenti azt, hogy katonákkal járulnának hozzá ahhoz, hogy a szorosban helyreálljon a hajózás.
- Collin Koh szingapúri elemző szerint a nyilatkozat inkább retorikai gesztus, melynek célja, hogy nyomást gyakoroljon a háborúzó felekre.
- Alessio Patalano londoni professzor arra hívta fel a figyelmet, hogy a nyilatkozat "megfelelő" intézkedésekről beszél a szoros biztosítása kapcsán, ez alapján a nyilatkozók a kontextustól teszik függővé, mit vállalnak majd. Nem kell, hogy szó legyen hadihajók kiküldéséről: szóba jöhetnek olyan speciális képességek, mint az aknák felkutatására szolgáló drónok, a közös műveleti központokban dolgozó tervezők vagy a tengeri járőrözés támogatása.
- Carl Schuster volt amerikai hírszerzési igazgató szerint elképzelhető, hogy a szövetségesek hadihajókat küldenek, de nem a veszélyes zónákba, hanem például az Ádeni-öbölbe vagy a Vörös-tengerre, ahol kísérő szerepet játszanak. Schuster inkább szimbolikus, mint érdemi intézkedésekre számít.
Öt európai ország, Kanada és Japán közös nyilatkozatot tett a Hormuzi-szoros lezárása kapcsán
Készek vagyunk hozzájárulni a szoroson való biztonságos áthaladás biztosítására irányuló megfelelő erőfeszítésekhez – írja közös közleményében Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia, Kanada és Japán vezetője.
A közlemény így hangzik:
„A leghatározottabban elítéljük Iránnak az Öbölben fegyvertelen kereskedelmi hajók ellen a közelmúltban elkövetett támadásait, a polgári infrastruktúrát, köztük az olaj- és gázipari létesítményeket ért támadásokat, valamint a Hormuzi-szoros iráni erők általi tényleges lezárását.
Mélységes aggodalmunkat fejezzük ki a konfliktus eszkalálódása miatt. Felszólítjuk Iránt, hogy haladéktalanul hagyjon fel a fenyegetésekkel, az aknák elhelyezésével, a drónok és rakéták támadásaival, valamint a szoros kereskedelmi hajózás elzárására irányuló egyéb kísérleteivel, és tegyen eleget az ENSZ Biztonsági Tanácsának 2817. számú határozatának.
A hajózás szabadsága a nemzetközi jog egyik alapelve, többek között az ENSZ tengerjogi egyezménye szerint is.
Irán lépéseinek hatásait a világ minden részén érezni fogják az emberek, különösen a legkiszolgáltatottabbak.
Az ENSZ BT 2817. sz. határozatával összhangban hangsúlyozzuk, hogy a nemzetközi hajózásban való ilyen jellegű beavatkozás és a globális energiaellátási láncok megszakítása veszélyt jelent a nemzetközi békére és biztonságra. Ebben a tekintetben azonnali átfogó moratóriumot követelünk a polgári infrastruktúrát – beleértve az olaj- és gázipari létesítményeket is – ért támadásokra.
Kifejezzük, hogy készek vagyunk hozzájárulni a szoroson való biztonságos áthaladás biztosítására irányuló megfelelő erőfeszítésekhez. Üdvözöljük az előkészítő tervezésben részt vevő nemzetek elkötelezettségét.
Üdvözöljük a Nemzetközi Energiaügynökség döntését, amely engedélyezi a stratégiai kőolajkészletek összehangolt felszabadítását. További lépéseket fogunk tenni az energiapiacok stabilizálása érdekében, beleértve az egyes termelő nemzetekkel való együttműködést a termelés növelése érdekében.
A leginkább érintett országok támogatására is törekedni fogunk, többek között az ENSZ-en és a nemzetközi pénzügyi intézményeken keresztül.
A tengeri biztonság és a hajózás szabadsága minden ország számára előnyös. Felszólítunk minden államot, hogy tartsa tiszteletben a nemzetközi jogot, és tartsa fenn a nemzetközi jólét és biztonság alapelveit.”
Mi történt péntek virradóra?
- Izraelben szinte egész éjjel szóltak a légvédelmi szirénák, mivel Irán folyamatosan támadta rakétákkal az országot. Különösen Jeruzsálem környékén volt erős a légvédelmi tevékenység.
- Izrael légicsapásokat indított Teherán ellen az iráni rezsim központjai ellen.
- Szaúd-Arábia ellen is folytatódtak Irán támadásai, az arab állam legutóbb négy iráni drón lelövését jelentette.
- Több drónnal támadta Irán a kuvaiti Mina Al-Ahmadi olajfinomítót, ahol tűz ütött ki, de személyi sérülés nem történt.
- Dubaj ellen is folytatódtak az iráni támadások, de az Emírségekhez tartozó város szerint sikeresen elhárították a csapásokat.
Folytatódnak a kölcsönös csapások, megszólalt Netanjahu – Híreink az iráni háborúról pénteken
Péntekre virradóra folytatódtak a támadások Izrael és Irán között, miközben a perzsa állam továbbra is drón- és rakétacsapásokat hajt végre az arab öbölországok ellen. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök csütörtökön arról beszélt, hogy a háború addig tart, ameddig szükséges. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.
Címlapkép forrása: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images
