Aggódhat Európa: az összes nagyvárost elérheti a most bevetett titokzatos fegyver - Honnan jöhet Irán új képessége?

Ahogy korábban mi is beszámoltunk róla, a pénteki csapás volt az első alkalom a három hete tartó háborúban, hogy Teherán egy több mint 3000 kilométert meghaladó hatótávolságú fegyvert vetett be.

A célpont az Indiai-óceánon fekvő Diego Garcia légitámaszpontja volt, amely közel 6400 kilométerre található Irántól. Ez a bázis többek között B–2-es lopakodó bombázók fogadására is alkalmas. Egyelőre annyi információ érhető el a támadásról, hogy nem okozott károkat.

Az incidens mindössze néhány órával azelőtt történt, hogy Keir Starmer brit miniszterelnök kormánya engedélyezte az Egyesült Államoknak a brit támaszpontok, köztük Diego Garcia használatát. A londoni védelmi minisztérium elítélte Teherán "felelőtlen támadásait", amelyek álláspontjuk szerint súlyos fenyegetést jelentenek a brit érdekekre és a szövetségesekre.

A szakértőket is meglepte Irán új katonai képessége.

Senki, de tényleg senki nem sejtette, hogy Irán ilyen hatótávolságú rakétákkal rendelkezik

- jelentette ki William Alberque, a Pacific Forum európai vezető kutatója. A szakember szerint ugyanakkor Teherán valószínűleg egy módosított fegyvert, esetleg egy prototípust vetett be. Ez egyrészt arra utal, hogy az országnak továbbra is rendelkezésére állnak olyan titkos műhelyek vagy üzemek, amelyek képesek ilyen szintű technológiai átalakításokra, másrészt nincsenek tömeges készleteik olyan eszközökből, amellyel akár komoly fenyegetést is jelenthetnek Európára.

A 3200 kilométert meghaladó hatótávolságú fegyverek elméletileg olyan európai nagyvárosokat is veszélyeztethetnek, mint London, Berlin vagy Párizs.

Alberque úgy véli, Irán egy meglévő rakéta hasznos terhét csökkenthette a hatótávolság növelése érdekében. Ennek során akár a robbanótöltetet is eltávolíthatták, de az is elképzelhető, hogy egy egyedi, egyszeri átalakításról volt szó.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio