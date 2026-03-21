Friss felvételek: meglépte Oroszország azt, amit évek óta követeltek tőle

A moszkvai régióban található Ramenszkoje repülőtérről készült friss műholdfelvételek bizonyítják: Oroszország megkezdte az ott állomásozó stratégiai bombázóknak szánt védőhangárok építését.
Satellite images of Ramenskoye Airport as of March 15, 12:45 UTCThe airport housed 3 Tu-160 (Blackjack), 1 Tu-95MS (Bear-H), and 1 Tu-22M3 (Backfire-C).In the central part of the airport, construction of new hangars measuring 110 × 77 meters has begun.Construction… pic.twitter.com/hVN8wHQCa1 https://t.co/hVN8wHQCa1— AviVector (@avivector) March 20, 2026
A március 15-ei felvételen három darab Tu-160-as, egy darab Tu-95MSz és egy darab Tu-22M3-as stratégiai bombázó látható a szabad ég alatt. A közelükben pedig több, 110x77 méteres alapterületű hangár építése látható.
Az istenekre… Négy évbe telt, és őszintén szólva nem tudtam, hogy megérem-e ezt a napot
-reagált a helyzetre egy oroszpárti blogger.
Oroszország egészen 2025 nyaráig nem tett szinte semmilyen lépést a mélyen a frontvonal mögött állomásozó stratégiai bombázóflotta védelmére. A három éves halogatásért súlyos árat fizetett: az ukrán titkosszolgálat akciója, a Pókháló hadművelet súlyos károkat okozott a gépekben, Oroszország több stratégiai bombázót is elveszített az összehangolt támadás során.
Moszkva akkor úgy döntött, hogy megkezdi a hangárok kialakítását, de látható, hogy ebben a szűk egy évben még mindig nem jutott a folyamat végére.
Címlapkép forrása: Getty Images
Bejelentette az Egyesült Államok: minden iráni célpont megsemmisült, biztonságossá vált a hajózás
Lényegében véget ért a háború.
Újraindultak a szállítások a kulcsfontosságú vezetéken, komoly zavarok után állhat helyre az ellátásbiztonság
Gyorsan befejezték a javításokat.
A halálos közúti baleseteket egyre nagyobb arányban autópályán okozzák Magyarországon
Biztos emelni kell a sebességhatárt?
Kiszivárgott hírszerzési jelentés: állítólag megrendezett merényletet javasoltak Orbán Viktor ellen az oroszok
A nyugati hírszerzés szerint valós a kiszivárgott anyag.
Fordulat az időjárásban: jelentős csapadék érkezhet, visszatér a havazás Magyarország szomszédjában
Több centiméternyi csapadék hullhat, fagyveszély is kialakulhat.
Magyarország is komoly bajba kerülhet, ha nem zárul le nagyon gyorsan a háború
Friss elemzés jelent meg.
Szavazz ránk, hátha nyerünk a Klasszison
Idén is indul a HOLD a Klasszis díjátadón, három kategóriában tudsz ránk szavazni: a legjobb alapkezelő, a legjobb portfóliómenedzser és a legjobb feltörekvő portfóliómenedzser esetén... T
Magyar cég eladása külföldi befektetőnek: FDI-bejelentés, határidők, kockázatok
Jelentős változás következett be 2025. második félévében a Magyarországon befektetni kívánó külföldi vállalkozások - és így a nekik eladni kívánó, magyarországi cégek magyar vagy kü
Kiterjeszthetik az Otthon Startot a külföldön dolgozókra?
Orbán Viktor és Panyi Miklós Facebook oldalán is olyan üzenet jelent meg, ami alapján kiterjeszthetik az Otthon Start programot a külföldön dolgozókra is. Ez olyan érdeklődők számára jelent
Az AI kivágja a karrierlétra alsó fokait
Hogyan lesznek tapasztalt szakemberek, ha a betanulók feladatait átveszi az AI? Feje tetejére állhat a munkaerőpiac. A szellemi munkát végző pályakezdők már most érezhetik az AI hatását, öt
Így tudsz közbelépni, ha elindult a behajtás ellened
Egy régi tartozás, egy váratlan levél - és már indul is a végrehajtás. Sokan csak akkor kapnak észbe, amikor már tiltják a fizetést vagy inkasszózzák a számlát. Pedig a folyamat nem egyik
Zsidayval a balettben ugrálunk
A CEO nyaral, de mi Viktorral éhbérért is! Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast,
Lassan annyi robot dolgozik az Amazonnál, mint élő ember
Az Amazonnál évek óta stagnál a munkavállalói létszám, míg a robotok brutálisan gyarapodnak. Ez nem egyedi sztori, hanem trend. Évek óta hallgatom, hogy a ChatGPT elveszi a 
"Repülő" komppal forradalmasítja közlekedését Stockholm
2024-ben Stockholmban teszteltek először egy hidrofil kompot, ami egy friss jelentés szerint akár 94 százalékkal képes csökkenteni a károsanyag-kibocsátást, ráadásul
Divat vagy okosság? ETF-ek és a passzív befektetések világa
Fedezd fel az ETF-ek izgalmas világát, és tudd meg, miért válhatnak a befektetők kedvenceivé!
Hogyan vágj bele a tőzsdei befektetésbe?
Első lépések a tőzsdei befektetés terén. Mire kell figyelned? Mely tőzsdei termékeket célszerű mindenképpen ismerned?
Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Dubaj, Doha, Abu-Dzabi üresen álló szuperrepterei a pénteki Checklistben.
Kilőtt a gázár: mi lesz a magyar rezsiárakkal, ha sokáig ezen a szinten marad?
Főleg a cégeknek kell tartaniuk a magas áraktól.
A teljes hazai benzin- és dízelkészletet felszabadították – Megtudtuk, mekkora a baj
Három lábon áll a magyarországi ellátás.