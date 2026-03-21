Friss felvételek: meglépte Oroszország azt, amit évek óta követeltek tőle

Megkezdődött az orosz stratégiai bombázóflottát védeni hivatott hangárok építése a moszkvai régióban is – derült ki friss műholdfelvételekből.

A moszkvai régióban található Ramenszkoje repülőtérről készült friss műholdfelvételek bizonyítják: Oroszország megkezdte az ott állomásozó stratégiai bombázóknak szánt védőhangárok építését.

Satellite images of Ramenskoye Airport as of March 15, 12:45 UTCThe airport housed 3 Tu-160 (Blackjack), 1 Tu-95MS (Bear-H), and 1 Tu-22M3 (Backfire-C).In the central part of the airport, construction of new hangars measuring 110 × 77 meters has begun.Construction… pic.twitter.com/hVN8wHQCa1 https://t.co/hVN8wHQCa1 — AviVector (@avivector) March 20, 2026

A március 15-ei felvételen három darab Tu-160-as, egy darab Tu-95MSz és egy darab Tu-22M3-as stratégiai bombázó látható a szabad ég alatt. A közelükben pedig több, 110x77 méteres alapterületű hangár építése látható.

Az istenekre… Négy évbe telt, és őszintén szólva nem tudtam, hogy megérem-e ezt a napot

-reagált a helyzetre egy oroszpárti blogger.

Oroszország egészen 2025 nyaráig nem tett szinte semmilyen lépést a mélyen a frontvonal mögött állomásozó stratégiai bombázóflotta védelmére. A három éves halogatásért súlyos árat fizetett: az ukrán titkosszolgálat akciója, a Pókháló hadművelet súlyos károkat okozott a gépekben, Oroszország több stratégiai bombázót is elveszített az összehangolt támadás során.

Moszkva akkor úgy döntött, hogy megkezdi a hangárok kialakítását, de látható, hogy ebben a szűk egy évben még mindig nem jutott a folyamat végére.

