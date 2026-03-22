Elkezdődtek a parlamenti választások Magyarország szomszédjában, rendkívül kiélezett verseny jön

Vasárnap reggel hét órakor Szlovénia-szerte megnyitották a parlamenti választás szavazóhelyiségeit, amelyekben csaknem 1,7 millió választásra jogosult állampolgár adhatja le voksát.

A választók a 90 fős szlovén nemzetgyűlés 88 képviselőjéről döntenek, míg egy-egy mandátumot a magyar és az olasz nemzeti közösség képviselője szerez.

A választáson 1179 jelölt indul 17 listán.

A közvélemény-kutatások szoros versenyt jeleznek a kormányzó balközép Szabadság Mozgalom (Gibanje Svoboda) és a legnagyobb ellenzéki erő, Janez Jansa korábbi miniszterelnök Szlovén Demokrata Pártja (SDS) között.

A Mediana intézet felmérése szerint a Szabadság Mozgalom támogatottsága 18,9 százalék, míg az SDS-é 18,5 százalék. A két nagy párt mögött több kisebb politikai erő is eséllyel pályázik a parlamentbe jutásra, köztük a konzervatív Új Szlovénia (NSi), a Szlovén Néppárt (SLS) és a Fokus közös listája, valamint a Szociáldemokraták (SD), Anze Logar Demokratái, a Baloldal (Levica) és a Vesna közös listája.

A parlamenti bejutási küszöb 4 százalék. Elemzők szerint egyik párt sem szerezhet önálló többséget a 90 fős parlamentben, így a kormányalakításhoz várhatóan többpárti koalícióra lesz szükség. A voksolást mintegy háromezer belföldi szavazókörben tartják, a választók külföldön és levélben is szavazhatnak. A szavazóhelyiségek este hét óráig tartanak nyitva. A részvételi adatokat a nap folyamán több alkalommal teszik közzé, az exit poll felmérések eredményeit pedig közvetlenül az urnazárás után ismertetik.

Az első részeredmények vasárnap késő este várhatók.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images