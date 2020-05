Bizonyított a magyar mobilapp: milliókat spórolnak vele az építőipari cégek

A globális ingatlanállomány értékét – lakó és kereskedelmi ingatlanok együtt - egy felmérés legutóbb 200 ezer milliárd dollárra becsülte, a jelenleg zajló építkezésekét pedig további 10 ezer milliárdra, de az ágazatban a hatalmas volumen ellenére a digitális technológiák csak most kezdenek megjelenni. Noha tíz év alatt az ingatlanpiachoz kapcsolódó digitális technológiákba (proptech) fektetett pénz több mint százszorosára nőtt, az építőipar ezen a téren továbbra is lemaradásban van. Most azonban, részben a járványhelyzet miatt, Magyarországon is sok minden megváltozhat. Hogy pontosan mire kell számítanunk, azt a magyar alapítású BauApp példáján keresztül mutatjuk be.

Vannak, akik a „construction technology” (contech) ágazatát a „property technology” (proptech) részének tekintik, míg mások egy önálló ágazatként tekintenek rá. Bárhogy is legyen, a protech és a contech kapcsolatban áll egymással és a gépek, eszközök digitalizáltsága, az egyes eszközök és szereplők közti kommunikáció és az, hogy a vállalatok milyen mértékben képesek az adatátvitelre a hatékonyság és a jövőbeli növekedés szempontjából egyre hangsúlyosabbá válik, miközben a digitális átalakulás az ingatlanpiac szinte minden részében megjelenik.

James Dearsley, az Unissu társalapítója a Portfolio egyik konferenciáján úgy fogalmazott, hogy a proptech csak egy kis része az ingatlanpiacon zajló széleskörű digitális átalakulásnak, ami az ágazat technológiai és hozzáállásbeli változását jelenti. A folyamat során mind az épületek, mind a városok szintjén átalakulnak a fogyasztói szokások.

A mély és magasépítésben megjelenő új technológiák nemcsak az egyes épületek kivitelezésénél jönnek elő, hanem mind a vonalas infrastruktúra (utak, vasutak) mind a közművek kiépítésében egyre fontosabb szerepet kapnak. A kivitelezés során nyert adatokat ráadásul a későbbi fenntartásban, vagyis az üzemeltetésben is fel lehet használni.

Mekkora piacról beszélünk?

A Roland Berger egy tavalyi felmérése az vizsgálta meg, hogy 1999 és 2019 között mekkora tőke érkezett az építőipari technológiák fejlesztésébe világszerte. Az elmúlt két évtizedben mintegy 4,1 milliárd dollárt fektettek ilyen irányú fejlesztésekbe, aminek több mint háromnegyede az utóbbi öt évben áramlott be.

A növekedés tehát egyértelmű, az egyes területek közti megoszlást nézve pedig úgy tűnik, hogy egyelőre a projektmenedzsment hatékonyabbá tételére áldozták a legnagyobb összegeket, míg a virtuális-, és kiterjesztett valóság, valamint az okoseszközök kisebb figyelmet kaptak. Ha viszont a jelenleg zajló globális beruházások 10 ezer milliárdos összegéhez viszonyítjuk, akkor ez az egy-két milliárd dollár azt jelenti, hogy egyelőre legfeljebb ezrelékekben mérhető a technológiai fejlesztésekre fordított összeg. Ez a jövőben minden bizonnyal változni fog, különösen azért, mert a fejlesztések eredményeként jelentős hatékonyságnövelés és ezáltal jelentős megtakarítások érhetők el.

A járványhelyzet sok mindent átalakít

Mint sok más ágazatnak, az építőipar digitalizációjának is hatalmas lökést adott a koronavírus. A piaci szereplők közül sokan napok alatt ismerték fel az ebben rejlő lehetőségeket belátva azt, hogy hosszútávon azok a cégek lehetnek csak versenyképesek, akik a folyamataikat digitalizálják.

Óvatosságból vagy az elfoglaltság miatt akár 10 évig halogatott modernizációs lépéseket teszünk most meg napok alatt a kényszer hatására. Hirtelen mindenki megtanult videókonferenciázni, sokan otthonról dolgoznak, és működik. A dokumentumkezelés, hibakezelés digitalizációjára is sokan most veszik rá magukat. Kicsit talán jobban rá is érünk ezekre a belső folyamatátalakításokra. Nemcsak az építőiparban, de akár az internetes kereskedelemben, vagy a telemedicinában is – mondta el Dálnoki Ádám, a BauApp alapítója.

A válságból digitálisan fogunk kilábalni. Aki a régi rendhez akar visszatérni, az meg fog lepődni, hogy elhúzott mellette a világ.

A digitális munkavégzést segítő alkalmazások csökkentik a fizikai érintkezések számát. Emellett csökkentik a fölösleges egyeztetéseket, félreértésekből fakadó késéseket, visszabontásokat. Van olyan ügyfelünk ahol a projektmenedzserek nem lehetnek jelenleg egy időben például a projekten a munkát végzőkkel. Ebben az esetben az, hogy egy alkalmazásban, közvetlenül a tervrajzon tudják jelölni a hibát képpel, és a megfelelő alvállalkozóhoz rendelve neki már meg is jelenik, rengeteg adminisztrációt tudunk megspórolni - tette hozzá.

Milyen megtérüléssel számolhatunk?

Egy építési projekt 1 százalékának is a töredéke a költség, és napok alatt bevezethető. Az első pár hónapban már megtérül, és egy projekt végére több 10 millió forint is megspórolható.

Mi jelenleg a BauApp-nál a 30 napos díjmentes tesztidőszakkal - melynek része a legtöbb csomagban a teljes indítási/setup támogatás - a kezdeti pénzbefektetést nullára redukáltuk, időben pedig a kisebb csomagok indítása 2 órán belül történik, a nagyobb tervkezelős projekteket pedig fél-egy nap alatt indíthatjuk el oktatással együtt. A pénzügyi kérdés csak a tesztidőszak 28-30. napján kerül elő, ahol a cég a kollégái tapasztalataira alapozva maga dönteti el, hogy a befektetés neki mennyi idő alatt térül meg - emelte ki Dálnoki Ádám.

A szakértő szerint több dolog miatt is érdemes most ebbe belevágnia az építőipari cégeknek. Sok olyan tényező jelent meg vagy erősödött fel ugyanis, amin egy ilyen digitális megoldás segíthet rövid távon is. Sosem volt még fontosabb a biztonság a kivitelezés helyszínén mint most, de a költségek minimalizálása, és az emberi erőforrás hatékony kihasználása is fontos szempont.

A költségek csökkentésére, a projekt átláthatóságának növelésére, a saját időnk jobb menedzselésére nincs jobb megoldás a digitalizációnál (Minden visszakövethető, visszabontások minimalizálása, mivel mindenki a friss tervekből dolgozik, napi sok óra felesleges adminisztráció megtakarítása)

Emberi erőforrás oldalról (kieső kollégák, betöltetlen poziciók) ugyanezt támogatja - Például felesleges e-mailek, telefonhívások kiváltása az appban levő kommunikációval.

Jelen helyzetben sok vállalat rájött, hogy ezekben a kockázatos időszakokban még fontosabb, hogy partnerként tekintsenek az ügyfelekre. Ezzel mi is így vagyunk: COVID Garanciát adunk, azaz, ha menet közben a COVID válság miatt felfüggesztésre kerül a projekt, akkor annyival meghosszabbítjuk a BauApp előfizetést. Azt látjuk, hogy rengeteg kis és közepes méretű kivitelező, szakági kivitelező is csatlakozott felhasználóinkhoz a vírushelyzet kezdete óta és a visszajelzések is pozitívak, rendkívül aktívan kezdték el használni a különböző funkciókat. Ez is azt mutatja szerintünk, hogy egyre jobban rájönnek a kisebb cégek vezetői is, hogy nincs többé értelme halogatni a döntést mert ez is segíthet nekik abban, hogy ne kelljen leállítani a projekteket, azok biztonságosan és hatékonyan folytatódjanak.

Konkrét előnyök

Több tucat kivitelező, alvállalkozó nem 5-6 különböző verzióból kénytelen dolgozni, hanem minden egyes tervrajz, jóváhagyás után mindenkinél azonnal frissül, figyelmeztetve is a felhasználót a változásra. Illetve egy építkezésen sok ezer feladat van, hibák, kommentek, amiket ráadásul nem asztalnál ülve, hanem kinn a terepen kell egyeztetni. Ezekre egy robusztus mobil alkalmazás kell az építésvezetőknek. Az irodában pedig mindent kell hogy lássanak a rendszerben, hogy mi folyik, és hol kell közbeavatkozni. A generálkivitelezőnek az a siker receptje, hogy költséghatékony és jó minőségű alvállalkozókat szerződtet. A BauApp kimutatásaival többet tud az alvállalkozók minőségéről, minőségi csekklistákkal/jegyzőkönyvekkel, hibakezelés kimutatásokkal. Nem csak az ajánlati árat tudja összehasonlítani, hanem az alvállalkozó valódi költségét, a teljes költségét. Ez alapján tud jobb minőségben, kevesebb csúszással és alacsony költségekkel kivitelezni.

Szoftver nélkül heti 1 napot tölt az építésvezető olyan adminisztrációval, mely az alkalmazás segítségével 1-2 órára rövidíthető.

Ez az alvállalkozók esetében is igaz. Emellett az eltérő tervrajz revíziókból fakadó félreértések egyeztetése, visszabontás, konfliktuskezelés is óriási munkaidő pazarlás, amit most mind a fővállalkozó fizeti meg. Az emberek munkahatékonyságát növeli a digitalizáció, így több munkát tud ugyanannyi ember elvégezni az építőiparban. Régen sok vezető fejében az élt, hogy a digitalizáció egy luxustermék, amit csak az engedhet meg, akinek magas az árrése.

Majd kaptok tabletet, ha több a profitunk. Ez a gondolkodás megdőlt.

A digitalizáció egy eszköz arra a vezetőnek, hogy csökkentse a fajlagos munkaerőköltséget, növelje a hatékonyságot, növelje a kapacitását, azaz több projektet tudjon megvalósítani, több árbevételt generálni ugyanazon munkaerővel. És a vezetőnek is több információja legyen, jobb döntéseket tudjon azonnal hozni.

Végül, de nem utolsósorban fontos megemlíteni, hogy az építőipar költségének közel 60 százalékát a beszerzett anyagok adják. Az anyagokkal való gazdálkodás, a terep-logisztika közel 20 évvel le van maradva más iparágakhoz képest, ami egyértelműen pazarláshoz vezet, és gyengén kontrollált hulladékgazdálkodáshoz. Ez a következő terület, ahol a BauAppnak az iparág vezetőivel közösen el kell indítania a digitalizációt.

