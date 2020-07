Új üzemeltetőt kap a népszerű belvárosi étteremhajó

Új üzemeltetőt kap a pesti belváros egyik fontos rendezvényhelyszíne, a Spoon. A Vígadó térnél horgonyzó állóhajót augusztus 20-tól az Eventrend Group veszi át: mint megtudtuk, az elsődleges feladat a rendezvénycélú hasznosítás, az éttermi funkciók akkor indulnak el, amikor az gazdaságilag is racionális lesz.

A pesti rakpart különleges panorámával rendelkező rendezvény- és étteremhajója augusztus 20-tól az Eventrend Group üzemeltetésében működik tovább – tudta meg a Portfolio. A gasztronómia-vendéglátás, rendezvényszervezés és hotelüzemeltetés területén működő, közel 3 évtizedes múlttal rendelkező cégcsoport vezetőivel a jelenleg zárva tartó állóhajó tulajdonosai a napokban hosszú távú bérleti szerződést kötöttek.

A Spoon erősen turisztikai orientációjú, ezért egyelőre csökkentett üzemmódban, indulásként augusztus közepétől, mint rendezvényhelyszín kezdi meg a működését. Az 1600 négyzetméteres Spoon rendezvényhelyszínként télen 3 teremmel, nyáron még 2 terasszal, 3 konyhával, 5 bárpulttal fogadja a vendégeket. Rendezvényhelyszínként 600 vendég befogadására képes.

Kezd visszatérni az élet

Az Eventrend Group alapító tulajdonosai és vezetői, Nagy Gábor és Kőrössy Zoltán a Portfolio-nak elmondták, hogy egyszerre többféle hatását is érzik a válságnak. A belföldi kereslet az elmúlt időszakban jelentősen élénkült. A vidéki szállodáikban a tavalyi évet is elérik, néhol meg is haladják a bevételek - persze mindezt 2 hónap leállás előzte meg.

A lokális közönséget célzó egységeik, például Evezős vagy Cziniel Cukrászda szintén nagyon jól működnek, a turisztikai- és a rendezvényszegmens esetében viszont a lecsökkent forgalmi szint megmaradásával és ebből adódóan válsághelyzettel számolnak még hosszú hónapokon keresztül. Mivel a második hullám kockázata magas, a bizonytalanság továbbra is az egyetlen állandó a helyzetben.

Egy erős december még jöhet az idei évben, de valós visszarendeződés megindulására ezen a két területen csak jövő tavasszal számíthatunk

– tették hozzá.

Jelenleg a hajó átvétele a legnagyobb projekt a cégcsoport számára. Az első időszakban csak karbantartási és szépészeti korrekciókat fognak elvégezni, de mivel évtizedes távlatokban tervezik az üzemeltetést, elsődleges, hogy megismerjék a hajó mai működését, információkat és tapasztalatokat gyűjtsenek, és ezekre alapozva tervezzenek átalakításokat.

„A hajó átvételének lehetőségét a Covid19-es járvány teremtette meg, de ugyanígy a pandémiás helyzet következménye az is, hogy csak lassan lesz lehetőségünk a hajó szolgáltatásainak csúcsidőszakban történő vizsgálatára. Mindezek alapján rövid távon, azaz az első évben nem tervezzük a hajó átalakítását” – mondták a cégvezetők.

Az étterem is kinyithat

A Spoon egy étterem- és rendezvénykomplexum, amely párhuzamosan különböző hangulatú helyszíneket kínál: ezen a funkción nem változtatnak az új üzemeltetők. A rendezvényszolgáltatások az átvételt követően azonnal elérhetővé válnak. Az éttermi nyitás viszont a pandémiás helyzet alakulásától függ. A szerződés alapján az átvételt követő 60 napon belüli nyitást célozták meg, de lehetőség van a járványhelyzetre való tekintettel a nyitás átütemezésére.

A cél elsősorban az, hogy gazdálkodás szempontjából racionálisan menedzseljék a válságot a Spoon-projekt szempontjából is. Az Eventrend Group több egységében (pl. New York Cafe, Városliget Étterem, Fakanál étterem a Vásárcsarnokban) napról napra nagy számban - akár háromezren is - fordultak meg a turisták a válságot megelőző időszakban. Mivel ezen helyek közül több ma is nyitva van, folyamatosan érzékelik az igények alakulását, természetesen emellett a turisztikai vállalatok és szervezetek statisztikái is hasznos információt szolgáltatnak.

A hajó számára a turisztikai csoportok és rendezvények az egyik fontos szegmens, de rövid távon ebben sem számít komolyabb bevételekre az új üzemeltető. Hosszú távon viszont fontos bevételi láb a rendezvényszegmens, hiszen az üzleti rendezvények mellett a privát, akár családi eseményeknek is helyszíne lehet.

Az Eventrend Groupnál a válságot megelőzően 850 ember dolgozott a különböző cégekben, egységekben. A válság következtében közel 500 dolgozótól kellett megválniuk, hiszen például áprilisban bevételeik 97%-kal estek vissza a bázishoz képest. A tervek szerint közülük is többeknek munkát fognak biztosítani ebben a projektben is, és a hajón korábban dolgozó munkatársakra is számítanak. Ezen felül a cégcsoport más központi funkcióiban dolgozó munkatársai is bekapcsolódnak a munkába (például ügyvitel, vagyonleltár, áruforgalom, HR, értékesítés, stb.).

A cégvezetők szerint a létszámot tekintve csak lassú visszarendeződés várható, amely a szolgáltatásokra megjelenő igénnyel együtt erősödik vissza.

