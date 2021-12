Ennyibe kerülnek az új lakások Budapest kerületeiben - Részletes számok láttak napvilágot

Ahogy tegnapi cikkünkben írtuk , hatalmas ugrás következett be a budapesti új építésű lakások kínálati áraiban. Mindössze egy negyedév alatt több mint 8 százalékos volt a drágulás, így az átlag megközelítette az 1,1 millió forintot négyzetméterenként (a pontos szám 1,099 millió forint). Ezúttal a fővárost részletesebben is megvizsgálva azt mutatjuk be, hogy az egyes kerületekben mit jelentett ez a növekedés, és hol, mennyibe kerül ma egy négyzetméter új lakás Budapesten. Az adatok forrása most is az Eltinga által elkészített Budapesti Lakáspiaci Riport felmérése.