Komolyabb beruházás nélkül is csökkenthető az épületek energiafogyasztása

Első kézből tapasztalják meg az energiaválság, az emelkedő rezsiköltségek hatását a létesítménygazdálkodási piac szakemberei, egy ilyen időszakban különösen fontos, hogy milyen energiahatékonyságot növelő, és költséget csökkentő megoldásokat tudnak ajánlani az adott ingatlan bérlői vagy tulajdonosai számára. A hazai ingatlankezelési, létesítménygazdálkodási piacon aktív, magyar tulajdonosi háttérrel rendelkező Icon Real Estate Management Kft. jelenleg több mint félmillió négyzetméternyi irodai, kiskereskedelmi, ipari és logisztikai ingatlant kezel, és már kész válasszal rendelkezik a jelen adta nehézségekre. A cég ügyvezető igazgatóját, Nagy Gábort kérdeztük az irodahasználati szokások megváltozásáról, a fenntarthatósági szempontokról és az ingatlankezelési piacról.

Energiaválságra, kemény telekre készül egész Európa. A kormányok sorra hozzák az energiamegtakarítási intézkedéseket. Az emelkedő rezsiköltségek hogyan csapódnak le a hazai ingatlankezelési, létesítménygazdálkodási piacon, és hogyan tudnak reagálni rá?

Az energiafelhasználás hatékonyságának növelése, a takarékoskodás központi kérdéssé vált és a jelek szerint sokáig az is marad. A probléma kezelésére, a téli felkészülés jegyében idén két újítást is bevezettünk partnereinknek. Első körben az ICON műszaki üzemeltetéssel (facility management) foglalkozó szakembergárdája összeállított a tulajdonosoknak egy javaslatcsomagot a költségek csökkentésére. Az abban szereplő megoldások még nem igényelnek komoly beruházásokat. Az irodaépületek meglévő rendszereinek működését teszik hatékonyabbá, például a belső hőmérséklet szabályozásával eredményeznek megtakarítást.

Ezekkel a módszerekkel átlagosan 2-6 százalékos csökkenést tudunk elérni az energiafogyasztásban, amiből a bérlők gyakorlatilag semmit sem érzékelnek, komfortérzetük, a szolgáltatások színvonala változatlan marad.

Komolyabb műszaki beavatkozást igénylő energiahatékonysági beruházásoknál már szükség van valamennyi szereplő, a tulajdonosok, a bérlők és az ingatlankezelési, létesítménygazdálkodási szakemberek bevonásába az egyeztetési folyamatoknál. Szükség, igény esetén természetesen ebben is állunk partnereink rendelkezésére. A másik kezdeményezésünk a koronavírus-járványhoz kapcsolódik, amikor a nemzetközi szállítási láncok szakadozása miatt bizonytalanná vált a karbantartáshoz szükséges alkatrész-utánpótlás biztosítása. A csúszások elkerülése, az üzembiztos, folyamatos működés fenntartása érdekében komoly raktárkészletet halmoztunk fel. Főleg, az esetleges meghibásodáskor más rendszerekkel nem kiváltható berendezések javításához szükséges tartozékokból. Sokat tanultunk a járványból, ez is egy hasznos lecke volt számunkra.

A járvány az egész világon megváltoztatta az irodahasználati szokásokat, az ezzel kapcsolatos igényeket. Hogyan reagáltak ezekre a változásokra?

Érezhetően csökkent a kereslet a nagyméretű, közös légterű irodákra, ezzel párhuzamosan egyre fontosabb szerephez jutnak a megfelelően felszerelt, a dolgozók regenerálódását szolgáló terek. A legfontosabb szempont az emberek egészsége, a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtése.

A koronavírus-járványban, amikor az irodák egy része több hullámban szinte kiürült, partnereinkkel folyamatosan együttműködve megtanultuk kezelni a váratlan helyzeteket. A kulcs az ügyfélközpontú megközelítés, a gyors, rugalmas, szakmailag megalapozott reagálás a változó igényekre, vállalatunk működési modelljét is ehhez igazítjuk.

Mondana konkrét példát a működési modell változására, amit a tulajdonosok, a bérlők, a partnereik és alvállalkozóki is kedvezően fogadtak?

A modellváltás komoly szakmai kihívás számunkra, és meggyőződésem szerint akkor váltja be a hozzá fűzött reményeket, ha az ügyfelek az ezzel járó változásokból csak annyit észlelnek, hogy még könnyebben találunk gyors, hatékony válaszokat a kérdéseikre, megoldásokat az igényeikre. Idén júliusban a Corvin negyed két irodaépületében, a Corvin 5-6-ban a tulajdonossal együttműködve egységesítettük, egy kézbe vettük a műszaki üzemeltetés (facility management) és az ingatlankezelés (property management) feladatait. Egyre több ingatlantulajdonos ismeri fel, hogy az ingatlan értéknövelését, a hatékonyság növelését, valamint a tulajdonosok és ugyanakkor a bérlők színvonalasabb kiszolgálását is szolgálja, ha kihasználjuk a két terület együttműködésében rejlő lehetőségeket. Ingatlankezelési csomagunkban ugyanis olyan komplex szolgáltatások szerepelnek, amelyeknek köszönhetően partnereink megszabadulnak az épületek fenntartásával kapcsolatos terhektől, miközben a műszaki üzemeltetési csapat folyamatosan biztosítja a tulajdonosok és a bérlők igényeihez rugalmasan alkalmazkodó működés feltételeit. A tapasztalataink pozitívak, az ügyfeleink visszajelzései is minket igazolnak. Szeptember első napjaitól a korábban már általunk kezelt MOM Parkban bevásárlóközpontban és irodaházban immár a műszaki üzemeltetési feladatokkal is minket bíztak meg a tulajdonosok, így a portfóliónk egyik legjelentősebb ingatlanában van lehetőségünk bizonyítani az egy kézben lévő, teljes körű ingatlankezelés és üzemeltetés hatékonyságát.

Az energiahatékonyság, a dolgozók egészségének megőrzése mellett a környezettudatosság, a fenntarthatóság is egyre meghatározóbb szerepet játszik a piacon. Hogyan készülnek erre?

A mai döntéshozóknak személyes felelősségük van az utánuk következő generációk irányába. Mit fogunk mondani gyermekeinknek, amikor megkérdezik tőlünk, mit tettünk azért, hogy megőrizzük számukra bolygónkat, környezetünket és erőforrásainkat? A fenntarthatóság, a környezetvédelem olyan elv, érték, amelyet minden piaci szereplőnek be kell építenie mindennapi működésébe, a jövőt szolgáló tervezésbe.

Két konkrét példát említenék vállalatunk életéből. A fővárosi irodapiacon ma még ritkaságnak számít a WELL minősítés megszerzése, ami azt jelenti, hogy az adott létesítmény megfelel a legmagasabb szintű nemzetközi környezettudatossági, energiahatékonysági, valamint az ott dolgozók jóllétét szolgáló követelményeknek. A Corvin 5 irodaház a magas színvonalú felszereltségével kiérdemelte ezt az elismerést. Büszke vagyok rá. De ez a szemlélet vezérelt minket akkor is, amikor a prototípus fejlesztési fázisában megvásároltuk a hazai fejlesztésű Compocity hulladékfeldolgozó robotot. Innováció, környezettudatosság, fenntarthatóság. Megteszünk mindent annak érdekében, hogy nyugodt lelkiismerettel állhassunk a következő generációk képviselői elé.

