Megéri többet fizetni egy kisebb energiafelhasználású lakásért?

A cikk megjelenését a Cordia támogatta.

Napjainkban egyre elterjedtebbek az okoseszközök: okosóra, okosmérleg, okostelefon, és az okosházakról is egyre többet hallunk. De mi is ez pontosan? Csikós Miklós, a Cordia Management Kft. műszaki igazgatója a Portfolio-nak elmondta, hogy az okosház túl a már sokak által ismert okosotthon rendszerek kényelmi és távoli elérést biztosító funkcióin, már a teljes épület okos vezérlését jelenti; érzékeli a környezeti hatásokat, amelyekre automatikusan reagál, jelentősen csökkentve ezzel a környezetterhelést és az épület energiafogyasztását. Ezeknél a projekteknél a tervezők épületautomatizálás szempontjából is a legújabb technológiákat alkalmazzák.

Az EU-s szabványok, nemzetközi irányelvek, a lakók rezsiköltségei és a környezetvédelmi szempontok is

indokolttá teszik, hogy egy ingatlan távolról vezérelhetően, vagy önálló épületautomatizációs rendszer segítségével minél hatékonyabb fogyasztáscsökkentő lehetőségekkel legyen ellátva.

Az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló rendelet folyamatosan szigorodik az Európai Uniós irányelvekkel összhangban, 2023. november 1-jén lépett hatályba a legújabb módosítás (9/2023. (V. 25.) ÉKM). A legkorszerűbb építőanyagok és technológiák segítségével a hazai lakásállomány átlagának akár ötödére is csökkenthető egy otthon energiafelhasználása egy, a korábbi rendszer szerint FF besorolású ingatlanhoz képest. (Hazánkban a lakások és családi házak közel fele tartozik az FF vagy annál rosszabb minősítésű otthonok körébe, a 2000-es években épült házak jellemzően az FF besorolás követelményeit teljesítik.) A viszonylag fiatal, akár 10 éve épült lakások is sokkal pazarlóbban bánnak az energiával, mint a legújabbak.

Egyre tudatosabbak a vásárlók

Az iparág elmúlt években tapasztalható lassulása nem csak a keresleti oldal kimerülését jelezheti: a tapasztalatok szerint az ingatlanvásárláson gondolkodók egyre megfontoltabbak, széleskörűen tájékozódnak az aktuális lehetőségekről, a hatályos és várható szabályozások, elérhető technológiák ismeretében keresik otthonukat. A potenciális vevők részéről növekszik az elvárás a fenntartható, alacsony fenntartási költségű lakásokra.

A vásárlók hajlamosabbak a drágább, de jobb energetikai besorolásút választani, ugyanis hosszú távon megtérülő lehet egy alacsony rezsiköltségű ingatlanba fektetni.

Dancs Gábor, a Cordia energetikai projektmenedzsere hangsúlyozta, sok múlik a lakók egyéni szokásain, azonban még így is lehetséges összehasonlítani a különböző korú és energetikai színvonalú ingatlanokat. Egy 2018-2020 között épült, korábban CC besorolású – jelenleg C kategóriába tartozó – lakás átlagos éves primer energiafogyasztása 98,8 és 121,6 kWh/m2. Ehhez képest a legújabb tervezésű, A+2023 besorolású otthonok esetében ez az érték 38,0 és 68,4 kWh közé, az A++2023 kategóriájú lakásoknál pedig 0 és 38 kWh közé esik - a 13. kerület új városfejlesztésében, a Marina Cityben épp ilyen energetikai besorolású lakások épülnek. Ezekben a lakásokban a fűtéshez és a melegvíz előállításához kapcsolódó energiaköltségek – jelenlegi árakon – nem haladják meg négyzetméterenként az 1000 forintot egy évben, amely főként az épületszigetelési és fűtési megoldásoknak köszönhető.

Okosház: a napelemtől az árnyékolókig

Csikós Miklós kiemelte, hogy a Cordia eltökélt fejlesztései során a környezettudatosság és a karboncsökkentés mellett. Erre törekszenek az épület teljes életciklusában, melybe beletartozik az építőanyagok kiválasztása a gyártás során felhasznált energia figyelembevételével, a helyben vagy közelben előállított anyagok használata a szállítás által okozott környezetterhelés csökkentése érdekében, de ide tartozik a kivitelezési technológiák megfelelő kiválasztása és az újrahasznosított anyagok alkalmazása is.

„Vizsgálatainkból az derült ki, hogy az épület teljes életciklusát tekintve a karbonlábnyomot leghatékonyabban az üzemeltetés időszakában csökkenthetjük. Vagyis egy mai átlagos épület karbonlábnyomáért legnagyobb mértékben a használata során történő emisszió felelős, és pont emiatt érhető el a legnagyobb javulás, ha az üzemelés időszakára fókuszálunk a kiváló energetikájú épületeinkkel, jelentősen csökkentve ezzel a rezsiköltséget is. Ennek három alappillére a hőveszteség minimalizálása (kiváló hőszigetelő anyagok és nyílászárók beépítésével, hőhídmentes csomópontok kialakításával), a megújuló energiafelhasználáson alapuló, saját fejlesztésű hűtési-fűtési rendszerünk alkalmazása, valamint az energiaelosztást optimalizáló energiamenedzsment-rendszerünk” – tette hozzá.

A több társasházat magában foglaló, nagyszabású Marina City-beruházáson – amely az elképzelések szerint egy Duna-parti rozsdaövezetet kelt új életre –, már a tervezési szakaszban nyilvánvalóan látszik, hogy nagy hangsúlyt fektetnek a legújabb energetikai megoldások alkalmazására. „Mivel az épületeink messze túlteljesítik a jelenleg hatályos energetikai követelményeket, így a beruházás teljes elkészülte után is a legkorszerűbbek közé fognak tartozni" – emelte ki Csikós Miklós.

Az idei évtől alaposan megváltoztak az energetikai tanúsítványok

Magyarországon tavaly novemberben léptek hatályba azok az új épületenergetikai szabályok, melyek értelmében 2024. januárjától az ingatlanok eladásához, bérbeadásához és új épületek építéséhez is szükség van új típusú tanúsítványra. Az energetikai tanúsítványok jogszabályi háttere, ezáltal a tanúsítvány készítésének a folyamata is módosult. Megváltoztak az energetikai osztályok: a korábbi AA++-tól JJ-ig terjedő skála átalakul A+++2023-tól I2023-ig terjedőre. Emellett két energetikai besorolása van az ingatlanoknak. Az egyik az eddig használt energetikai jellemzőre vonatkozik, míg a másik a lakóegység szén-dioxid-kibocsátása alapján kategorizálja be azt. Sokkal közérthetőbb a tanúsítvány tartalma: külön be kell kategorizálni a határoló szerkezeteket (külső falak, nyílászárók, tetők stb.), illetve a gépészeti rendszerek (fűtés, használati melegvízrendszer, légtechnika stb.) energetikai minőségét egy 5 szintű (rossz-gyenge-közepes-jó-kiváló) skálán, valamint sokkal részletesebb fejlesztési javaslatokat kell majd az ingatlanról megadni, amelyekkel el tudják érni a lakások a két legfelső („jó”, és „kiváló”) szintet.

Dancs Gábor elmondta, hogy a Marina City épületeinek energiaszükségleteit levegő-víz és talajszondás víz-víz hőszivattyúk látják el, ezt kiegészíti a tetőre telepített napelemrendszer, amely az okos energiamenedzsmenttel kombinálva takarékos, jól beosztott energiafelhasználást eredményez. Az energiamenedzsment-módszer lényege, hogy

a fogyasztók működését, a hőigényeket és az ehhez szükséges elektromos teljesítményt összehangolva egyenletesebb, kiszámíthatóbb működést biztosít, amelyet a mindenkori kapacitás rugalmas elosztásával ér el.

Tovább növeli az energiahatékonyságot, hogy nagy vastagságú, magas minőségű szigetelőanyag kerül felhasználásra a beépítés során: a 3 rétegű hőszigetelő üvegezésű, melegperemes, lég- és párazáró szalaggal felszerelt nyílászárók, a hőhídmentes csomóponti kialakítás a, illetve a PIR kiegészítő hőszigetelés alkalmazásával minimálisra csökkenthető az energiapazarlás mértéke.

A házakban alkalmazott energiamenedzsment rendszer egyidejűleg figyeli az elektromos fogyasztók működését és fogyasztását, másrészt a hőigényeket (a használati melegvíz-fogyasztást, a hűtést és a fűtést), az ezekhez szükséges elektromos teljesítményeket összehangolja és vezérli, optimalizálja. Az elektromosautó-töltés menedzsment is ugyanígy része az okosházaknak: ez nem csak egyenletesen szétosztja a töltésre szánt energiát, hanem a mindenkori rendelkezésre álló szabad teljesítményt „adagolja” rugalmasan. A Marina City esetében a hőmérséklet-szabályozás és a melegvíz előállítása 100%-ban megújuló hőszivattyús rendszerek segítségével valósul meg, amelyek a levegő és a földhő energiafelhasználására épülnek. Ez azt jelenti, hogy

egyáltalán nincsenek kazánok, nincs gázfelhasználás, nincs helyi égéstermékből származó szén-dioxid-kibocsátás,

a hőszivattyúk a talajszondákhoz kapcsolódnak, és a talajból nyert hőt használják fűtéshez és hűtéshez, illetve a használati melegvíz-ellátást is ezeknek a rendszereknek a segítségével oldják meg.

Az épületek hőmennyiségmérői a számlázásához szükséges havi méréseknél sokkal gyakoribb adatokat szolgáltatnak a monitoring rendszer számára. Az így elemzett adatok alapján optimalizálják a működést, elérve ezzel a mindenkori legkedvezőbb paramétereket, a legalacsonyabb és legegyenletesebb fogyasztást. A Marina Citynél a szellőzés is – a korábbi társasházi megoldásoktól eltérően – páraérzékelésen alapuló elszívó rendszer segítségével történik, a hűtés- és fűtésszabályozás optimalizálásának érdekében pedig az otthonok helyiségeit termosztáttal látják el, így elkerülhető, hogy egyetlen szoba hőmérséklete alapján feleslegesen túlhűtsük vagy túlfűtsük a lakást. A házakat szélérzékelőkkel is ellátják: ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy erős szél esetén felhúznak az árnyékolók azért, hogy ne keletkezzen sérülés a szerkezetükben, a forró nyári napokon pedig részlegesen bezáródnak, így segítve a túlmelegedés elleni védelmet.

Élhetőbb lakókörnyezet füstmentesen, energiahatékonyan

A teljes lakópark füstmentes, ezért az üzemeltetési időszakban is minimális karbonkibocsátás várható. Ennek érdekében mind a garázs területét, mind a kiszolgáló funkciókat (például kukásautó, költöztető, ételfutár) a föld alá viszik le, így a teljes felszín autómentes övezetté válik. A nagyobb épületmagasság a Marina Part korábbi beépítésénél jóval alacsonyabb beépítési százalékkal párosul. Ez a szellős elhelyezés egy sokkal élhetőbb lakókörnyezetet eredményez, összesen 90.000 négyzetméternyi zöldterülettel, 1,2 km hosszú közvetlen vízparti közparkkal.

A Marina City fejlesztés mindegyik lakása okosotthon lesz, mely alapfelszerelésként tartalmazza a mobiltelefonos-applikáción keresztül vezérelhető hűtés-fűtés okosvezérlést, a külső és belső páraérzékelésen alapuló automatikus mesterséges szellőztetést, az okos redőnymozgatást és a hőmennyiségmérő aktuális értékének leolvasását. A további okosotthon-fejlesztések számára is előkészítik a lakásokat, például mélyített szerelvényeket építenek be, hogy a lakóknak lehetőségük legyen wifi- vagy rádió-vezérelt világítás és dugaljak telepítésére a későbbiekben.

A fenti megoldások összességének köszönhetően az üzembehelyezést követően a Marina City lakásai hosszú távon energiahatékonyak maradnak, ezért értéküket stabilabban őrzik. Így nem csak saját otthonnak, de befektetési céllal is ideális választás hosszú távon ezekbe az otthonokba invesztálni.

