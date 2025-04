Tavasszal is fontos a tökéletes munkahelyi világítás kialakítása: milyen fényben a legjobb dolgozni?

Bár napról napra hosszabbak a nappalok, a megfelelő világítás kialakítása ilyenkor is nagyon fontos a cégek számára, mind a költséghatékonyság, mind a környezeti fenntarthatóság szempontjából. Nagy János, a B+N Referencia Zrt. szenior energetikai szakértője szerint a bioritmusunkhoz alkalmazkodó, intelligens világítás nemcsak a munkahelyi balesetek elkerülésében, hanem a cég energiafelhasználásának csökkentésében is szerepet játszhat.

Az emberi érzékelés mintegy 80-85%-át a látás biztosítja, amely meghatározó szerepet játszik a mindennapi életben és a munkahelyi környezetben is, ugyanakkor a hétköznapokban nem fordítunk elég figyelmet a megfelelő fényviszonyok kialakítására - mondta el Nagy János, a létesítményüzemeltetési szolgáltatásokat nyújtó B+N Referencia Zrt. szenior energetikai szakértője a Portfolio-nak.

Az emberi szervezet természetes fényhez való alkalmazkodása befolyásolja a biológiai ritmusunkat, különös tekintettel a cirkadián ritmusra, amely a fényviszonyok változásaihoz igazodik. A napszakok során a természetes fény színhőmérséklete változik: reggel meleg, déli órákban hidegebb, majd estefelé ismét melegebb színhőmérsékletű. Ez a fényváltozás szabályozza a szervezet működését, többek között a melatonin hormon termelését, amely az alvásciklus kialakításában játszik szerepet.

Mi a cirkadián ritmus?



A cirkadián ritmus a szervezet “biológiai órája”, ami 24 óránként ismétlődve szabályoz számos testi funkciót, például az alvást, az ébrenlétet, a hormontermelést és az anyagcserét. Működését a hipotalamusz irányítja és elsősorban a fény és a sötétség váltakozása befolyásolja. A cirkadián ritmushatással van az alvás minőségére, a koncentrációra, az energiaszintre és a hangulatra is, ha felborul, növelheti a cukorbetegség, az elhízás és a szívbetegségek kockázatát. A megfelelő alvási szokások, a rendszeres napirend és a természetes fényhez való alkalmazkodás mind segítenek fenntartani az egészséges egyensúlyt.

Nagy János kiemelte: fontos, hogy ezt a természetes ritmust a modern világításvezérlő rendszerek is kövessék, lehetővé téve, hogy a mesterséges fények dinamikusan alkalmazkodjanak a külső fényviszonyokhoz.

"Ma már széles körben elérhetők olyan világításvezérlő rendszerek, amelyek az ember bioritmusát, cirkadián ritmusát követik, és ennek megfelelően változtatják a lámpatestek színhőmérsékletét és fényáramát" - összegezte.

Nagy János, fotó: B+N Referencia Zrt.

Ezek a korszerű rendszerek nem csupán a színhőmérsékletet, hanem a megvilágítás szintjét is optimalizálni tudják, figyelembe véve a természetes fény mennyiségét. Amennyiben a természetes fény intenzitása csökken, a mesterséges világítás erőssége automatikusan növekszik, míg napos időben csökkentik a fényáramot, ezzel biztosítva az optimális megvilágítást és energiahatékonyságot. Ezek a rendszerek kiválóan integrálhatók az épületfelügyeleti rendszerekbe is.

A szakértő szerint egy rosszul megtervezett világítás nem csak a komfortérzetet rontja, de teljesítménycsökkenést és látásromlást is eredményezhet, ezért pedig különösen fontos, hogy a munkahelyi megvilágításra vonatkozó szabványokat betartsák.

Magyarországon jogszabályok rögzítik az egyes munkaterületeken szükséges megvilágítási szinteket előíró szabvány kötelező betartását, legyen szó irodai környezetről, ipari létesítményről vagy szerelőüzemről. Például egy órás műhelyben magasabb megvilágítási érték szükséges, mint egy öntödében, mivel munkavégzés precizitása eltérő követelményeket támaszt. Az optimális világítási környezet hozzájárul a koncentráció növeléséhez, csökkenti a fáradtságot, valamint a munkahelyi balesetek kockázatát.

A LED-világítás lehet a megoldás

Bár ezek a modern világítástechnikai rendszerek költségesebbek, hosszútávon mégis jó befektetésnek bizonyulnak: a nem megfelelően tervezett világítás ugyanis hosszú távon látásromlást és teljesítménycsökkenést okoz, ami a munkáltató számára is veszteséggel jár.

A világítási rendszerek korszerűsítésekor nem elég egyszerűen lecserélni a lámpatesteket. Ha a világítási rendszer előzetesen megfelelő megvilágítást biztosított, az egyszerű csere akár túlvilágításhoz vagy alulvilágításhoz is vezethet amennyiben nem megfelelő világítótesteket választanak, ezért célszerű komplex megoldásokat kidolgozni és újratervezni az adott helyiségek megvilágítását.

A szakértő elmondta: a B+N Referencia Zrt. csapata világítástechnikai szakmérnökök segítségével tervezi újra az adott helyiségek megvilágítását, bemutatva, hogy lényegesen kevesebb lámpatestre van szükség és lebonyolítja az ehhez szükséges villanyszerelési munkákat is.

Célunk, hogy jelentős energiamegtakarítást érjünk el, miközben megfelelő vizuális komfortérzetet biztosítunk a dolgozóknak LED-világítás használatával”.

A LED-technológia térnyeréséhez az EU vonatkozó szabályozásai és annak energiatakarékos, költséghatékony jellege is hozzájárul. A LED-ek fényhasznosítása lényegesen jobb, akár 200 lumen/watt feletti értéket is elérhetnek, szemben a hagyományos fénycsövek jellemzően 70–100 lumen/watt közöttivel. A nagyobb hatékonyság jelentős megtakarítást eredményezhet az üzemeltetési költségek tekintetében, köszönhetően az alacsonyabb energiafelhasználásnak és a LED-es lámpatestek hosszabb élettartamának. A LED-es világítótestek jelentősebb fénykibocsátása révén kevesebb is elegendő lehet egy adott tér megvilágítására, csökkentve ezzel a beruházás költségét.

“Vegyünk például egy irodát, ahol korábban 20 darab lámpatest működött. Ha újratervezzük a világítást LED-es lámpatestekkel, figyelembe véve azok hatékonyságát és fényhasznosítását, akár 12-16 lámpatest is elegendő lehet ugyanahhoz a megvilágítási szinthez. Így nemcsak kevesebb lámpatestet kell beszerezni, de az energiafelhasználás is csökken, a beruházás ezáltal pedig viszonylag gyorsan megtérül” - összegezte Nagy János.

Az ESG része is lehet egy jól kialakított világításvezérlő-rendszer

“Egy professzionálisan megtervezett, korszerű világítási rendszer nemcsak a jogszabály által meghatározott előírásoknak felel meg, hanem a tudatos téralkotás része is” - mondta.

A BIM (Building Information Modeling) épületinformációs modellezés jelentős szerepet játszik a világítástervezésben és az épületüzemeltetésben is. Bár sokan kizárólag a tervezési és kivitelezési fázisra vonatkoztatják, annak alkalmazása az épület teljes életciklusa során kulcsfontosságú.

A beruházások hosszú távú megtérülése és hatékonysága érdekében elengedhetetlen a folyamatos monitoring és a tudatos energiagazdálkodás, az épületfelügyeleti rendszer és a BIM alkalmazása pedig lehetővé teszi az energiafogyasztás modellezését és optimalizálását már a tervezési szakaszban, majd az üzemeltetés során az energiafelhasználás nyomon követését és a pazarlás minimalizálását.

Egy jól megtervezett irodaháznál az ESG szempontokat is figyelembe veszik: ez hozzájárul mind a munkavállalók komfortérzetéhez, mind a fenntarthatósági célokhoz.

Utóbbi kapcsán fontos kiemelni a fényszennyezést, ami egyrészt feleslegesen elpazarolt energia, másrészt jelentős környezeti hatásokkal is jár.

Jellemző fényszennyező források közé tartoznak például a talajba süllyesztett lámpák, amelyek az égbolt felé világítanak, a rosszul beállított díszvilágítási lámpatestek, valamint a teljesen üvegezett irodaházak, ahol a nem megfelelő fényeloszlás következtében a világítás egy része kiszűrődik az épületből.

A fényszennyezés csökkentésére több korszerű technológiai megoldás is létezik: a megfelelő optikai kialakítással rendelkező lámpatestek, például a lencsékkel ellátott világítótestek lehetővé teszik a fény pontos irányítását a szükséges munkafelületre, miközben a háttérderítés is megfelelő szinten marad. Ezzel a módszerrel a fényszennyezés szinte nullára csökkenthető.

Nagy János szerint jó példa erre a B+N Referencia Zrt. irodaháza, ahol a világítási rendszer úgy lett kialakítva, hogy az épületből nem szűrődik ki fény, miközben a munkaterületek tökéletes és szabványos megvilágítást kapnak, ezzel csökkentve az épület ökológiai lábnyomát.

Nagy János, fotó: B+N Referencia Zrt.

“A jövőben a versenyképes cégeknek elengedhetetlen lesz korszerű világítástechnikai rendszerek integrálása és folyamatos fejlesztése” - összegezte.

