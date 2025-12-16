  • Megjelenítés
A rezsi lett az új értékmérő az ingatlanpiacon: milliókat lehet spórolni és még a lakás értéke is nő
Ingatlan

A rezsi lett az új értékmérő az ingatlanpiacon: milliókat lehet spórolni és még a lakás értéke is nő

Portfolio
Gyors összefoglaló
Ha csak egy perce van, olvassa el a lényeget AI összefoglalónkban.
A budapesti ingatlanpiacon szemléletváltás zajlik: már nem csak a lokáció vagy a panoráma számít, hanem egyre inkább teret kap a hosszú távú pénzügyi kiszámíthatóság és a klímaváltozással szembeni ellenállóképesség, ezek váltak a hosszú távú értékállóság fokmérőjévé – mondta el a Portfolio-nak a téma kapcsán Hüse István, az Indotek Group fejlesztési igazgatója, aki szerint a fenntartható városfejlesztés a barnamezős, rozsdaövezeti projektek felé tolódik.
Property Warm Up 2026
Kiemelt ingatlanpiaci évindító szakmai, üzleti és networking rendezvény. Pörgessük fel a piacot! A hazai ingatlanpiac évindító szakmai eseménye! – Ahol a döntéshozók találkoznak. Szakma, üzlet és networking. – Legyen ott a hazai ingatlanpiac exkluzív évindító rendezvényén!
Információ és jelentkezés

Átalakulóban a budapesti ingatlanpiac: az energiahatékonyság mára elsődleges piaci szemponttá vált, különösen a fővárosi újépítésű lakáspiacon, ahol az átlagos négyzetméterárak az 1,7 millió forintot is meghaladhatják. 

Az elmúlt évek energiaáringadozásai rávilágítottak arra, hogy egy lakás valódi költsége nem a vételárnál, hanem a következő évtizedek fenntartási kiadásainál dől el”

- mondta el a Portfolio-nak a téma kapcsán Hüse István, az Indotek Group fejlesztési igazgatója

A szakember szerint a trendet a szigorodó szabályozói környezet is erősíti, hiszen az új épületeknek ma már a "közel nulla energiaigényű" (NZEB) szabványnak és legalább "A" energetikai besorolásnak kell megfelelniük.

Még több Ingatlan

Mi vár a régiós ingatlanpiacra? - Megjelent a Colliers előrejelzése

"Embertelen" otthon startos beruházások: Vitézy kifakadt

Milyen egy tökéletesen működő iroda? És mi hiányzik a legjobban a dolgozóknak?

Hüse István2
Hüse István, fotó: Indotek Csoport

A fenntartható városfejlesztés egyértelműen a barnamezős, rozsdaövezeti projektek irányába mutat, mert ezek a beruházások nem újabb zöldterületeket vesznek igénybe, hanem a városszövet régóta elhanyagolt, alulhasznosított területeit újítják meg. Az ilyen fejlesztések országos szinten is prioritást élveznek, amit kedvezőbb gazdasági feltételek (például áfa-visszaigénylési lehetőség) támogatnak, és komplex városfejlesztési vállalásként a környék egészének infrastrukturális és minőségi megújulását hozzák magukkal.

Nyáron hűt, télen fűt, valamint melegvíz ellátást is biztosíthat a geotermikus energia

Hüse István kiemelte: a modern, alacsony rezsijű otthonok egyik legfontosabb célja a külső energiaforrásoktól való függőség minimalizálása.  

Ennek jelenleg az egyik leghatékonyabb és legstabilabb eszköze a geotermikus energia hasznosítása talajszondás hőszivattyús rendszerek segítségével. Ez a technológia a Föld mélyebb rétegeinek állandó, 8-12 fokos hőjét használja ki, télen fűtésre, nyáron hűtésre optimalizálható, és a leghidegebb napokon is megbízhatóan működik. Ideális esetben 1 kWh villamos energiából 4-5 kWh hőenergia állítható elő az automatikusan szabályozható rendszer segítségével. További előny, hogy a geotermikus rendszer képes lehet a teljes fűtés-hűtés mellett akár a használati melegvíz előállítására is, tervezhető költségek és minimális karbantartási igény mellett.

A kiszámítható és alacsony rezsijű otthonok ezért ma jelentős értékelőnyt élveznek – különösen a fővárosban, ahol a rekordmagas négyzetméterárak miatt a vásárlók érzékenyebbé váltak a teljes élettartamköltségre. Hüse István szerint az ilyen fejlesztésre jó példa a dél-budai barnamezős beruházásként, a Rezideo márkához kapcsolódóan megvalósuló Revital Park, ahol a modern fűtési-hűtési rendszerek és a tetőfelületekre telepített napelemes rendszerek integrált alkalmazása akár 40–60 százalékos megújulóenergia-arányt eredményezhet az épületeknél. Ez drasztikusan mérsékli a piaci energiaár-ingadozásoknak való kitettséget, és stabil, tervezhető rezsiszintet biztosít a lakóknak.

Revital_külső (1)
Revital lakópark látványterv, fotó: Indotek Csoport

“Egy tipikus, 55-60 m²-es, újépítésű budai lakás esetében a hagyományos távfűtéses vagy gázos rendszerű lakás éves fűtés- és használati melegvíz-költsége a jelenlegi, támogatott rezsiárak mellett is körülbelül 80-90 ezer forint. Ezzel szemben egy jól megtervezett, talajszondás hőszivattyúval fűtött-hűtött, "A" besorolású, alacsony energiaigényű lakásnál ugyanez az összeg 20 ezer forint alatti szintre szorítható le, vagyis ma, a rezsicsökkentett környezetben is évi 60-70 ezer forint megtakarításról beszélhetünk” - emelte ki a szakember. 

A helyzet még kedvezőbb lehet, ha a támogatások szűkülnek és a távhő- vagy gázárak a valós piaci szintekhez közelítenek, egy hagyományos rendszerű lakás éves fűtés- és melegvíz-költsége akár 150-180 ezer forintra is emelkedhet.

A geotermikus rendszerű lakásnál eközben az éves kiadás továbbra is jóval alacsonyabb marad, így a vásárló akár 100-120 ezer forint megtakarítást is realizálhat évente.

A rezsi megtakarítások lakásérték felárat is jelentenek: a 60-70.000 forintos éves megtakarítás nagyságrendileg 20.000 Ft/lakás m² felárat indokol (4%-os reál diszkontráta alkalmazása mellett), míg a 100-120.000 forintos megtakarítás már 33-40.000 forint felárat jelentene.

Zöldtetők, esőkertek, üvegezett erkélyek védenek a klímaváltozás ellen

Emellett a nagyvárosi környezetben ma már a zöldfelület nem pusztán esztétikai kérdés, hanem a hősziget-hatás csökkentésének egyik legfontosabb eszköze, különösen Budapest egyre növekvő nyári hőterhelése mellett.

A Rezideo fokozott figyelmet fordított Revital Park tervezésénél a klímaadaptív megoldásokra: a fővárosi átlagnál szélesebb épületközök biztosítják a megfelelő átszellőzést, a zöldfelület a korábbi ipari területhez képest hatszorosára növekszik, míg az esőkertek, a zöldtetők, valamint a háromszintes növényállomány érezhetően javítják a mikroklímát, hűtik a környezetet és természetes árnyékolást nyújtanak az extrém hőhullámok idején.

Az épületek kialakítása – a homlokzati árnyékolástól, az üvegezett erkélyeken át a zöldfelületi hőpufferig – tovább mérsékli a nyári hőterhelést, ami nemcsak fenntarthatóbbá teszi a lakókörnyezetet, hanem érzékelhetően csökkenti a hűtési igényt is, így további rezsimegtakarítást eredményez a forró hónapokban.

A cikk megjelenését az Indotek Csoport támogatta.

Címlapkép forrása: Indotek

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."

Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos

PR cikk

Trader

Fórum

Konferencia ajánló

Property Warm Up 2026

Property Warm Up 2026

2026. február 19.

Portfolio Investment Day 2026

2026. február 24.

Digital Compliance 2026

2026. március 3.

Retail Day 2026

2026. március 4.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Megszületett a megállapodás: európai katonák tarthatják fenn a békét Ukrajnában
Zsiday Viktor nagy döntést hozott: befejezi portfóliómenedzseri pályafutását
Asztalra csap Újbuda, véget vethet a kiemelt óriásberuházásoknak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility