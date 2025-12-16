Vannak még meglepetések az ingatlanpiacon!

Kerek évforduló. Tizedik alkalommal mutatjuk be a hazai ingatlanpiac legfontosabb látható szereplőit, akik nevéhez az idei évben is a legfontosabb események kötődnek, legyen szó tranzakciókról, fejlesztésekről, szabályozásról, finanszírozásról, tanácsadásról vagy véleményformálásról. Az elmúlt 10 évben eddig 137-en szerepeltek a listán, az idei 50-ből pedig idén is 16-an vannak azok, akik eddig minden évben felkerültek, azaz immáron 10. alkalommal. A tavalyi 3 új szereplő után idén jelentős mozgások voltak újra a hazai ingatlanpiac vezető véleményvezérei között is, így idén 10 új szereplőt találhatunk a Top50 között. A nők aránya viszont stabil maradt, miközben 3 csere is történt, a tavalyi 6 után idén is 6-an szerepelnek a listán. Lássuk kik ők!

TOP 50

Tizedik kiadás.

A hazai ingatlanpiac 50 legbefolyásosabb szereplőjének listáját minden évben nagy kihívás és egyben megtiszteltetés is elkészíteni. Végtelen a szempontok száma és be kell vallani, az utolsó 3-4 kiadó helyre vonatkozó döntést mindig nagy teher meghozni, hiszen 10-20, de nyugodt szívvel állítható, hogy inkább több száz! arra érdemes szereplő is van a piacon, akik mindennapi munkájukkal hosszú évek óta teremtenek értéket, oldanak meg lehetetlennek tűnő helyzeteket, vagy éppen képzik az új generációt. A listák viszont végesek, úgyhogy idén is le kellett egy ponton zárni. Amiben viszont biztosak lehetünk, hogy a hazai ingatlanpiacot szerencsére nem csupán ez az 50 szereplő működteti, hanem az ő több tíz vagy több száz fős közvetlen csapataik, valamint több ezer elhivatott és lelkes szakmabeli (tanácsadók, ügyvédek, marketingesek, finanszírozók, tervezők, kivitelezők, üzemeltetők, fejlesztők, elemzők...), akiknek ugyanúgy jár az elismerés a munkájukért évről évre!

Ahogy a korábbi években, úgy idén is számos új kihívással nézett szembe a piac, ami egyes cégek átszervezését és több új szereplő megjelenését hozta magával. A piac látszódó (vagyis a médiában, rendezvényeken, szakmai fórumokon megforduló), és valóban az ingatlanpiacon és az ingatlanpiacért dolgozó szereplői közül idén is kiválasztottuk a Portfolio Top50-et, az ingatlanpiac legbefolyásosabb szereplőit.

Számokban

Az idei listán sokan vannak olyanok, akik az előző években már többször is szerepeltek, de 16-an vannak csak azok, akik az elmúlt 10 évben minden alkalommal felkerültek a Top50 közé.

2025-ben újra 10-en vannak azok, akik először kerültek a Top50 listára,

és nagy örömünkre három nő is van közöttük. A nemi arányok tekintetében azonban továbbra sincs érdemi elmozdulás. A 2020-as rekordév után, amikor 6 nő is szerepelt a listán csak beállítani sikerült a rekordot azzal, hogy idén ismét 6 nő került a Top50 közé. Továbbra is bízunk benne, hogy a következő években egyre több nő fog tudni elsőszámú vezetői tisztséget betölteni a hazai ingatlanpiac legfontosabb és legaktívabb cégei élén.

Az ingatlanpiaci Top50 kiadványunkat 2016 óta készítjük el, és ezalatt a 10 év alatt összesen 136-an szerepeltek a listán,

ami jól tükrözi, hogy egyfelől nagyon erős és stabil a legfontosabb ingatlancégek és azok vezetőinek névsora, de folyamatos mozgás is van, akár a vezető cégek, akár a vezető pozíciók tekintetében.

ABC sorrendben

Elindultunk felfelé, de még hosszú út áll előttünk

Egy évvel ezelőtt, 2024-ben még úgy gondoltuk, hogy több szempontból is 2023 volt a mélypont a hazai ingatlanpiacon, és tavaly már csökkentek a pesszimista hangok. De a felépülés sokkal lassabb, mint azt a legtöbben szeretnénk vagy bíztunk benne. A változásoknak, átalakulásoknak az elején/közepén vagyunk. A továbbra is velünk lévő és egyáltalán nem halkuló globális kihívásokhoz és bizonytalanságokhoz úgy tűnik fokozatosan alkalmazkodik a szektor. A befektetési piac ugyan még idén is gyengélkedik, a 7 szűk esztendőből ez még csak a harmadik volt (ha bibliai megközelítésben is viszgálódunk), a jövő év pedig sok szempontból szintén kérdőjelcunamival van tele. Hazánkban továbbra is nagyon erős a belföldi tőkének a jelenlét az ingatlanbefektetésekben, ami a nemzetközi szereplők óvatosságára utal. „Vajon mitől félnek?” tehetné fel bárki a kérdést, aki nem a hazai piacon tevékenykedik és nem látja át pontosan milyen folyamatok is zajlanak.

A hazai piacot pedig az új kereskedelmi ingatlanok fejlesztése és a befektetési piac pörgése helyett az „OSP” vagyis az állami szabályozáson keresztül berobbantott Otthon Start Program dominálta az év második felében. Nem véletlen, hogy ezzel összefüggésben többen is új szereplőként kerültek fel a 50-es listára, hiszen a programnak komoly fejlesztői és építőipari hatásai is vannak. Mindenesetre a hazai magasépítést a következő években úgy fest nem az újabb gyárak, ipari csarnokok, pláne nem új irodaházak és bevásárlóközpontok (néhány példától eltekintve) dominálják majd, hanem Budapest és Balaton mellett más magyar nagyvárosokban is megjelenő nagyvolumenű lakásfejlesztés, illetve az egyre nagyobb teret nyerő funkcióváltás, átalakítás, újrapozícionálás.

Az idei év is bizonyította, hogy a kihívások ellenére minden helyzetben vannak jó stratégiák, de ezekhez ébernek kell lenni, hogy az újabb piaci fellendülésből is sikeresen, megerősödve jöhessünk ki. Biztosak vagyunk benne, hogy 2025 után 2026 is számos izgalmas kihívást tartogat majd számunkra, de kellő nyitottsággal és rugalmassággal a jövőben is lehetőséget lehet kovácsolni az esetleges váratlan fordulatokból.

Mi itt leszünk és elemzéseinkkel, interjúinkkal, konferenciáinkkal továbbra is aktívan követjük a piacot befolyásoló eseményeket, teremtünk teret az iparág szereplői számára az üzleti találkozásokra és a közvélemény felé való üzenetek eljuttatására.

