Vannak még meglepetések az ingatlanpiacon!

TOP 50
Tizedik kiadás.
A hazai ingatlanpiac 50 legbefolyásosabb szereplőjének listáját minden évben nagy kihívás és egyben megtiszteltetés is elkészíteni. Végtelen a szempontok száma és be kell vallani, az utolsó 3-4 kiadó helyre vonatkozó döntést mindig nagy teher meghozni, hiszen 10-20, de nyugodt szívvel állítható, hogy inkább több száz! arra érdemes szereplő is van a piacon, akik mindennapi munkájukkal hosszú évek óta teremtenek értéket, oldanak meg lehetetlennek tűnő helyzeteket, vagy éppen képzik az új generációt. A listák viszont végesek, úgyhogy idén is le kellett egy ponton zárni. Amiben viszont biztosak lehetünk, hogy a hazai ingatlanpiacot szerencsére nem csupán ez az 50 szereplő működteti, hanem az ő több tíz vagy több száz fős közvetlen csapataik, valamint több ezer elhivatott és lelkes szakmabeli (tanácsadók, ügyvédek, marketingesek, finanszírozók, tervezők, kivitelezők, üzemeltetők, fejlesztők, elemzők...), akiknek ugyanúgy jár az elismerés a munkájukért évről évre!
Ahogy a korábbi években, úgy idén is számos új kihívással nézett szembe a piac, ami egyes cégek átszervezését és több új szereplő megjelenését hozta magával. A piac látszódó (vagyis a médiában, rendezvényeken, szakmai fórumokon megforduló), és valóban az ingatlanpiacon és az ingatlanpiacért dolgozó szereplői közül idén is kiválasztottuk a Portfolio Top50-et, az ingatlanpiac legbefolyásosabb szereplőit.
Találkozz a legfontosabb piaci szereplőkkel 2026-ban is a szakma kiemelt rendezvényein! SAVE THE DATE!
JÚNIUS 2. - Portfolio X-Cycling Day & Garden networking
JÚNIUS 3-4. - Portfolio Property X 2026 konferencia
Számokban
Az idei listán sokan vannak olyanok, akik az előző években már többször is szerepeltek, de 16-an vannak csak azok, akik az elmúlt 10 évben minden alkalommal felkerültek a Top50 közé.
2025-ben újra 10-en vannak azok, akik először kerültek a Top50 listára,
és nagy örömünkre három nő is van közöttük. A nemi arányok tekintetében azonban továbbra sincs érdemi elmozdulás. A 2020-as rekordév után, amikor 6 nő is szerepelt a listán csak beállítani sikerült a rekordot azzal, hogy idén ismét 6 nő került a Top50 közé. Továbbra is bízunk benne, hogy a következő években egyre több nő fog tudni elsőszámú vezetői tisztséget betölteni a hazai ingatlanpiac legfontosabb és legaktívabb cégei élén.
Az ingatlanpiaci Top50 kiadványunkat 2016 óta készítjük el, és ezalatt a 10 év alatt összesen 136-an szerepeltek a listán,
ami jól tükrözi, hogy egyfelől nagyon erős és stabil a legfontosabb ingatlancégek és azok vezetőinek névsora, de folyamatos mozgás is van, akár a vezető cégek, akár a vezető pozíciók tekintetében.
ABC sorrendben
Elindultunk felfelé, de még hosszú út áll előttünk
Egy évvel ezelőtt, 2024-ben még úgy gondoltuk, hogy több szempontból is 2023 volt a mélypont a hazai ingatlanpiacon, és tavaly már csökkentek a pesszimista hangok. De a felépülés sokkal lassabb, mint azt a legtöbben szeretnénk vagy bíztunk benne. A változásoknak, átalakulásoknak az elején/közepén vagyunk. A továbbra is velünk lévő és egyáltalán nem halkuló globális kihívásokhoz és bizonytalanságokhoz úgy tűnik fokozatosan alkalmazkodik a szektor. A befektetési piac ugyan még idén is gyengélkedik, a 7 szűk esztendőből ez még csak a harmadik volt (ha bibliai megközelítésben is viszgálódunk), a jövő év pedig sok szempontból szintén kérdőjelcunamival van tele. Hazánkban továbbra is nagyon erős a belföldi tőkének a jelenlét az ingatlanbefektetésekben, ami a nemzetközi szereplők óvatosságára utal. „Vajon mitől félnek?” tehetné fel bárki a kérdést, aki nem a hazai piacon tevékenykedik és nem látja át pontosan milyen folyamatok is zajlanak.
A hazai piacot pedig az új kereskedelmi ingatlanok fejlesztése és a befektetési piac pörgése helyett az „OSP” vagyis az állami szabályozáson keresztül berobbantott Otthon Start Program dominálta az év második felében. Nem véletlen, hogy ezzel összefüggésben többen is új szereplőként kerültek fel a 50-es listára, hiszen a programnak komoly fejlesztői és építőipari hatásai is vannak. Mindenesetre a hazai magasépítést a következő években úgy fest nem az újabb gyárak, ipari csarnokok, pláne nem új irodaházak és bevásárlóközpontok (néhány példától eltekintve) dominálják majd, hanem Budapest és Balaton mellett más magyar nagyvárosokban is megjelenő nagyvolumenű lakásfejlesztés, illetve az egyre nagyobb teret nyerő funkcióváltás, átalakítás, újrapozícionálás.
Az idei év is bizonyította, hogy a kihívások ellenére minden helyzetben vannak jó stratégiák, de ezekhez ébernek kell lenni, hogy az újabb piaci fellendülésből is sikeresen, megerősödve jöhessünk ki. Biztosak vagyunk benne, hogy 2025 után 2026 is számos izgalmas kihívást tartogat majd számunkra, de kellő nyitottsággal és rugalmassággal a jövőben is lehetőséget lehet kovácsolni az esetleges váratlan fordulatokból.
Mi itt leszünk és elemzéseinkkel, interjúinkkal, konferenciáinkkal továbbra is aktívan követjük a piacot befolyásoló eseményeket, teremtünk teret az iparág szereplői számára az üzleti találkozásokra és a közvélemény felé való üzenetek eljuttatására.
Címlapkép forrása: Portfolio
A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ
„Nem számolják a halottaikat” – Őrületes veszteségekről számolt be Zelenszkij
Az ukrán elnök szerint Putyint nem érdekli az emberélet.
Hatalmasra nőtt az árnyékbankrendszer, kongatni kezdték a vészharangot
Túl kevés az információ a magánhitelek gyorsan növekvő piacáról.
Idén jubilált a BÉT50 – ideje levonni az elmúlt 10 év tanulságait
Tóth Tibort, a BÉT vezérigazgatóját és Vaszari Pétert, az EY Magyarország Stratégia és Tranzakciók üzletágának partnerét kérdeztük.
Meglepő fordulatra készül a kormány az EU-s forrásoknál – kiadták a rendeletet
Komoly változások jönnek a kohéziós és helyreállítási pénzek lehívásánál.
Éppen most rajzolják újra Európa energiatérképét, Magyarország pedig megkerülhetetlen szereplővé vált
Fontos tranzitfolyosót biztosítunk.
Újabb vizsgálat indult a boltokban
A forinterősödés "átadását" vizsgálják.
A nyugdíjas évek anyagi hátterét nem elég tervezni – meg kell teremteni
Az Allianz Hungária szakértője szerint aki csak tervez, de halogat, a nyugdíja biztonságát kockáztatja.
Mégsem épül Trump-hotel Magyarország szomszédjában: akkora botrány kerekedett, hogy félreáll az amerikai elnök veje
Óriási port kavart az ingatlanberuházás.
ISO 27001: Hogyan tegyük a tanúsítást üzleti előnnyé? - 2. rész: Implementáció és bizonyítékgyűjtés
A sikeres ISO 27001-projekt második harmada az implementációról szól: a kulcskontrollok működésbe állításáról, a bizonyítékok (evidence-ek) tudatos felépítéséről és az információbizt
Változások az európai autókereskedelemben
Az európai autópiac fordulóponthoz érkezett: a hibridek élre törtek, a Volkswagen stabil, a BYD gyorsan erősödik.
A Citadella befektetési alap beolvad a HOLD Columbus befektetési alapba
2026. január 23-án a Zsiday Viktor által kezelt Citadella Abszolút Hozamú Származtatott Befektetési Alap ("Citadella befektetési alap") beolvad a Móricz Dániel és Cser Tamás által... The pos
Nyugdíj-előtakarékosság: Elég 40 éves korban elkezdeni gyűjteni?
A magyar dolgozók átlagosan 41-42 éves korban döntenek úgy, hogy végre komolyan veszik a nyugdíj-megtakarítást. Ez azonban egy kritikus probléma: ekkor már mindössze 20-25 év marad a vagyon fe
Kína leuralja az ipart és a nyersanyagpiacot - HOLD Minutes
A HOLD Minutes e heti részében Maróti Ádám portfóliókezelő beszél: A YouTube-on vagy a HOLD Facebook-oldalán mondd el a véleményed, hogy tetszik-e a Minutes, és... The post Kína leuralja az i
Top 10 osztalék részvény - 2025. december
December ötödikén kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőző
A magyar élelmiszeripar titkos sikerreceptje - Avagy hogyan képesek folytonos viharban fejlődni a vállalatok?
A magyar élelmiszeripar a változékony körülmények, az erős vevői nyomás és az ágaztara jellemző alacsony profitráta ellenére képes tartani a lépést a gazdaság egészével. Mi a titok? Hog
"Ez az igazi csoda. Az új japán csoda."
Zentuccio Japánba látogatott, és eléggé megdöbbent azon, amin látott. Nagyon magas minőség, egyedülálló ár-érték arány, és az ország távolról sem drága. Mindezt úgy, hogy a... The pos
Már qvikkel is lehet fizetni a Díjneten elérhető több mint 100 partner részére (x)
Pillanatok alatt lebonyolíthatjuk az elektronikus számlafizetést, és még adományozhatunk is.
Pakshoz mérhető energiatárolási boom előtt Magyarország – tényleg itt az áttörés?
Itt a következő nagy energiapiaci játszma.
Alig keresenek pénzt a németek az autógyártáson - Feladják?
Miért zuhant az üzemi eredmény?
Ha ezt meglépi Trump, azzal alapjaiban írhatja át Magyarország jövőjét is
A Checklistben a Trump-doktrína lehetséges hatásait vizsgáljuk.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.