Dübörögnek az építkezések az országban, csak kapkodjuk a fejünket

2017-ben sokéves rekordot döntött meg az építőipar Magyarországon, a megindult kivitelezési munkák összértéke több mint 2100 milliárd forintot tett ki, amely összegre még soha nem volt példa. Az eddigi 2008-as maximum mindössze alig haladta meg az 1700 milliárd forintot. 2016-hoz képest 47 százalékkal magasabb összegben kezdődtek meg kivitelezések Magyarországon 2017-ben. Hagyományosan az utolsó negyedévben kevesebb építkezés indul, ami megfigyelhető volt a tavalyi évben is, az Aktivitás-Kezdés mutató értéke 350 milliárd forintot tett ki az október-decemberi időszakban, az előző negyedévek több mint 500 milliárd forintot meghaladó összegeit követően.

A magasépítés növekedése a végéhez közelíthet?

A mélyépítés lendületben van

Közép-Magyarország még mindig erős szerepben

2017-ben közel 1200 milliárd forint értékben léptek építési fázisba a különböző magasépítési projektek, az előző évhez képest így a szektor 22 százalékos növekedést produkált. A magasépítés lakásépítésen kívüli ágazatai esetében 12,4 százalékos bővülés volt megfigyelhető a megkezdett kivitelezések összértékében 2017 és 2016 között. A magasépítés húzóágának számító lakásépítések pedig az egész évet tekintve rekordösszegben indultak, az előző évhez képest 51 százalékos növekedést produkálva.A bővülés annak ellenére volt ilyen jelentős, hogy a negyedik negyedévben kevesebb kivitelezés kezdődött meg, mint az előző év azonos időszakában a magasépítési szektorban. Az előbbi szerényebb eredményekben komoly szerepe van a lakásépítési kedv mérséklődésének, de a nem lakáscélú magasépítések esetében is csökkent az Aktivitás-Kezdés mutató értéke a negyedik negyedévben az előző év azonos időszakához képest.Az idei évben felpörögtek a mélyépítések hazánkban, összesen több mint 922 milliárd forint értékben kezdődtek meg kivitelezési munkák a szektorban, ami azt jelenti, hogy megduplázódott a kivitelezési fázisba lépő beruházások összértéke 2016-hoz képest. 2000 óta a legmagasabb értékben kezdődtek meg mélyépítési munkák hazánkban tavaly. A negyedik negyedévben az Aktivitás-Kezdés mutató 142 milliárd forintot tett ki, ami ugyan elmaradt az előző háromnegyedév számaitól, de még így is lényegesen magasabb összeg volt, mint a korábbi évek utolsó három hónapját jellemző összegek.A különböző mélyépítési ágak közül, jelentős megugrás volt tapasztalható a nem út- és vasútépítések Aktivitás-Kezdés mutatójában, két és félszer annyi beruházás kivitelezése kezdődött meg 2017-ben, mint egy évvel korábban, összesen közel 450 milliárd forintos összeget elérve. A tavalyi évben jelentős mennyiségben indultak út- és vasútépítési projektek is, az Aktivitás-Mutató közel 69 százalékkal volt magasabb az előző évinél.A megkezdett kivitelezési munkák meglehetősen egyenlőtlenül oszlanak el az országban, ráadásul ez az egyenlőtlenség az előző években tapasztalhatóhoz képest növekedett. A megkezdett építési munkák közel 50 százaléka a Közép-Magyarország régióra korlátozódott 2017-ben, míg a 2014-2016-os időszakban csupán az elindult kivitelezések 31 százaléka startolt itt. (2.ábra) Budapest és környékének részesedése az elindult projektekből 2005-2006-2007-ben volt utoljára ilyen magas.