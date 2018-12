Nincs minden veszve: térképen Budapest azon részei, ahol mégis csökkentek a lakásárak

Hogyan változtak az árak kerületenként?

Hol lehet ma olcsóbban lakáshoz jutni mint tavaly?

Három irányítószám-körzetben, 1022 (Rézmál, és Törökvész, Vérhalom egyes részei) 1183 (Bélatelep, Erzsébettelep, és Lónyaytelep, Miklóstelep egyes részei) és 1205 (Erzsébetfalva egy része) viszont csökkent az átlagár 2018 eddig eltelt részében.

Korábban már írtunk róla, hogy a legfrissebb számok alapján eddig nem látszódik a lakáspiaci hegymenet vége, az OTP Értéktérképe alapján országos szinten eddig 18 százalékkal nőtt az ingatlanok átlagára a tavalyi, hasonló időszakhoz képest. Idén a budapesti drágulás az egy évvel korábbi 15 százalékról 20 százalékra gyorsult, s nagyjából ezt a mozgást követik a megyei jogú városok is.A fővárosi kerületek árváltozás rangsorának élén idén is olyan alapból olcsóbb, városperemi kerületek vannak (XVIII. - itt 31%!, XVII., XXI., XV., IV., XIX.), melyek nem befektetési célpontok, a forgalom is viszonylag csekély, tehát ott az alacsony bázis miatt mehetett végbe nagy ütemű drágulás. A klasszikus belvárosi kerületek (V., VI., VII.) ugyanakkor, ahol az elmúlt években rohamos áremelkedés zajlott le, már második éve a középmezőnyben vannak 15-20 százalék közötti értékekkel. A fővárosban tehát idén is folytatódik valamilyen szintű területi árkiegyenlítődés.Bár csökkenő árú kerület az elmúlt évekhez hasonlóan idén sincsen, - a lista végén a XXIII. kerület áll 2 százalékos drágulással - ha azonban tovább bontjuk és a kerületen belüli egyes városrészeket is megnézzük, három olyan fővárosi irányítószám-körzetet találhatunk, ahol viszont csökkentek az átlagárak tavaly óta. A több, mint 150 körzetből, ez a három nem számít túl soknak, de legalább ilyen is van.A budapesti irányítószám-szintű árváltozást nézve 161 irányítószám-körzetből 153 esetében volt mind a bázisév 2017, mind pedig 2018 első kilenc hónapjában legalább tíz értékelhető adattartalmú eladás. Ezek közül hat körzetben idén legalább harmadával nőttek az árak 2017-hez képest, további 29-ben 25 százalék feletti az árváltozás mértéke. 50 százalékot meghaladó mértékben drágult, és ezzel élen áll a fővárosban a 1015-ös körzet, azaz az I. kerület Vízivárosi része. Emellett a 1188-as körzet (a XVIII. kerület városhatár melletti kertvárosi része) haladta még meg a 40 százalékot.A legnagyobb áremelkedést elkönyvelő térségek nagyjából fele, peremi kerületbenhelyezkedik el, és - a korábbi évekkel ellentétben - nem is feltétlenül a manapság "slágernek" számító lakótelepi jellegű, hanem sok családi házas kertvárosi övezet is van köztük. Budapesti irányítószám-körzet szintjén kimutatható tehát az olcsóbb területek jelentősebb drágulása.

Klikk a képre!

Kép forrása: OTP Értéktérkép