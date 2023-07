Két hét múlva indul a 2023-as Sziget: egyre többen jönnek a világ túlsó feléről

Portfolio 2023. július 27. 09:00

Két hét múlva, augusztus 10-én indul a 2023-as sziget: Magyarország egyik legnagyobb rendezvényén tavaly 200 ezernél is többen vettek részt - ez 450 ezer fizető látogatót jelent - a hivatalos jegyeladási statisztikák pedig azt mutatják, hogy idén is nagy az érdeklődés a fesztivál iránt. A Portfolio heti podcastjében Kádár Tamással, Sziget Zrt. ügyvezetőjével, a rendezvény főszervezőjével beszélgettünk, aki elmondta, hogy meglepően sok fesztiválozó érkezik a világ másik feléről, Új-Zélandról vagy Ausztráliából is.