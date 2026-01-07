  • Megjelenítés
FONTOS Tizenkilenc lépésre vagyunk a totális világháborútól? – Erre készülhet Európa Oroszország kapcsán
Amerika robog, Kína döcög – Mi várható a piacokon?
Podcast

Amerika robog, Kína döcög – Mi várható a piacokon?

Vidovszky Áron
Már hallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. A mai műsorban a világ tőkepiacait járjuk körbe, jó lehetőségek és tanulságok után kutatva. Móró Tamással, a Concorde stratégájával végigvesszük Amerika, Ázsia, Európa és a régiónk legfontosabb kérdéseit, mit üzennek január első napjainak árfolyammozgásai, és milyen trendek indulását vagy zárását követhetjük éppen, miközben a világ a venezuelai elnök elrablására, és az újabbnál újabb AI-beruházásokra figyel.

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Új év a tőkepiacokon – (01:01)

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

