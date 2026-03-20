Leállt a globális repülés szívcsakrája: hogy fogunk utazni a következő hónapokban?
Megjelent a Checklist pénteki adása, aminek első felében arról lesz szó, hogy három hete megtorpant a globális légiforgalom egyik legfontosabb csomópontja: az Arab-félsziget szuperrepülőterei az iráni támadások nyomán ma már korlátozott kapacitással sem igazán működnek. Dubaj, Doha, Abu-Dzabi – olyan gigacsomópontok, amelyek együtt évente több százmillió utast mozgatnak – most a megszokott forgalmuk töredékét tudják csak kezelni. A következmények sokkolóak: dollármilliárdos károk, menetrendek dominóhatása, és komoly presztízsveszteség a világ legelismertebb légitársaságainak. És a nagy kérdés: ez még csak a kezdet? A fejlemények hátteréről Varga G. Gábor újságírót és kommunikációs szakembert, az Egek Ura blog szerzőjét kérdeztük.

A folytatásban Szeberényi Andrással, a Budapesti Metropolitan Egyetem tanszékvezetőjével beszélgetünk arról, hogy a mesterséges intelligencia egyre több döntést, feladatot és felelősséget vesz át körülöttünk, és ez nemcsak kényelmet, hanem új típusú stresszt és mentális terhelést is hozhat. De milyen hatása lehet mindennek a munkánkra, a kapcsolatainkra és a társas életünkre?
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Leálltak az Arab-félsziget repülőterei – (02:10)
  • Az AI-korszak pszichológiai hatásai – (24:05)
  • Tőkepiaci kitekintő - (32:13)
Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, a Forradalmi Gárda újabb fontos emberét likvidálták – Híreink az iráni háborúról pénteken

Orbán Viktor: tartós energiaválságra kell felkészülni, már pénteken összeül a gazdasági főtanács

Sorra likvidálják az iráni rezsim fontos embereit: megszólalt az új legfőbb vezető, mit kell most tenni

Szokatlan útvonalon jutott át több hajó a Hormuzi-szoroson, dollármilliókat fizettek Iránnak

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Zsidayval a balettben ugrálunk

Network on Wheels - Portfolio Sunday business ride

Járműipar 2026

Women's Money & Mindset Day 2026

Hitelezés 2026

Az amerikai hegemónia a szemünk láttára omlik össze
Hallatott magáról az iráni legfőbb vezető, a Forradalmi Gárda újabb fontos emberét likvidálták – Híreink az iráni háborúról pénteken
