Kiderült, mennyibe kerülnek a napijegyek az idei Szigetre

Csütörtökön frissült az idei, augusztus 7-14-ig tartó Sziget Fesztivál line-upja, és elindult az elővételes jegyek értékesítése is. Jön Liam Gallengher és Skrillex is.

A Covid miatt kimaradt két év a fesztiválszezonból, a Sziget is csak 2022-ben tért vissza. Tavaly a 30. születésnapját ünneplő fesztiválon számos A-listás sztár megfordult: a legdrágább fellépő Billie Eilish volt, a nagyszínpad teljes fellépői büdzséje hárommilliárd forintba került. A 2023-as fesztivál 420 ezres összlátogatószámmal zárt. A most bejelentett fellépők között van az Oasis debütáló albumával turnézó Liam Gallagher, Skrillex, Tom Odell és az egykori One Direction-tag Louis Tomlison is.

A jegyértékesítés is elindult:

a 6 napos bérlet 111.900 forintért, a 3 napos 76.900 forintért kapható

jelenleg a Sziget honlapján, a napijegyek pedig az első elővételes körben egységesen 28.900 forintba kerülnek. Ez alól egyedül a zárónap kivétel: augusztus 12-én 32.900 forintért lehet a Hajógyári szigeten bulizni. A korábbi évekhez hasonlóan idén is vannak fiataloknak szóló kedvezmények: a 21 évnél fiatalabbak 88.900 forintért vehetnek heti bérletet, illetve a diákigazolvánnyal rendelkezők is, akiknek ezen felül részletfizetésre is lehetőségük van - tájékoztatták a szervezők a Portfolio-t.

Címlapkép forrása: Sziget Fesztivál