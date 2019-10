Most már dönteni kell az EU-költségvetésről – Üzenik Junckerék

A jövő heti uniós csúcstalálkozó előtt, az Európai Régiók és Városok Hetében adott ki közleményt ma az Európai Bizottság, amelyben azt sürgeti, hogy másfél évi egyeztetés után a tagállami vezetők most már „nyújtsanak politikai iránymutatást és adjanak új lendületet a tárgyalásoknak annak érdekében, hogy a 2021–2027-es időszakra vonatkozóan méltányos, kiegyensúlyozott és modern hosszú távú uniós költségvetésről lehessen megállapodni még az év vége előtt.”

Nyomatékosító közleményt adott ki a Bizottság

Azt, hogy év vége előtt szülessen meg a nagy büdzséalku, kedd esti beszédében Günter Öttinger költségvetési biztos is sürgette és egyúttal esetleges európai recesszióra is figyelmeztetett, ha ez nem történne meg. Erről bővebben az Európai Régiók és Városok Hetének keretében írt ma reggeli cikkünkben már külön beszámoltunk:

Erre erősített rá az Európai Bizottság mai kommunikációja, amelyben még inkább nyomatékosította a Bizottság, hogy az állam- és kormányfőknek a tárgyalási dobozban fekvő kérdésekben dönteniük kell, hogy a tárgyalások új lendületet kaphassanak és év végéig meg tudjon születni a 2021-2027-es uniós költségvetés minden lényeges kérdésében a megállapodás. A ma közzétett közleményében a Bizottság felvázolja azokat a főbb kérdéseket, amelyeket még mérlegelni kell és amelyekre vonatkozóan az uniós vezetőknek egyértelmű álláspontot kell meghatározniuk a gyors megállapodás érdekében. Ezek közé tartoznak a következők:

a közös uniós prioritásoknak megfelelő összfinanszírozás szintje,

olyan modern költségvetés, amely megfelelő egyensúlyt teremt a szakpolitikák között és erőteljesen összpontosít az uniós hozzáadott értékre,

az uniós költségvetés finanszírozásának átláthatóbb megközelítése, továbbá új bevételi források bevezetése a prioritások támogatása és a nemzeti hozzájárulások terhének csökkentése érdekében, valamint

a szakpolitikai koherencia fokozása a finanszírozás és a szakpolitikai prioritások közötti kapcsolat szorosabbá tételével, valamint az uniós költségvetést a jogállamisággal összefüggő általános hiányosságokkal szemben védő eszközök megerősítésével.

A felsorolt kérdésekről való stratégiai döntések elősegíthetnék az EU következő hosszú távú költségvetéséről folyó tárgyalások előrehaladását annak érdekében, hogy az év végéig megállapodás szülessen – ahogy erről az uniós vezetők júniusban megállapodtak.

Hogy jutottunk idáig?

A Bizottság 2018. májusban és júniusban új és modern, az Unió prioritásaihoz szorosan igazodó költségvetésre irányuló javaslatot terjesztett elő, 37 ágazati programra vonatkozó jogalkotási javaslattal együtt. Ennek alapján már rengeteg munkát végeztek mind az Európai Parlamentben, mind a Tanácsban. Előrehaladás történt az átfogó keret és számos ágazati javaslat tekintetében.

Ám további erőfeszítésekre van szükség. Ahogy a tárgyalások a sorsdöntő szakasz felé közelítenek, egyre nagyobb szükség van a vezetők stratégiai útmutatására ahhoz, hogy az új programokat 2021. január 1-jén késedelem nélkül el lehessen indítani.

Üzennek Junckerék

A fenti kommunikációba ágyazva Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke így nyilatkozott:

A hosszú távú uniós költségvetés lényege, hogy azokon a területeken lépjünk fel, ahol az EU a legnagyobb hozzáadott értéket biztosítja. Befektetést jelent az európai országokban folytatott világszínvonalú kutatásba. Finanszírozást nyújt a határon átnyúló infrastukturális beruházásokhoz, támogatást kínál a kisvállalkozásoknak, valamint védőhálót biztosít mezőgazdasági termelőink számára. Az európai fiatalok generációi ennek köszönhetik, hogy más európai országokban folytathatnak tanulmányokat. A Bizottság következő hét évre vonatkozó javaslata e prioritásokat tükrözi. Javaslatunk emellett előretekintő, felelős és pragmatikus tervet határoz meg arról, hogyan érhetünk el kevesebb ráfordítással több eredményt. Felkérem az Európai Parlamentet és tagállamainkat, hogy mielőbb jussanak megegyezésre.

Günther H. Oettinger, a költségvetésért és az emberi erőforrásokért felelős biztos a következőket mondta:

Tavaly tavasszal a Bizottság javaslatot tett az EU következő hosszú távú költségvetésére, amelyről mindenki elismerte, hogy jó kiindulási alapot jelent a tárgyalásokhoz. 16 hónappal később a munka előrehaladott szakaszban jár, de egyre fogy az idő. A megállapodás érdekében mindenkinek kompromisszumra kell törekednie. Neki kell gyürkőznünk az utolsó szakasznak. Napjaink nagy kihívásai közepette Európa nem engedheti meg magának, hogy hosszú távú költségvetése késsen. Polgáraink eredményeket várnak; eljött a felelősségvállalás és a döntés ideje.

Mik a vitás pontok, amikben megegyezés szükséges?

A feladatát teljesíteni képes költségvetés

A Bizottság az EU-27 bruttó nemzeti jövedelmének (GNI) 1,114 %-át kitevő hosszú távú költségvetést javasolt. Ma az EU a GNI-jének 1,16 %-át fordítja a költségvetésre, ideértve az Európai Fejlesztési Alapot is. A javasolt költségvetés tehát már a jelenlegihez képest is csökkentést jelent. Az uniós költségvetés további csökkentése azzal járna, hogy az Unió nehezen tudná prioritásait megvalósítani és biztosítani az európai mezőgazdasági termelők, diákok és kutatók, illetve az uniós költségvetés több százezer egyéb kedvezményezettje számára a nagyon is szükséges támogatást. A vezetőknek tehát olyan reális költségvetésre kell törekedniük, amely képes teljesíteni feladatát.

Az uniós költségvetés finanszírozásának méltányosabb megközelítése

Ma a leggazdagabbak közé tartozó uniós tagállamok közül egyesek az uniós költségvetéshez való hozzájárulásuk tekintetében csökkentésben – más szóval visszatérítésben – részesülnek, és így az egy főre jutó bruttó nemzeti jövedelmükhöz viszonyítva a legkevesebbet befizetők közé tartoznak (lásd a mellékletet). Tekintettel arra, hogy a visszatérítések rendszere 1984-ben az Egyesült Királyság miatt került bevezetésre, kilépésével lehetőség nyílik az uniós költség bevételi oldalának reformjára, valamint az átláthatatlanná és igazságtalanná vált rendszer korrigálására. A vezetőknek meg kell ragadniuk ezt a lehetőséget, hogy az uniós költségvetés finanszírozásának méltányosabb módja mellett döntsenek.

Az uniós költségvetés bevételi oldalának korszerűsítése

Most van itt az ideje annak is, hogy az uniós költségvetés olyan új bevételi forrásait mérlegeljük, amelyek szorosabban kapcsolódnak az uniós szakpolitikai prioritásokhoz. Ilyen forrást jelenthetnek a kibocsátáskereskedelmi rendszerből származó bevételek vagy az újrafeldolgozatlan műanyag csomagolási hulladék mennyisége alapján meghatározott hozzájárulások. A vezetőknek az új saját források tekintetében jelentkező fokozódó lendületet kihasználva meg kell állapodniuk az uniós költségvetés bevételi forrásainak diverzifikálásáról.

Az uniós költségvetés kiadási oldalának korszerűsítése

A Bizottság az EU hosszú távú költségvetésére vonatkozó javaslatában új egyensúlyt kívánt teremteni az uniós költségvetésből finanszírozott szakpolitikai területek között. Míg a kohéziós politika és a közös agrárpolitika továbbra is lényeges szerepet játszik majd Európa jövőjének alakításában, folyamatban van az új prioritásokkal összhangban álló korszerűsítésük. Ezzel egyidejűleg több forrás jut olyan kulcsfontosságú szakpolitikai területekre, mint a kutatás és innováció, a hallgatói mobilitás, az éghajlat-politika, a migráció, a határigazgatás és biztonság, a digitális transzformáció, valamint a védelem és az Unió külső tevékenysége. A vezetőknek támogatniuk kell az uniós költségvetés korszerűsítését célzó erőfeszítéseket, és gondoskodniuk kell arról, hogy a költségvetés eredményekhez vezessen az emberek számára fontos területeken.

