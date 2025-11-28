Fontos lépés Brüsszelből: így változik meg a kereskedelem az Egyesült Államokkal

A tagállami külügyminiszterek által most elfogadott mandátumai két rendelet tárgyalását indítják el: az egyik az amerikai ipari, mezőgazdasági és tengeri termékekre vonatkozó vámok és vámtarifa-kvóták módosításáról szól, a másik pedig a homárimport vámentességének meghosszabbítását rendezi.
A friss döntések gyakorlatilag rögzítik az EU vállalásait a 2025. augusztusi közös nyilatkozatból, és előkészítik a tárgyalásokat az Európai Parlamenttel.
A Tanács szerint az új szabályok előre lépést jelentenek a kereskedelmi feszültségek csökkentésében, különösen miután Washington 2025-ben részben visszavágta az EU-termékekre kivetett „Section 232” acél–alumínium jellegű tarifákat, és több uniós exportcikket kivont a 15 százalékos egységes vámszint alól.
A fő rendelet minden még fennmaradó vámtételt eltörölne az amerikai ipari áruknál, és kedvezményes hozzáférést biztosítana bizonyos mezőgazdasági és halászati termékeknek, többek között tarifakvótákon keresztül. A Tanács ugyanakkor módosításokat is beépített, hogy védje az érzékeny uniós ágazatokat: erősített védzáradékkal látta el a szöveget, amely lehetővé teszi az importok hirtelen megugrására vagy a hazai termelők súlyos károsodására való gyors reagálást.
Emellett 2028 végéig részletes hatástanulmányt kér a Bizottságtól, valamint pontosította az eredetszabályokra vonatkozó részeket a gördülékeny alkalmazás érdekében.
A külön homárrendelet gyakorlatilag változtatás nélkül hosszabbítja meg a vámentességet az élő, fagyasztott és mostantól a feldolgozott homár esetében is. Ezeknél a termékeknél már 2020 óta nulla volt a vámtétel, de az intézkedés eredetileg csak öt évig élt volna, 2025 júliusáig. A Tanács itt nem látott szükséget további óvintézkedésekre vagy módosításokra, így a Bizottság javaslatát teljes egészében fenntartotta.
A mandátumok elfogadásával megnyílik az út az intézményközi egyeztetések – a Parlamenttel folytatott trilógusok – előtt, amelyek célja a két rendelet véglegesítése. A háttérben közben tovább zajlik a szélesebb körű EU–USA kereskedelmi rendezés:
Washington már korábban bevezette az egységes 15 százalékos vámszintet, csökkentette az európai autókra kivetett terheket, és több stratégiai uniós exportterméket mentesített a vámok alól.
Eközben egyes amerikai termékek – például a faipari áru – esetében alkalmazza a 15 százalékos „Section 232” illetéket. Az uniós oldalon most elfogadott rendeletek ezt a keretrendszert teszik teljessé.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
