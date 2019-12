Nyílt levelet kapott Orbán Viktor is a 2050-es uniós klímacél érdekében

Csaknem félszáz zöld egyesület nyílt levélben kéri a magyar, cseh és lengyel miniszterelnököt, hogy a december 12-13-i EU-csúcson fogadják el az Európai Unió 2050-ig szóló klímasemlegességi célkitűzését, amelyet korábban nem támogattak - közölte a felhívás egyik csatlakozójaként a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ) hétfőn az MTI-vel.

A kormányfőknek címzett nyílt levél a "magyar, lengyel és cseh társadalom nevében" kéri, hogy az EU legkésőbb 2050-re legyen karbonsemleges. Érvelésük szerint az éghajlatváltozás káros hatásait a lakosság és a gazdaság is érzi, és az eddigi intézkedések nem elegendőek, de azonnali cselekvéssel még elkerülhetőek a visszafordíthatatlan folyamatok.

A cél meghatározása megfogalmazásuk szerint több uniós finanszírozást tenne elérhetővé, javítaná a versenyképességet, az energiabiztonságot és az itt élők életminőségét, jobb egészséget és munkalehetőségeket teremtene, kedvezne az innovatív üzleti kezdeményezéseknek.

Az Európai Tanács nyári csúcstalálkozóján már megpróbálkoztak a tagállamok azzal, hogy elfogadják a 2050-es uniós karbonsemlegességi célt, és úgy tűnt, hogy akár a magyar fél is beadja a derekát, de végül a határozott lengyel ellenállás miatti szolidaritás jegyében Orbán Viktor magyar kormányfő is megvétózta a tervet cseh kollégájával együtt.



A döntését követően részben arra hivatkozott Orbán Viktor, hogy nincsenek meg a források egy ilyen komoly vállalás teljesítéséhez. A 2021-2027-es uniós költségvetésben egyébként a kiszivárgott hírek szerint egyelőre csak az van benne, hogy a Méltányos Átállást Segítő Alap (JTF) keretösszege hitelekkel együtt 35 milliárd euró lenne, ami csaknem 50 rászoruló szénrégió között oszlana meg. Magyarországon a Mátrai Erőmű térsége lenne jogosult a forrásra, és tekintettel a sok érintett régióra, 35 milliárd eurós keretből csak relatív kis összegre lenne jogosult Magyarország. Ez feltehetően sokkal kisebb lenne annál, mint amire az átálláshoz szükség lenne (az ITM becslései szerint 40-50 ezer milliárd forint), igaz magában a 2021-2027-es büdzsében is jelentős, több milliárd eurós méretű források lehetnek majd energiahatékonysági célokra (a 7 éves keret legalább 35%-át ilyen célokra kell fordítani az EU-s tervek szerint).

Magyarországról az MTVSZ mellett az Energiahatékony Wekerle Civil Társaság, a GreenDependent Fenntartható Megoldások Egyesülete, a Levegő Munkacsoport, a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség, a Másfél fok - éghajlatváltozás közérthetően, a Reflex Környezetvédő Egyesület, a V4SDG - Visegrád a Fenntarthatóságért, a WWF Magyarország és a Zöld Kapcsolat Egyesület csatlakozott a felhíváshoz.